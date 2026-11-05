Chuỗi phòng tập California Fitness đề xuất thu thêm phí giữa lúc đóng cửa hàng loạt chỉ còn 1 cơ sở: Hội viên được hướng dẫn khởi kiện

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của hội viên California Fitness & Yoga về việc một số phòng tập tạm ngừng hoạt động. Nhiều người đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng, lấy lại khoản tiền đã thanh toán trước.

Theo cơ quan này, dù Cẩm nang hội viên quy định giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), hội viên vẫn có quyền lựa chọn khởi kiện tại Tòa án khi điều khoản trọng tài được doanh nghiệp đưa vào hợp đồng mẫu.

Hội viên có thể trực tiếp khởi kiện hoặc yêu cầu, ủy quyền cho tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện. Các tài liệu cần lưu giữ gồm hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp và bằng chứng về việc gián đoạn dịch vụ.

Hướng dẫn được đưa ra trong lúc California Fitness & Yoga liên tục thu hẹp hoạt động. Từ ngày 25/10, toàn bộ cơ sở tại Hà Nội đã tạm đóng cửa. Các phòng tập tại nhiều địa phương khác cũng lần lượt ngừng phục vụ. Đến ngày 3/11, sau khi cơ sở Aeon Mall Bình Tân dừng hoạt động, hệ thống chỉ còn Cali Bình Dương Square mở cửa, so với quy mô khoảng 35 câu lạc bộ vào năm 2025.

Trong thông báo ngày 31/10, California Fitness & Yoga công bố kế hoạch mở lại hai câu lạc bộ Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa từ ngày 5/11. Những địa điểm còn lại tiếp tục tạm ngừng để điều chỉnh vận hành, chưa có lịch mở cửa cụ thể.

Doanh nghiệp cũng lấy ý kiến về gói tập tạm thời giá 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện hữu, kèm lựa chọn bảo lưu hoặc chuyển đổi quyền lợi chưa sử dụng. Phương án thu thêm phí khiến nhiều khách hàng phản ứng vì đã trả tiền mua thẻ dài hạn nhưng chưa được sử dụng hết dịch vụ.

Chuỗi phòng tập chưa đưa ra phương án hoàn tiền. Lãnh đạo doanh nghiệp đã xin lỗi hội viên, đề nghị thêm 30 ngày để tái cấu trúc và hẹn công bố giải pháp cho khách hàng sở hữu thẻ dài hạn vào ngày 19/11.



