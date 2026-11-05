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Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?

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Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?

Chiếc máy bay đang thực hiện hành trình dài 11 giờ từ Đức về Việt Nam thì bất ngờ đổi hướng. Một quyết định khó khăn được đưa ra khi tổ bay nhận thông báo chỉ còn khoảng một giờ để xử lý tình huống nguy kịch.

Gần 2 tháng trước, vào ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) về TP.HCM đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau khi một hành khách gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Theo chia sẻ của Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, chuyến bay có 180 hành khách và 4 phi công, dự kiến kéo dài khoảng 11 giờ. Tuy nhiên, sau hơn hai giờ cất cánh, một nam hành khách người Việt bất ngờ nôn ra máu liên tục. 

Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 1.

Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Ba bác sĩ có mặt trên máy bay lập tức tham gia cấp cứu. Dù được truyền dịch, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Nhóm bác sĩ nhận định người này cần được đưa xuống mặt đất trong vòng một giờ, nếu không tính mạng có thể bị đe dọa.

Trước tình huống trên, cơ trưởng kiểm tra điều kiện thời tiết tại bốn sân bay dự bị và quyết định chuyển hướng tới Istanbul. Đồng thời, ông phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY” tới cơ quan kiểm soát không lưu Ankara.

Tuy nhiên, việc hạ cánh không đơn giản. Chiếc Boeing 787-9 mới thực hiện hơn hai giờ trong hành trình xuyên lục địa, nên vẫn mang theo lượng nhiên liệu rất lớn. Trọng lượng máy bay lúc đó vượt xa giới hạn hạ cánh tối đa thông thường.

Tổ lái đứng trước hai lựa chọn: Hạ cánh khi máy bay vượt giới hạn trọng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng kết cấu và phải kiểm tra kỹ thuật kéo dài; hoặc xả bớt nhiên liệu để giảm tải trọng.

Cuối cùng, Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên lựa chọn phương án thứ hai.

Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?- Ảnh 2.

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên

Chiếc Boeing 787-9 đổi hướng, bay vòng trên Biển Đen và mở van xả hàng chục tấn nhiên liệu. Quá trình này kéo dài khoảng 15 phút. Cùng thời điểm, tổ bay thông báo tình huống khẩn cấp tới hành khách, trong khi các tiếp viên tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân.

Tại Istanbul, ba xe cứu thương đã được bố trí chờ sẵn. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn, bệnh nhân được chuyển tới cơ sở y tế để cấp cứu.

Sau khi hoàn tất thủ tục và nạp lại nhiên liệu, chuyến bay tiếp tục hành trình về Việt Nam, cuối cùng hạ cánh tại Tân Sơn Nhất muộn hơn kế hoạch 3 giờ 20 phút.

MAYDAY là tín hiệu cấp cứu quốc tế được sử dụng trong hàng không khi xuất hiện tình huống nguy hiểm nghiêm trọng cần được hỗ trợ ngay lập tức.

Đáng chú ý, nỗ lực cấp cứu của tổ bay đã mang lại kết quả tích cực. Theo cập nhật từ Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên ngày 24/9/2025, nam hành khách 57 tuổi đã hồi phục sau thời gian điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ và trở về TP.HCM an toàn trên chuyến bay của EVA Air, khoảng một tuần sau sự cố.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

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