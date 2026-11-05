Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuỗi phòng tập California Fitness đề xuất thu thêm phí giữa lúc đóng cửa hàng loạt chỉ còn 1 cơ sở: Hội viên được hướng dẫn khởi kiện

| | Doanh nghiệp

Chuỗi phòng tập California Fitness đề xuất thu thêm phí giữa lúc đóng cửa hàng loạt chỉ còn 1 cơ sở: Hội viên được hướng dẫn khởi kiện

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hướng dẫn hội viên California Fitness & Yoga có thể khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ.

Ngày 4/11, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận phản ánh của hội viên California Fitness & Yoga về việc một số phòng tập tạm ngừng hoạt động. Nhiều người đề nghị được hỗ trợ chấm dứt hợp đồng, lấy lại khoản tiền đã thanh toán trước.

Theo cơ quan này, dù Cẩm nang hội viên quy định giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), hội viên vẫn có quyền lựa chọn khởi kiện tại Tòa án khi điều khoản trọng tài được doanh nghiệp đưa vào hợp đồng mẫu.

Hội viên có thể trực tiếp khởi kiện hoặc yêu cầu, ủy quyền cho tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện. Các tài liệu cần lưu giữ gồm hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp và bằng chứng về việc gián đoạn dịch vụ.

Hướng dẫn được đưa ra trong lúc California Fitness & Yoga liên tục thu hẹp hoạt động. Từ ngày 25/10, toàn bộ cơ sở tại Hà Nội đã tạm đóng cửa. Các phòng tập tại nhiều địa phương khác cũng lần lượt ngừng phục vụ. Đến ngày 3/11, sau khi cơ sở Aeon Mall Bình Tân dừng hoạt động, hệ thống chỉ còn Cali Bình Dương Square mở cửa, so với quy mô khoảng 35 câu lạc bộ vào năm 2025. 

Trong thông báo ngày 31/10, California Fitness & Yoga công bố kế hoạch mở lại hai câu lạc bộ Lapen Center Vũng Tàu và Pegasus Plaza Biên Hòa từ ngày 5/11. Những địa điểm còn lại tiếp tục tạm ngừng để điều chỉnh vận hành, chưa có lịch mở cửa cụ thể.

Doanh nghiệp cũng lấy ý kiến về gói tập tạm thời giá 599.000 đồng/tháng dành cho hội viên hiện hữu, kèm lựa chọn bảo lưu hoặc chuyển đổi quyền lợi chưa sử dụng. Phương án thu thêm phí khiến nhiều khách hàng phản ứng vì đã trả tiền mua thẻ dài hạn nhưng chưa được sử dụng hết dịch vụ.

Chuỗi phòng tập chưa đưa ra phương án hoàn tiền. Lãnh đạo doanh nghiệp đã xin lỗi hội viên, đề nghị thêm 30 ngày để tái cấu trúc và hẹn công bố giải pháp cho khách hàng sở hữu thẻ dài hạn vào ngày 19/11. 


Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành

Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành Nổi bật

Công ty 6 nhân viên ở Hà Nội: Lãi 1.229 tỷ từ năm 2024 đến nay, trả cổ tức 270%, vẫn còn 450 tỷ đồng tiền gửi

Công ty 6 nhân viên ở Hà Nội: Lãi 1.229 tỷ từ năm 2024 đến nay, trả cổ tức 270%, vẫn còn 450 tỷ đồng tiền gửi Nổi bật

Con đường 8 làn xuyên rừng dựng tường chống ồn, chắn sáng suốt 13 km để thú hoang không giật mình, áp dụng công nghệ chưa từng có ở Việt Nam

Con đường 8 làn xuyên rừng dựng tường chống ồn, chắn sáng suốt 13 km để thú hoang không giật mình, áp dụng công nghệ chưa từng có ở Việt Nam

13:31 , 05/11/2026
Tài sản tỷ phú Elon Musk lao dốc hơn 1 triệu tỷ đồng trong 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra với người giàu nhất thế giới?

Tài sản tỷ phú Elon Musk lao dốc hơn 1 triệu tỷ đồng trong 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra với người giàu nhất thế giới?

12:36 , 05/11/2026
Airbus sắp mang 220 máy bay sang Việt Nam, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu trung tâm đặc biệt tại 2 siêu sân bay 24 tỷ USD

Airbus sắp mang 220 máy bay sang Việt Nam, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu trung tâm đặc biệt tại 2 siêu sân bay 24 tỷ USD

11:08 , 05/11/2026
9 tháng đã hoàn thành gấp đôi mục tiêu lợi nhuận cả năm, ông lớn ngành phân bón tăng 113% kế hoạch năm 2026

9 tháng đã hoàn thành gấp đôi mục tiêu lợi nhuận cả năm, ông lớn ngành phân bón tăng 113% kế hoạch năm 2026

10:53 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên