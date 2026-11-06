Việt Nam có bài hát được xem hơn 100 triệu lần, nghệ sĩ từ Trung Quốc, Mỹ, Phần Lan đều hát lại: Giới chuyên môn thế giới hết lời khen, chắc chắn ai cũng từng nghe 1 lần

Trong những năm qua, không ít ca khúc Việt Nam đã vượt ra khỏi biên giới, thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế. Tuy nhiên, hiếm có sản phẩm nào sở hữu hành trình đặc biệt như Ghen Cô Vy – bài hát do nhạc sĩ Khắc Hưng thực hiện cùng hai ca sĩ MIN và ERIK, phát hành năm 2020.

Không chỉ được truyền hình Mỹ giới thiệu, Billboard dành lời khen ngợi, ca khúc còn trở thành nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ từ Mỹ đến Phần Lan thực hiện những phiên bản riêng. Đáng chú ý, đây vốn là một sản phẩm âm nhạc ra đời với mục đích tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Từ Mỹ đến Phần Lan, nhiều nghệ sĩ nước ngoài cùng hát lại một ca khúc Việt

Tháng 3/2020, khi Ghen Cô Vy đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, ban nhạc indie-folk The Good Morning Nags đến từ New York (Mỹ) bất ngờ phát hành phiên bản tiếng Anh của ca khúc với tên gọi Washing Hand Song.

Nhóm không đơn thuần hát lại trên nền nhạc gốc mà phối mới theo phong cách Americana và Folk, kết hợp những âm hưởng đặc trưng của nhạc dân gian Mỹ. Phần lời cũng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình dịch bệnh tại quốc gia này.

Ban nhạc cho biết họ lấy cảm hứng từ thông điệp phòng dịch của Việt Nam, mong muốn sử dụng âm nhạc để nâng cao nhận thức cộng đồng tại New York. Chỉ sau hai ngày đăng tải, MV đã thu hút hơn 59.000 lượt xem và nhiều bình luận từ khán giả quốc tế. Nhạc sĩ Khắc Hưng cũng bày tỏ sự thích thú trước cách nhóm làm mới tác phẩm của mình.

Nhạc sĩ Khắc Hưng thích thú với phiên bản mới của bài hát

Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ Jason Chen (Trần Dĩ Đồng), nổi tiếng với các bản cover trên YouTube, cũng thực hiện phiên bản tiếng Anh của Ghen Cô Vy.

Jason Chen giữ lại giai điệu quen thuộc nhưng chỉnh sửa, bổ sung phần lời để truyền tải thông tin về virus SARS-CoV-2. Sau bốn ngày đăng tải, video đạt hơn 240.000 lượt xem và khoảng 11.000 lượt thích. Thời điểm ấy, kênh YouTube MusicNeverSleeps của anh sở hữu khoảng 1,88 triệu người đăng ký.

Sức hút của ca khúc sau đó tiếp tục lan tới châu Âu. Nhóm nhạc Kalevauva.fi Kotona Ensemble đã chuyển thể bài hát sang tiếng Phần Lan. Trong khi đó, hai nghệ sĩ Priscilla Abby và Chu Hạo Nhân thực hiện phiên bản tiếng Trung, kết hợp với vũ điệu rửa tay nổi tiếng.

Ghen Cô Vy đã có phụ đề bằng hơn 20 ngôn ngữ, từ tiếng Anh, Pháp, Đức đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và nhiều thứ tiếng khác. Điều này cho thấy sức lan tỏa đáng kinh ngạc của một sản phẩm âm nhạc xuất phát từ Việt Nam.

Khiến MC truyền hình Mỹ nhún nhảy, được Billboard và UNICEF chú ý

Trước khi được hàng loạt nghệ sĩ nước ngoài hát lại, Ghen Cô Vy đã có bước ngoặt lớn khi xuất hiện trên chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Ngày 1/3/2020, chương trình Last Week Tonight with John Oliver phát sóng trên HBO bất ngờ giới thiệu MV của ca khúc Việt Nam trong phần đề cập đến tình hình dịch COVID-19.

MC John Oliver đã dành nhiều lời khen cho cách Việt Nam sử dụng âm nhạc để truyền tải kiến thức phòng dịch. Khi giai điệu Ghen Cô Vy vang lên, nam MC tỏ ra vô cùng thích thú, liên tục nhún nhảy và cảm thán trước sự sôi động của bài hát. Không lâu sau đó, tạp chí âm nhạc Billboard của Mỹ cũng đăng tải bài viết riêng về hiện tượng này.

Billboard mô tả Ghen Cô Vy là một ca khúc "cực kỳ bắt tai", đồng thời đánh giá cao cách Việt Nam biến những hướng dẫn vệ sinh cá nhân thành sản phẩm âm nhạc dễ tiếp nhận. Tạp chí cũng dành lời khen cho phần MV hoạt hình sinh động, giúp thông điệp trở nên hấp dẫn hơn.

Billboard còn đưa tác phẩm vào danh sách 10 ca khúc góp phần làm giảm tâm lý hoang mang trong giai đoạn dịch COVID-19.

Bài hát xuất hiện trên nhiều bản tin của các kênh quốc tế

Sức lan tỏa của Ghen Cô Vy càng mạnh mẽ khi vũ công Quang Đăng sáng tạo vũ điệu rửa tay trên nền nhạc bài hát. Những động tác mô phỏng việc vệ sinh tay nhanh chóng tạo thành trào lưu trên TikTok.

Ngày 4/3/2020, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng chia sẻ video của Quang Đăng, khuyến khích cộng đồng duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Từ một ca khúc tiếng Việt, Ghen Cô Vy dần trở thành hiện tượng truyền thông vượt qua rào cản ngôn ngữ, được nhiều khán giả quốc tế biết đến.

Hơn cả một bản hit trăm triệu lượt xem, ca khúc mang thông điệp đặc biệt giữa đại dịch

Ít ai ngờ rằng, đằng sau giai điệu sôi động từng khiến khán giả quốc tế thích thú, Ghen Cô Vy lại ra đời trong một giai đoạn đầy lo lắng.

Tháng 2/2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế đã phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng cùng MIN, ERIK thực hiện sản phẩm âm nhạc nhằm nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng.

Ban đầu phía đơn vị đặt hàng mong muốn có một sáng tác hoàn toàn mới. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, Khắc Hưng đề xuất sử dụng giai điệu của bản hit Ghen ra mắt năm 2017 và viết lại phần lời.

Từ một ca khúc nói về tình yêu, Ghen Cô Vy được khoác lên nội dung mới với những thông điệp về rửa tay, giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc nơi đông người và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, bài hát không chỉ hướng đến việc cung cấp kiến thức phòng bệnh mà còn góp phần động viên tinh thần cộng đồng trong thời điểm nhiều người hoang mang trước đại dịch.

Bài hát lan tỏa thông điệp ý nghĩa

Chia sẻ trong chương trình Cất cánh của VTV tháng 3/2020, nhạc sĩ Khắc Hưng cho biết anh mong muốn âm nhạc giúp mọi người cảm thấy tự tin, lạc quan hơn, đồng thời truyền tải những biện pháp tự bảo vệ bản thân một cách đơn giản, dễ hiểu.

Đến tháng 4/2020, phiên bản tiếng Anh chính thức của Ghen Cô Vy tiếp tục được phát hành trong khuôn khổ dự án truyền thông sức khỏe #EndCoV, hướng tới việc lan tỏa thông điệp phòng dịch ra cộng đồng quốc tế.

Sau hơn 6 năm ra mắt, sức hút của sản phẩm vẫn được thể hiện qua những con số. Theo dữ liệu thống kê của Kworb vào đầu tháng 11/2026, MV Ghen Cô Vy trên kênh YouTube của MIN đã đạt hơn 128,2 triệu lượt xem, trong khi MV gốc Ghen cũng vượt 151 triệu lượt xem.