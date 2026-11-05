Tài sản tỷ phú Elon Musk lao dốc hơn 1 triệu tỷ đồng trong 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra với người giàu nhất thế giới?

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tài sản của Elon Musk đã giảm 42,3 tỷ USD trong 7 ngày, tương đương gần 1,09 triệu tỷ đồng.

Mức giảm 4,64% khiến khối tài sản của ông chủ Tesla và SpaceX còn 868,8 tỷ USD, tương đương hơn 22,3 triệu tỷ đồng. Dù vậy, Musk vẫn giữ vị trí người giàu nhất thế giới.

Ảnh: Forbes

Đáng chú ý, riêng trong ngày 4/11, tính đến 11h (giờ miền Đông Mỹ), tài sản Musk giảm 32,8 tỷ USD, tương đương khoảng 843.000 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 3,64%.

Diễn biến này xảy ra ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Trong phiên giao dịch 4/11, cổ phiếu Tesla và SpaceX đều giảm hơn 3%, trái ngược với đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong khí đó theo Forbes, tài sản của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos tăng 13,6 tỷ USD, tương đương khoảng 350.000 tỷ đồng, đứng đầu nhóm tăng mạnh nhất. Theo sau là cựu CEO Microsoft Steve Ballmer với mức tăng 8,8 tỷ USD (226.000 tỷ đồng) và tỷ phú Nhật Bản Tadashi Yanai cùng gia đình tăng 7,4 tỷ USD (190.000 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, tỷ phú Michael Dell giảm 11,7 tỷ USD (301.000 tỷ đồng), CEO Nvidia Jensen Huang giảm 5,6 tỷ USD (144.000 tỷ đồng). Tỷ phú Masayoshi Son và Larry Ellison cũng lần lượt mất 4,5 tỷ USD và 3 tỷ USD.

CHI GẦN 12.000 TỶ ĐỒNG HẬU THUẪN ĐẢNG CỘNG HÒA, KẾT QUẢ TRÁI KỲ VỌNG

Cú sụt giảm tài sản của Elon Musk diễn ra trong bối cảnh ông đã dành nguồn lực tài chính khổng lồ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Theo Forbes, Musk đã chi ít nhất 458 triệu USD, tương đương gần 11.800 tỷ đồng, để hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa, trở thành cá nhân tài trợ lớn nhất kỳ bầu cử năm 2026.

Dòng tiền được phân bổ thông qua các tổ chức chính trị, nổi bật là America PAC do Musk thành lập và Senate Leadership Fund, tổ chức hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Thượng viện.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử không như kỳ vọng. Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Forbes thống kê, trong 106 cuộc đua vào Quốc hội có ứng viên được các tổ chức do Musk tài trợ hậu thuẫn, tính đến rạng sáng 4/11, chỉ 18 ứng viên chiến thắng, 44 người thất bại và 44 cuộc đua chưa xác định kết quả.

Một trong những thất bại đáng chú ý diễn ra tại Texas, nơi đặt trụ sở Tesla và các cơ sở quan trọng của SpaceX. Theo các thống kê tài chính tranh cử, hơn 200 triệu USD, tương đương trên 5.100 tỷ đồng, từ nguồn tài trợ liên quan đến Musk đã được dành để hỗ trợ Ken Paxton, ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Thượng viện tại bang này.

Dù vậy, ông Paxton vẫn thất bại trước ứng viên Đảng Dân chủ James Talarico. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988, Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện Mỹ tại Texas.

Sau khi kết quả được công bố, Elon Musk đăng tải dòng trạng thái châm biếm trên mạng xã hội X, đùa rằng những tia laser ngoài không gian nhằm can thiệp bầu cử của ông dường như đã không phát huy tác dụng.

Theo Reuters, kết quả bầu cử có thể khiến các doanh nghiệp của Musk đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ Quốc hội, đặc biệt liên quan đến hợp đồng chính phủ và các dự án công nghệ.

Tại Việt Nam, hai doanh nghiệp lớn gắn với Elon Musk cũng đã có những bước tiến đáng chú ý trong năm 2026. Tháng 9/2026, Tesla thành lập Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam với vốn điều lệ hơn 77,6 tỷ đồng, đặt trụ sở tại TP.HCM. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ.

Trong khi đó, SpaceX đã đưa dịch vụ Internet vệ tinh Starlink vào thị trường Việt Nam từ tháng 8/2026, với giá cước hộ gia đình từ khoảng 1,13 triệu đồng/tháng. Dự án được phép triển khai giai đoạn đầu với 4 trạm cổng và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối.