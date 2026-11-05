Giá trị công ty trên TTCK chỉ 17.000 tỷ đồng, ông chủ Zalo trở lại với tham vọng IPO tại Mỹ, nhắm định giá gần 80.000 tỷ

Theo Asia Business Outlook ngày 5/11, Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ), công ty công nghệ đứng sau nền tảng nhắn tin Zalo, đang xem xét nối lại kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ.

Doanh nghiệp được cho là đã bắt đầu trao đổi với các đơn vị tư vấn tài chính để tìm hiểu khả năng triển khai thương vụ. Quy mô huy động vốn dự kiến khoảng 300 triệu USD, tương đương gần 8.000 tỷ đồng, với mức định giá có thể lên tới 3 tỷ USD.

Thương vụ có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2027. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn ở giai đoạn đầu. Quy mô chào bán, mức định giá và thời điểm thực hiện đều có thể thay đổi. VNG hiện chưa chính thức xác nhận kế hoạch này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu VNG tìm đường lên thị trường chứng khoán Mỹ.

Tháng 8/2023, VNG Limited, pháp nhân đăng ký tại quần đảo Cayman, đã nộp hồ sơ đăng ký IPO theo mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), hướng tới niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq với mã giao dịch dự kiến là VNG.

Theo hãng nghiên cứu IPO Renaissance Capital của Mỹ, kế hoạch khi đó có quy mô chào bán dự kiến 100 triệu USD. Bốn tổ chức tài chính quốc tế gồm Citi, Morgan Stanley, UBS Investment Bank và BofA Securities được lựa chọn làm đơn vị bảo lãnh phát hành.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi nộp hồ sơ, VNG đã tạm hoãn kế hoạch niêm yết. Đến ngày 19/1/2024, VNG Limited chính thức gửi văn bản đề nghị rút hồ sơ đăng ký chào bán tại SEC.

Trong văn bản do ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc VNG Limited, ký, công ty cho biết quyết định không thực hiện đợt chào bán tại thời điểm đó, nhưng vẫn có ý định nộp hồ sơ đăng ký mới trong tương lai.

Như vậy, kế hoạch IPO lần này, nếu được triển khai, sẽ đánh dấu sự trở lại của VNG sau thương vụ từng tiến sát thị trường chứng khoán Mỹ nhưng không thể hoàn tất.

Thành lập năm 2004 từ lĩnh vực trò chơi trực tuyến, VNG hiện đã mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực công nghệ, bao gồm nền tảng nhắn tin Zalo, thanh toán điện tử Zalopay, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty cũng có sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC.

Tại Việt Nam, cổ phiếu VNZ hiện giao dịch trên UPCoM. Kết phiên 4/11/2026, thị giá đạt 570.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa gần 17.000 tỷ đồng, tức khoảng 650 triệu USD.

Trong khi đó, mức định giá 3 tỷ USD được đề cập trong kế hoạch IPO tại Mỹ tương đương khoảng 78.000 tỷ đồng.