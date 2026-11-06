Bà Ngô Thị Vân Hạnh không còn giữ chức Tổng giám đốc Yeah1

Ngày 6/11, Tập đoàn YeaH1 chính thức công bố quyết định tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo thượng tầng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), sau thời gian giữ chức Tổng Giám đốc.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn YeaH1

Trên cương vị tân Chủ tịch HĐQT, bà Ngô Thị Vân Hạnh tiếp tục là người dẫn dắt chiến lược sản xuất nội dung cao cấp (premium content) và chuỗi đại nhạc hội (concert) - trục kinh doanh cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn. Gia nhập và trực tiếp điều hành mảng nội dung của YeaH1 từ năm 2022, bà Ngô Thị Vân Hạnh là kiến trúc sư trưởng đứng sau hàng loạt chương trình thực tế chiếm lĩnh sóng giờ vàng và chuỗi concert liên tục "cháy vé", tạo ra những tiêu chuẩn mới cho các dự án nghệ thuật ở cấp độ cao cấp.

Giai đoạn 2027-2030, YeaH1 sẽ tập trung phát triển 4 động lực tăng trưởng: Mở rộng vòng đời kinh tế của các IP giải trí; thương mại hóa sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và nhà sáng tạo; cung cấp các giải pháp tăng trưởng toàn phễu (Full-funnel) có thể đo lường hiệu quả cho nhãn hàng; và kiến tạo hành trình giải trí - tương tác - tiêu dùng toàn diện cho khán giả.

Chia sẻ về bước chuyển mình này, bà Ngô Thị Vân Hạnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn YeaH1 cho biết: "Thành quả bứt phá của YeaH1 trong thời gian qua là kết tinh từ tầm nhìn chiến lược quyết liệt của nguyên Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo, sự đồng lòng của đội ngũ nhân sự đa thế hệ tài năng và niềm tin yêu vô giá từ các cổ đông, đối tác cùng hàng triệu khán giả. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn nền tảng vững chắc đó.

Bước sang giai đoạn mới, khi ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có, đây là thời điểm chín muồi để YeaH1 tích hợp và mở rộng giá trị kinh tế. Sự cộng hưởng trong mô hình quản trị mới sẽ giúp Tập đoàn tối ưu hóa từng đồng vốn đầu tư, phát triển bền vững và mang lại lợi ích thiết thực nhất cho cổ đông."

Ngoài bà Vân Hạnh, bộ máy lãnh đạo thượng tầng của tập đoàn Yeah1 có sự thay đổi các vị trí sau: Bà Nguyễn Thị Hà My đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (CEO) Tập đoàn. Bà Lê Phương Thảo tiếp tục đồng hành trong vai trò Thành viên HĐQT và định hướng phát triển 2 liên doanh quốc tế là SYE và MangoPlus, thực hiện sứ mệnh đưa nghệ sĩ và âm nhạc Việt Nam ra thế giới, đảm bảo tính kế thừa vững chắc cho doanh nghiệp.