Bỏ 51.000 đồng mua vé số, một người trúng độc đắc hơn 21.700 tỷ với xác xuất 1/292.201.338 vào tối 4/11

Theo thông tin từ ban tổ chức xổ số Powerball, dãy số trúng thưởng trong kỳ quay tối thứ Tư (4/11) gồm 15, 34, 41, 53, 56 và số Powerball màu đỏ là 21.

Chủ nhân tấm vé hiện chưa được xác định danh tính. Người này có thể lựa chọn nhận toàn bộ giải thưởng ước tính 847 triệu USD (khoảng 21.700 tỷ đồng) theo hình thức trả dần hoặc nhận một lần khoản tiền mặt trị giá 363,1 triệu USD (khoảng 9.325 tỷ đồng). Dù lựa chọn phương án nào, người trúng giải cũng sẽ phải trích một phần đáng kể tiền thưởng để nộp thuế. Theo cơ quan xổ số bang New Jersey, khoản tiền này chịu thuế liên bang 24% và thuế bang 8%, do giá trị giải thưởng vượt quá 500.000 USD (hơn 12,8 tỷ đồng).

Đây là lần thứ 12 bang New Jersey có người trúng giải độc đắc Powerball và là lần đầu tiên kể từ ngày 10/6/2024, khi một người chơi giấu tên nhận giải thưởng 222,6 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng).

Danh tính người chiến thắng trong kỳ quay mới nhất hiện chưa được công bố. Theo luật bang New Jersey, người trúng xổ số có quyền giữ kín danh tính vô thời hạn. Với giá trị 847 triệu USD, đây là giải thưởng lớn thứ 9 trong lịch sử Powerball, vượt qua mức 842 triệu USD mà một người chơi trúng vào ngày đầu năm mới 2024. Khi đó, tấm vé chiến thắng được mua tại Grand Blanc, bang Michigan, và sau đó được nhóm người chơi mang tên “The Breakfast Club” nhận thưởng.

Trước kỳ quay tối 4/11, giải độc đắc Powerball gần nhất được trao cho một người chơi tại bang Illinois vào ngày 12/8. Người này đã trúng giải thưởng trị giá 1,04 tỷ USD và lựa chọn nhận khoản tiền một lần là 450,5 triệu USD.

Đáng chú ý, tấm vé may mắn chỉ có giá 2 USD, được mua tại cửa hàng tiện lợi Hy-Vee Fast & Fresh ở thành phố Quincy, bang Illinois. Người chơi sử dụng hình thức Quick Pick, tức hệ thống tự động chọn các con số thay vì tự điền dãy số dự thưởng, đồng thời lựa chọn giấu tên khi nhận giải.

Chiến thắng 1,04 tỷ USD hồi tháng 8 vẫn là giải độc đắc lớn nhất của Powerball trong năm 2026 và đứng thứ 8 trong lịch sử trò chơi này.

Tính đến kỳ quay tối 4/11, giải độc đắc Powerball đã có 7 lần tìm được chủ nhân trong năm 2026.

Theo thống kê của ban tổ chức, xác suất để một người chơi trúng giải độc đắc Powerball là 1/292.201.338. Đây cũng là lý do những giải thưởng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD thường phải trải qua nhiều kỳ quay liên tiếp mà không tìm được người chiến thắng.

Nguồn: NYP