Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM là bạn thân cùng SN 1999: Thành lập công ty chung, 1 người vừa thành cổ đông "đế chế" nghìn tỷ

Đôi bạn thân cùng là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, thành công trong sự nghiệp âm nhạc

Mới đây, HIEUTHUHAI và HURRYKNG thu hút sự chú ý khi được nhắc tên trong danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Cuối tháng 10, HIEUTHUHAI cũng trở về trường cũ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập UEH với tư cách cựu sinh viên tiêu biểu.

HIEUTHUHAI và HURRYKNG có tên trong danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của Đại học Kinh tế TP.HCM

HIEUTHUHAI tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đại học Kinh tế TP.HCM với tư cách cựu sinh viên tiêu biểu.



HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, từng theo học ngành Kinh doanh quốc tế tại UEH. Trong khi đó, HURRYKNG (tên thật Phạm Bảo Khang), cũng sinh năm 1999, từng là sinh viên ngành Thương mại điện tử của trường.

Chung niềm đam mê âm nhạc, hai nam rapper đã cùng MANBO thành lập tổ đội hip-hop GERDNANG vào năm 2018. Sau đó, nhóm có thêm NEGAV và nhà sản xuất âm nhạc Kewtiie. Từ cộng đồng underground, GERDNANG dần được biết đến rộng rãi trong giới trẻ.

HIEUTHUHAI và HURRYKNG trong ngày tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM



HIEUTHUHAI sớm tạo được dấu ấn riêng khi tham gia King of Rap năm 2020 và lọt vào chung kết. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách âm nhạc bắt tai, nam rapper nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý với loạt sản phẩm đạt hàng chục triệu lượt xem như Vệ tinh, Không thể say, Exit Sign...

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, HIEUTHUHAI còn là một trong 6 thành viên cố định của chương trình thực tế 2 Ngày 1 Đêm Năm 2024, anh tiếp tục ghi dấu ấn tại Anh trai Say Hi và giành ngôi vị Quán quân, nâng cao vị thế trong làng giải trí Việt.

Hai cựu sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành những cái tên được khán giả trẻ yêu thích (Ảnh: FBNV)



Trong khi đó, HURRYKNG từng bước khẳng định tên tuổi qua Rap Việt mùa 3 năm 2023, lọt vào vòng bán kết. Một năm sau, anh tái xuất trong Anh trai Say Hi cùng người bạn thân HIEUTHUHAI và xuất sắc góp mặt trong Top 10 chung cuộc. HURRYKNG cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón, trong đó có nhãn hàng thời trang cao cấp.

Dù theo đuổi những hướng đi riêng, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết và thường xuyên đồng hành trong các hoạt động âm nhạc, giải trí. HURRYKNG từng bày tỏ sự biết ơn đối với HIEUTHUHAI vì luôn tin tưởng, động viên và tiếp thêm động lực cho mình trong những giai đoạn khó khăn.

HURRYKNG "đắt show" thời trang, được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới (Ảnh: FBNV)

Cùng thành lập công ty, HIEUTHUHAI trở thành cổ đông đế chế giải trí nghìn tỷ

Không chỉ đồng hành trong âm nhạc, HIEUTHUHAI và HURRYKNG còn cùng nhau thành lập doanh nghiệp riêng.

Cụ thể, Công ty TNHH GERDNANG được thành lập ngày 30/9/2020, có trụ sở tại TP.HCM. Ba thành viên góp vốn ban đầu gồm Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI), Phạm Bảo Khang (HURRYKNG) và Lâm Bạch Phúc Hậu (MANBO).

Các thành viên tổ đội GERDNANG

Thời điểm mới thành lập, GERDNANG có vốn điều lệ 5 triệu đồng, do MANBO giữ vai trò người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu liên quan đến sản xuất phim, nghệ thuật, giải trí và thương mại. Đến tháng 2/2021, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang HIEUTHUHAI. Tháng 11/2023, công ty nâng vốn điều lệ từ 5 triệu đồng lên 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 7/2024, doanh nghiệp tiếp tục có sự thay đổi về cơ cấu quản lý và sở hữu. Theo thông tin đăng ký được công bố thời điểm đó, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu công ty được chuyển sang bà Đỗ Thị Hồng Phúc, không thuộc các thành viên tổ đội GERDNANG.

Đáng chú ý, tháng 8/2026, HIEUTHUHAI xác nhận đã trở thành cổ đông của DatVietVAC, một trong những doanh nghiệp truyền thông và giải trí lớn tại Việt Nam.

HIEUTHUHAI là nghệ sĩ thuộc DatVietVAC và cũng là cổ đông của công ty (Ảnh: FBNV)

Tại sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư của DatVietVAC, nam rapper xuất hiện với tư cách nghệ sĩ đã đồng hành cùng doanh nghiệp hơn 5 năm, đồng thời là một trong những cổ đông của công ty.

Trước các nhà đầu tư, HIEUTHUHAI nhắc đến biệt danh "Thái tử VieON" mà cộng đồng mạng thường dành cho mình, nhưng cho biết bản thân hiện có thêm một danh xưng khiến anh tự hào, đó là cổ đông DatVietVAC.

“Cổ đông DatVietVAC. Tôi rất thích cái tên này và tự hào vì nó. Với tôi, đây là lời khẳng định và niềm tin rất lớn tôi đặt vào DatVietVAC. Từ ngày đầu đến hiện tại, niềm tin đó chưa vơi đi chút nào, chỉ tăng lên thêm”, HIEUTHUHAI chia sẻ.

DatVietVAC là doanh nghiệp đứng sau hàng loạt chương trình giải trí nổi tiếng như Tinh Hà Say Hi, Anh trai Say Hi, Em xinh Say Hi, 2 Ngày 1 Đêm, The Masked Singer Vietnam. Doanh nghiệp đồng thời phát triển hệ sinh thái truyền thông, sản xuất nội dung, tổ chức concert và quản lý, khai thác thương mại nghệ sĩ.

Chủ tịch DatVietVAC Đinh Bá Thành và các nghệ sĩ Hoàng Hải, HIEUTHUHAI, Dương Domic

Ngày 2/11/2026, DatVietVAC chính thức đưa hơn 111,4 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán DVV lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, doanh nghiệp có mức vốn hóa hơn 6.100 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 380 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng. DatVietVAC đang đẩy mạnh chiến lược phát triển hệ sinh thái giải trí thông qua việc khai thác các chương trình truyền hình, concert, bản quyền nội dung và hoạt động thương mại gắn với nghệ sĩ.