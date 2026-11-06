Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Khoai Lang Thang đăng tải clip mới. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại là diện mạo có phần khác lạ của nam YouTuber.

Khoai Lang Thang xuất hiện với gương mặt có phần khác lạ gây chú ý. Nguồn: Khoai Lang Thang.

Cụ thể, trên sống mũi và trán của Khoai xuất hiện những vết hằn dài, không rõ là dấu vết tạo hình nhân vật hay có nguyên nhân nào khác. Phần gò má của anh trông sưng lên, trong khi hai bên má lại có phần hóp vào, khiến tổng thể gương mặt khác hẳn so với hình ảnh thường ngày. Chưa kể, nam YouTuber còn diện bộ trang phục có phần rách rưới, nhiều mảnh chắp vá.

Khoai Lang Thang diện mạo mới gây chú ý.

Gương mặt khác lạ của Khoai Lang Thang nhanh chóng khiến cư dân mạng tò mò. Nhiều người để lại bình luận hỏi thăm, thậm chí còn hài hước trêu nam YouTuber: “Khoai Lang Thang, thành khoai lang nướng luôn rồi anh ơi”, “Ủa mặt anh Khoai bị làm sao vậy, mặt mũi dính tùm lum thứ, xong còn sưng lên nữa”, “Sao nay anh ốm vậy, anh có ổn không dạ”...

Trước thắc mắc của một cư dân mạng: “Sao anh thành khoai lang nướng rồi?”, Khoai Lang Thang cũng nhanh chóng phản hồi: “Anh đập mặt anh vô cục đá luôn á”. Không rõ đây là một tình huống thật hay chỉ là content cho clip. Song, thay đổi này của Khoai Lang Thang nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, bởi từ trước đến nay nam YouTube không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình, vẫn thường xuất hiện với gương mặt hiền lành, nụ cười tươi và phong cách giản dị quen thuộc. Ở một bình luận khác, anh tiếp tục tự trêu bộ trang phục của mình: “Có ai vá đồ cho anh đi, huhu. Áo quần anh rách hết rồi”.

Khoai Lang Thang trả lời bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Nơi Khoai Lang Thang xuất hiện trong những cảnh quay này được cho là Ladakh (còn được gọi là “Tiểu Tây Tạng”), vùng lãnh thổ liên bang nằm ở phía Bắc Ấn Độ, giữa hai dãy núi Himalaya và Karakoram. Đây là khu vực nổi tiếng với địa hình núi cao, những thung lũng rộng lớn và cảnh quan khắc nghiệt. Có lẽ chính bối cảnh đặc biệt này cũng góp phần lý giải cho tạo hình có phần phong trần, bụi bặm của Khoai.

Thời gian gần đây, Khoai Lang Thang vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện, chương trình và dự án hợp tác với các thương hiệu.

Tính đến hiện tại, Khoai Lang Thang đang bước vào năm thứ 10 kể từ khi bắt đầu hành trình làm YouTube. Từ những video ghi lại các chuyến đi, khám phá những vùng đất trong và ngoài nước, anh dần xây dựng được phong cách riêng với những thước phim dài, cách kể chuyện gần gũi và sự đầu tư chỉn chu vào từng hành trình. Kênh YouTube của nam creator hiện đã vượt mốc 3,5 triệu người đăng ký.

Sinh năm 1991, tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, Khoai Lang Thang vốn tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến với những video khám phá du lịch, ẩm thực, anh từng có thời gian làm kỹ sư xây dựng. Năm 2017, Hoài Phương bắt đầu đăng tải những video đầu tiên trên YouTube và dần chuyển hướng sang công việc sáng tạo nội dung.