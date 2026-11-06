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Kiếm 45 triệu/tháng, tiết kiệm được 1 tỷ, cặp vợ chồng băn khoăn: Cố vay 2 tỷ mua nhà hay cứ ở thuê cho nhẹ đầu?

| | Lifestyle

Hiện tại, gia đình này đang thuê chung cư với giá 7 triệu/tháng.

Thu nhập ổn định, tiền tiết kiệm cũng hòm hòm 1 tỷ, nếu cố mua nhà, cặp vợ chồng trong câu chuyện này sẽ phải vay ngân hàng thêm 2 tỷ. Bản thân người vợ cho biết cô muốn mua nhà, trong khi đó, người chồng lại nghĩ rằng tiền tiết kiệm cứ gửi ngân hàng lấy lãi, cả nhà thuê chung cư ở cũng tốt mà chẳng có áp lực nợ nần kéo dài nhiều năm. Vậy là 2 vợ chồng thành ra “mỗi người một hướng”.

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ viết: “Hiện tại nhà mình đang thuê chung cư 7 triệu/tháng, có 1 bé 4 tuổi. Mình muốn lấy 1 tỷ tiết kiệm hiện có rồi vay thêm 2 tỷ để mua chung cư khoảng 3 tỷ. Biết là như vậy sẽ hợi áp lực, nhưng ít nhất sau 20 năm cũng có nhà của riêng mình. Còn chồng mình lại nghiêng về phương án tiếp tục thuê nhà, 1 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi thôi…

Với mức thu nhập 45 triệu/tháng, sẵn 1 tỷ thì theo mọi người có nên vay 2 tỷ mua nhà không ạ?”.

Bức ảnh cô đăng tải kèm bài tâm sự

Ở phần bình luận, nhiều người - đặc biệt là người đã từng hoặc đang gánh nợ mua BĐS, đã có những chia sẻ, lời khuyên khác nhau nhưng đa số đều đồng tình: “Đừng vội”.

“Đây để mình kể cho bạn nghe, vợ chồng mình thu nhập khoảng 40 triệu/tháng, mua mảnh đất 2,3 tỷ đồng. Có sẵn 1,3 tỷ và phải vay 1 tỷ. Giờ công ty chồng mình giải thể, thất nghiệp 4-5 tháng nay rồi đây. Vậy là đủ hiểu tình hình ra sao. Công việc tầm này khó nói lắm, nên mình nghĩ chồng bạn nói vậy là đúng đấy” - Một người bình luận.

“Thu nhập 45 triệu/tháng, vay 2 tỷ mua nhà xong bớt được 7 triệu/tháng tiền thuê nhà, nhưng mà lại hết sạch tiết kiệm với dự phòng mà còn thêm tiền trả nợ nữa. Như thế thì căng quá, chưa kể cũng khó đảm bảo việc duy trì được mức thu nhập 45 triệu/tháng cho đến lúc hết nợ, nên cứ tích góp thêm đã chứ đừng vội” - Một người khác bày tỏ.

“1 tỷ gửi tiết kiệm thì lãi cũng tốt mà, đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng mà có khi còn dư. Nếu vay 2 tỷ mua nhà thì thực ra phải lúc nào trả xong 2 tỷ, đó mới là nhà của mình bạn ạ, còn nợ thì cũng chẳng khác nào nhà đi thuê” - Một người chia sẻ.

“Tổng thu nhập 45 triệu chưa trừ chi phí cố định với phát sinh mà định vay 2 tỷ thì liều quá. Chưa kể 2 bạn còn đang nuôi con nữa, rất nhiều khoản phải lo. Bao giờ để dành được hẳn 45 triệu/tháng thì vay 2 tỷ mới là tạm an toàn” - Một người nhận định.

Chuyên gia nói gì?

Với băn khoăn "nên cố mua nhà hay tiếp tục ở thuê?" Chuyên gia Tư vấn tài chính cá nhân Nguyễn Kim Liên cho rằng: Nếu chưa tìm được căn nhà phù hợp với khả năng tài chính ở hiện tại, thuê nhà cũng không phải lựa chọn tệ.

Ảnh minh họa Pinterest

“Có 3 vấn đề cốt lõi mà mỗi người, mỗi gia đình cần phân tích dựa: (1) tốc độ tăng giá của căn nhà, (2) tốc độ tăng giá của đồng tiền, và (3) tốc độ “tăng giá” của chính bản thân bạn.

Ví dụ với một người chỉ đi làm thuê, không có kiến thức và thời gian để đầu tư kinh doanh, mua nhà sớm có thể là một lựa chọn phù hợp. Khi đó căn nhà cũng chính là 1 khoản đầu tư dù có phải đi vay. Quan trọng là tìm được kế hoạch vay nợ phù hợp với dòng tiền của bản thân hoặc gia đình.

Còn với một người đang kinh doanh đầu tư, bài toán mua nhà cần được xem xét với các phương án kinh doanh khác, xem lựa chọn nào mang lại tỷ suất sinh lời tốt hơn với cùng chất lượng sống.

Suy cho cùng, cuộc sống của mỗi người không chỉ có mỗi việc mua nhà và cũng không phải cả đời chỉ có thể mua 1 căn nhà. Có nhà chỉ giải quyết nhu cầu về chỗ ở, cả gia đình còn nhiều nhu cầu khác như phát triển bản thân, trải nghiệm, đầu tư kinh doanh,… Do đó nên đặt căn nhà bên cạnh các yếu tố khác để từ đó phân bổ nguồn vốn hợp lý và phù hợp với bức tranh dài hạn của cả gia đình.

Có thể ban đầu mua căn nhỏ vừa sức, sau này được giá thì đổi sang căn to hơn nhưng có thể chấp nhận ở xa hơn. Nếu chưa có căn nhà phù hợp thì đi thuê tạm 1 vài năm cũng là một lựa chọn không tệ” - Chuyên gia chia sẻ.

Đồng thời, chị cũng nhấn mạnh: Với các gia đình đã xác định ở thuê dài hạn, phương án an toàn nhất là chuẩn bị trước 1 năm tiền thuê nhà, 1 năm tiền sinh hoạt phí cơ bản. Song song với đó, để giảm thiểu rủi ro, mỗi người cũng cần chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng cho thu nhập và kế hoạch đầu tư nếu dòng tiền hàng tháng bị đứt gãy.

Ở tuổi 40, người phụ nữ kiếm 30 triệu nhưng tiêu chưa đến 15 triệu: Cách sống khiến nhiều người khen tiết kiệm, nhiều người lại thấy quá khắt khe

Theo Ngọc Linh

Đời sống & Pháp luật

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