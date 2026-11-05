Tập đoàn của ông Trương Gia Bình tuyển 4 vị trí, đảm bảo thu nhập từ 500 triệu đồng/năm, thưởng thêm 100 triệu nếu làm được 1 việc

Ngày 3/11/2026, Trường Đại học FPT, thành viên Khối Giáo dục FPT thuộc Tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT, đăng thông báo tuyển dụng 4 giảng viên ngành Trí tuệ nhân tạo tại cơ sở TP.HCM.

Theo thông báo trên website tuyển dụng chính thức của FPT, vị trí này dành cho ứng viên có bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến AI như khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, học máy (Machine Learning), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) hoặc chuyên ngành tương đương.

Trường ưu tiên những người có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu hoặc từng triển khai các dự án AI trong thực tế. Các công trình khoa học đã công bố, kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu và khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh được xem là lợi thế.

Công việc của 4 tiến sĩ không dừng ở giảng dạy. Họ còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, phát triển học liệu, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm lớn như AI tạo sinh, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Về đãi ngộ, FPT công bố mức thu nhập tối thiểu 500 triệu đồng/năm đối với tiến sĩ làm việc tại Hà Nội và TP.HCM, tương đương bình quân khoảng 41,7 triệu đồng/tháng nếu chia cho 12 tháng.

Đợt tuyển dụng bắt đầu từ ngày 3/11 và dự kiến tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/12/2026.

Thông báo tuyển dụng cũng đề cập đến cơ chế thưởng dành cho hoạt động nghiên cứu. Cụ thể, giảng viên có công trình khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc tương đương, đáp ứng các tiêu chí của FPT, có thể được thưởng tới 100 triệu đồng cho mỗi bài báo.

Trong chính sách thu hút tiến sĩ công bố hồi tháng 8/2026, Khối Giáo dục FPT cho biết số lượng công trình nghiên cứu được khen thưởng không bị giới hạn. Tuy nhiên, mức thưởng cụ thể còn phụ thuộc vào việc công trình có đáp ứng các điều kiện của chính sách hay không.

Ngoài thưởng công bố quốc tế, FPT còn dành kinh phí hỗ trợ giảng viên triển khai các đề tài nghiên cứu. Với nghiên cứu cơ bản, mức hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng cho mỗi đề tài. Đối với nghiên cứu ứng dụng hoặc triển khai, khoản tài trợ có thể lên tới 150 triệu đồng/đề tài.

Các giảng viên có bài tham luận tại hội thảo khoa học cũng có thể được hỗ trợ chi phí tham dự, với hạn mức tối đa 30 triệu đồng/năm.

Một chính sách khác hướng đến những nhân sự tiếp tục phát triển sự nghiệp học thuật. Theo thông báo tuyển dụng, giảng viên được thưởng 100 triệu đồng khi đạt học hàm phó giáo sư và 150 triệu đồng khi đạt học hàm giáo sư.