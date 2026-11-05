Mitsubishi Electric đồng hành cùng New World Saigon Hotel nâng cao hiệu quả công trình

‏Từ "nhà cung cấp" đến "đối tác": Một công trình thực sự cần gì?‏

‏Khi công trình ngày càng phức tạp, bài toán của chủ đầu tư không chỉ dừng ở việc lựa chọn thiết bị có hiệu suất cao hay chi phí đầu tư ban đầu hợp lý.‏

‏Đặc biệt với những công trình đang vận hành, việc thay thế hoặc tái cấu trúc hệ thống cần đồng thời giải quyết nhiều yêu cầu: Thiết bị mới có phù hợp với hiện trạng công trình? Có đáp ứng điều kiện không gian phòng máy? Quá trình chuyển đổi có ảnh hưởng đến hoạt động đang diễn ra? Hệ thống mới có thể kết nối với hạ tầng hiện hữu? Và hiệu quả đầu tư có được duy trì trong dài hạn?‏

‏Những yêu cầu này đang làm thay đổi tiêu chí lựa chọn đối tác. Thay vì chỉ tìm kiếm một nhà cung cấp sản phẩm, chủ đầu tư ngày càng cần một đơn vị có khả năng tham gia sâu hơn vào bài toán công trình – từ khảo sát, tư vấn, lựa chọn giải pháp đến triển khai và đồng hành trong quá trình vận hành.‏

‏Điều gì tạo nên năng lực đồng hành xuyên suốt của Mitsubishi Electric?‏

‏Để thực sự đóng vai trò đối tác giải pháp tòa nhà, năng lực công nghệ cần được kết hợp với sự am hiểu công trình tại địa phương, hệ thống giải pháp toàn diện và khả năng đồng hành dài hạn.‏

‏Bắt đầu từ việc hiểu đúng bài toán của công trình‏

‏Mỗi công trình có những điều kiện khác nhau về quy mô, công năng, hạ tầng kỹ thuật, không gian lắp đặt và yêu cầu vận hành. Vì vậy, một giải pháp hiệu quả không thể chỉ được lựa chọn dựa trên thông số thiết bị, mà cần bắt đầu từ việc hiểu đúng hiện trạng và nhu cầu thực tế.‏

‏Tại New World Saigon Hotel, bài toán không đơn thuần là thay thế một hệ thống đã cũ. Giải pháp cần đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng công suất hệ thống nước nóng, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với không gian phòng máy hiện hữu và quan trọng nhất là hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn đang vận hành 24/7.‏

‏Điều này đòi hỏi giải pháp được lựa chọn không chỉ có hiệu suất phù hợp, mà còn phải tương thích với điều kiện thực tế của công trình, cho phép vận hành song song với thiết bị cũ trong giai đoạn chuyển đổi và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn.‏

‏Khả năng tích hợp các giải pháp phù hợp với những gì công trình đang có‏

‏Hiểu đúng bài toán là bước đầu tiên, nhưng để biến giải pháp thành hiệu quả thực tế, khả năng tích hợp với những gì công trình đang có cũng đóng vai trò quan trọng.‏

Trong một công trình, hệ thống điều hòa không khí HVAC, BMS (hệ thống quản lý tòa nhà), hệ thống điện và các hệ thống phụ trợ có mối liên hệ chặt chẽ với quá trình vận hành. Khả năng phối hợp giữa các hệ thống ngay từ đầu giúp giảm rủi ro trong triển khai và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác vận hành sau này.

Hệ thống bơm nhiệt làm nước nóng của Mitsubishi Electric được tích hợp với hạ tầng hiện hữu

Tại New World Saigon Hotel, Mitsubishi Electric tính toán hệ thống bơm nhiệt nước nóng chiller module e-series vận hành ở chế độ heating, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của công trình, đồng thời cho phép vận hành song song với thiết bị cũ trong giai đoạn chuyển đổi, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn.

‏New ‏‏World Saigon Hotel: Khi năng lực giải pháp được thể hiện bằng kết quả

‏Tại New World Saigon Hotel, bài toán đặt ra với nhiều yêu cầu đồng thời: tăng công suất hệ thống nước nóng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phù hợp với không gian phòng máy hiện hữu và đảm bảo toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện trong điều kiện khách sạn vẫn vận hành bình thường, qua đó hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và doanh thu.‏

Hệ thống bơm nhiệt nước nóng được điều khiển tự động qua hệ thống DDC của Mitsubishi Electric Sau quá trình nghiên cứu và tư vấn, Mitsubishi Electric Vietnam đề xuất hệ thống bơm nhiệt nước nóng chiller module e-series, đáp ứng gần như 100% yêu cầu của dự án. Giải pháp được tích hợp với hệ thống hiện hữu và điều khiển tập trung qua DDC, mang lại những kết quả cụ thể. Giải pháp bơm nhiệt nước nóng chiller module e-series tại New World Saigon Hotel. Giải pháp giúp giảm tới 66% chi phí năng lượng so với hệ thống lò hơi truyền thống trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu nước nóng cho toàn bộ 530 phòng khách. Lượng dầu DO sử dụng giảm tới 67%/tháng. Đồng thời, nguồn nước lạnh được tận dụng để đưa vào hệ thống Chiller, góp phần tối ưu hiệu quả năng lượng. Tổng hiệu suất năng lượng cao hơn 4 lần so với hệ thống trước đó. Hình được tạo ra bởi AI, mục đích minh họa nguồn nước lạnh thải ra từ hệ thống bơm nhiệt nước nóng được tận dụng để làm mát hệ thống Chiller hiện hữu của khách sạn ‏Từ một bài toán vận hành cụ thể đến những kết quả có thể đo lường, trường hợp của New World Saigon Hotel cho thấy giá trị của một đối tác giải pháp không chỉ nằm ở việc cung cấp công nghệ, mà còn ở khả năng hiểu đúng vấn đề, tích hợp với hệ thống hiện hữu và chuyển hóa giải pháp thành hiệu quả thực tế.‏ ‏Việc tối ưu tiêu thụ năng lượng và giảm phát thải đồng thời góp phần kiểm soát chi phí vận hành và hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của công trình.‏

‏Một đối tác đáng tin cậy sẽ tạo ra giá trị vượt qua thời điểm bàn giao‏