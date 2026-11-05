Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay Vietnam Airlines vừa cất cánh 15 phút, nữ hành khách gặp sự cố: 4 người đặc biệt lập tức vào cuộc

| | Doanh nghiệp

Máy bay Vietnam Airlines vừa cất cánh 15 phút, nữ hành khách gặp sự cố: 4 người đặc biệt lập tức vào cuộc

Sự cố xảy ra trên chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines từ Buôn Ma Thuột về TP.HCM, khiến phi hành đoàn phải phát thông báo tìm kiếm sự hỗ trợ ngay giữa không trung.

Tối 4/11, trên chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM, một nữ hành khách 64 tuổi bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh.

Chuyến bay khởi hành lúc 19h50. Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, nữ hành khách xuất hiện các triệu chứng run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Các tiếp viên nhanh chóng có mặt hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, tình trạng của người phụ nữ vẫn chưa thuyên giảm, buộc phi hành đoàn phải phát thông báo tìm kiếm bác sĩ hoặc nhân viên y tế trên chuyến bay.

May mắn, có tới 4 bác sĩ cùng tham gia hỗ trợ. Trong số này có BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), ngồi cách nữ hành khách chỉ khoảng hai hàng ghế.

Ngay khi nghe thông báo, bác sĩ Bé Hai nhanh chóng đến kiểm tra. Nhận thấy ông có chuyên môn về tim mạch, các bác sĩ còn lại phối hợp để ông trực tiếp đánh giá tình trạng và đưa ra hướng xử trí.

Máy bay Vietnam Airlines vừa cất cánh 15 phút, nữ hành khách gặp sự cố: 4 người đặc biệt lập tức vào cuộc - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai hỗ trợ hành khách tăng huyết áp trên chuyến bay. (Ảnh: Hành khách)

 Kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp của nữ hành khách ở mức 160/90 mmHg, kèm triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Bác sĩ Bé Hai vừa trấn an tinh thần, vừa cho người bệnh sử dụng một viên Amlor 5mg và nửa viên Concor 5mg, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Khoảng 15 phút sau, tình trạng nữ hành khách bắt đầu cải thiện, triệu chứng chóng mặt giảm dần và sức khỏe ổn định hơn. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi cho đến khi máy bay hạ cánh.

Sau khi đáp xuống sân bay, bác sĩ Bé Hai bàn giao thông tin về tình trạng bệnh nhân và quá trình hỗ trợ cho bộ phận y tế để tiếp tục đánh giá sức khỏe.

Hình ảnh các bác sĩ phối hợp hỗ trợ hành khách giữa chuyến bay được một người có mặt trên máy bay chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Từ trường hợp này, bác sĩ Bé Hai khuyến cáo người mắc bệnh tăng huyết áp cần tuân thủ điều trị, theo dõi huyết áp thường xuyên. Trước khi đi máy bay, hành khách có tiền sử tăng huyết áp nên kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ thuốc đang sử dụng và bảo đảm huyết áp được kiểm soát.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành

Chủ tịch Đèo Cả và ông Trịnh Văn Quyết thân đến mức "cởi áo cho nhau": Từ cú bắt tay làm giải golf đến Đường sắt 5 tỷ USD xuyên biên giới bất thành Nổi bật

Công ty 6 nhân viên ở Hà Nội: Lãi 1.229 tỷ từ năm 2024 đến nay, trả cổ tức 270%, vẫn còn 450 tỷ đồng tiền gửi

Công ty 6 nhân viên ở Hà Nội: Lãi 1.229 tỷ từ năm 2024 đến nay, trả cổ tức 270%, vẫn còn 450 tỷ đồng tiền gửi Nổi bật

Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?

Máy bay Vietnam Airlines chở 180 khách về Việt Nam bất ngờ xả hàng chục tấn nhiên liệu xuống Biển Đen, phát tín hiệu khẩn nguy cao nhất: Chuyện gì đã xảy ra?

15:16 , 05/11/2026
Giá trị công ty trên TTCK chỉ 17.000 tỷ đồng, ông chủ Zalo trở lại với tham vọng IPO tại Mỹ, nhắm định giá gần 80.000 tỷ

Giá trị công ty trên TTCK chỉ 17.000 tỷ đồng, ông chủ Zalo trở lại với tham vọng IPO tại Mỹ, nhắm định giá gần 80.000 tỷ

14:36 , 05/11/2026
GKM Holdings bị phạt vì loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

GKM Holdings bị phạt vì loạt vi phạm trên thị trường chứng khoán

14:34 , 05/11/2026
Chuỗi phòng tập California Fitness đề xuất thu thêm phí giữa lúc đóng cửa hàng loạt chỉ còn 1 cơ sở: Hội viên được hướng dẫn khởi kiện

Chuỗi phòng tập California Fitness đề xuất thu thêm phí giữa lúc đóng cửa hàng loạt chỉ còn 1 cơ sở: Hội viên được hướng dẫn khởi kiện

14:26 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên