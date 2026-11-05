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Bí ẩn kiểu ăn mừng của Ronaldo

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Ronaldo bỏ ăn mừng “Siu”, gửi thông điệp đặc biệt về 1.000 bàn thắng.

Cristiano Ronaldo đang thu hút sự chú ý với màn ăn mừng bàn thắng hoàn toàn mới, thay thế cho động tác “Siu” quen thuộc đã trở thành thương hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, cử chỉ này được người hâm mộ cho rằng có liên quan đến tham vọng chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp của CR7.

Thay vì bật nhảy, xoay người và dang rộng hai tay như thường lệ, Ronaldo gần đây thực hiện một động tác tạo hình bằng các ngón tay. Màn ăn mừng mới nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi tiền đạo 41 tuổi đang tiến gần đến một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Bí ẩn kiểu ăn mừng của Ronaldo- Ảnh 1.

Kiểu ăn mừng mới của Ronaldo (Ảnh: WST)

Theo cách lý giải của người hâm mộ, ký hiệu mà Ronaldo tạo ra có thể là chữ M trong hệ thống chữ số La Mã, tượng trưng cho con số 1.000. Đây được xem là thông điệp ngầm về mục tiêu mà siêu sao người Bồ Đào Nha đang theo đuổi trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Sau cú hat-trick vào lưới Al-Kholood hôm 29/10, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985. Như vậy, chân sút sinh năm 1985 chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 15 pha lập công.

Trước đó, Ronaldo nhiều lần công khai tham vọng chạm đến con số đặc biệt này. Anh muốn tiếp tục thi đấu, duy trì phong độ ghi bàn và biến cột mốc 1.000 bàn thắng thành dấu ấn lịch sử trong sự nghiệp. Tuy nhiên, CR7 chưa trực tiếp xác nhận ý nghĩa thực sự của màn ăn mừng mới.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn cho thấy khát khao chinh phục những giới hạn mới. Nếu đạt được mục tiêu 1.000 bàn thắng, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tạo nên một dấu mốc đặc biệt, khẳng định sự bền bỉ và khả năng duy trì đẳng cấp hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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