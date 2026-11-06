Cô trợ lý nấu cơm, chăm sóc nhà cửa cho Phó Chủ tịch DUYTAN Group Minh Đạt

Vị “trợ lý” đặc biệt của doanh nhân Minh Đạt là Midu (Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989), mỹ nhân được chú ý bởi cả học vấn, hoạt động nghệ thuật lẫn khả năng kinh doanh.

Trong một sự kiện gần đây, khi Phó Chủ tịch DUYTAN Group Trần Duy Minh Đạt tham dự với vai trò khách mời, Midu cũng có mặt bên cạnh chồng. Cô hài hước nói mình “đi theo làm trợ lý cho chồng”. Từ đó, nữ diễn viên thường sử dụng cách gọi này khi đăng tải hình ảnh đồng hành cùng ông xã.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, từ chuẩn bị bữa cơm, chăm chút nhà cửa đến những dịp được bạn đời tạo bất ngờ.

Từ những bữa cơm nhà đến sở thích chăm chút tổ ấm

Sau khi kết hôn, hình ảnh Midu thường gắn với những chuyến du lịch, sự kiện sang trọng và khoảnh khắc bên người chồng doanh nhân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nữ diễn viên còn chia sẻ một khía cạnh gần gũi hơn của cuộc sống hôn nhân, với những công việc quen thuộc như nấu ăn, cắm hoa và trang trí nhà cửa.

Nấu nướng là sở thích Midu đã thể hiện từ trước khi lập gia đình. Cô từng đăng tải hình ảnh tự chuẩn bị những bữa ăn tại nhà với thực đơn đa dạng, gồm canh khoai mỡ, thịt kho, rau củ hầm xương, salad trộn hay cá áp chảo. Các món ăn không quá cầu kỳ nhưng thường có đủ món mặn, rau và canh, mang đặc trưng của bữa cơm gia đình.

Midu cũng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và vóc dáng. Bên cạnh những bữa ăn thông thường, cô từng tự chuẩn bị thực đơn phục vụ mục tiêu giảm cân, đồng thời chia sẻ các loại nước ép bổ sung chất xơ trong sinh hoạt hằng ngày. Với nữ diễn viên, việc vào bếp vì thế còn gắn với thói quen chăm sóc sức khỏe.

Khả năng nấu nướng của Midu từng được thể hiện trên truyền hình. Khi tham gia một số chương trình cùng Quốc Trường và Trường Giang, cô có dịp trổ tài chế biến món ăn, trong đó có món bánh xèo khá khó.

Ngoài căn bếp, nữ diễn viên còn yêu thích cắm hoa và trang trí nhà cửa. Vào những dịp lễ, Tết, cô thường dành thời gian chăm chút không gian sống, sắp xếp các góc nhà gọn gàng, chỉn chu. Những hình ảnh này cho thấy việc vun vén tổ ấm vốn là sở thích của Midu từ trước khi kết hôn, chứ không phải thói quen mới xuất hiện sau khi lập gia đình.

Đáng chú ý, việc chăm sóc nhà cửa trong gia đình Midu không chỉ đến từ một phía. Nữ diễn viên từng tiết lộ doanh nhân Minh Đạt đôi khi trực tiếp vào bếp nấu ăn cho vợ. Những khoảnh khắc này phần nào hé lộ cách hai người cùng chia sẻ những công việc thường ngày.

Hôn nhân kín tiếng, trân trọng sự đồng hành của nhau

Midu và doanh nhân Minh Đạt kết hôn vào giữa năm 2024. Chồng nữ diễn viên là Phó Chủ tịch một công ty nhựa, khá kín tiếng trước truyền thông nhưng vẫn đồng hành cùng vợ trong những dịp quan trọng.

Trong một lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Midu từng bày tỏ sự trân trọng khi có người bạn đời cùng chia sẻ niềm vui, động viên cô lúc gặp chuyện buồn. Theo nữ diễn viên, Minh Đạt luôn sẵn sàng dành thời gian để hai người cùng đi ăn, uống cà phê và ở bên nhau.

Ở chiều ngược lại, doanh nhân Minh Đạt cũng từng dành lời khen cho bà xã. Anh cho rằng Midu giúp mình nhận ra những điểm chưa tốt và có thêm động lực để hoàn thiện bản thân.

Gần đây, khi bước sang tuổi 37, Midu tiếp tục nhận được bất ngờ lãng mạn từ ông xã. Doanh nhân Minh Đạt trang trí không gian ô tô ngập sắc hồng, chuẩn bị hoa, bánh kem và tự tay viết thiệp chúc mừng sinh nhật gửi vợ.

Đây không phải lần đầu Minh Đạt sử dụng ý tưởng trang trí ô tô để tạo bất ngờ cho bà xã. Trong dịp sinh nhật Midu năm 2025, anh cũng từng chuẩn bị màn chúc mừng tương tự.

Dịp kỷ niệm một năm ngày cưới vào tháng 6/2025, nam doanh nhân tặng Midu hai chiếc túi Hermès Birkin. Theo mức giá được tham khảo trên một số trang mua sắm hàng hiệu, mỗi chiếc có thể trị giá khoảng 600-700 triệu đồng.

Khi ấy, Midu từng chia sẻ rằng giá trị của hôn nhân không nằm ở những món quà đắt tiền hay vật chất xa xỉ. Điều cô trân trọng hơn là hành trình hai người yêu thương, đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những hiểu lầm, định kiến.Nữ diễn viên cho biết lựa chọn xây dựng cuộc sống tích cực, bình yên bên gia đình, người thân và bạn bè, thay vì để những đánh giá từ bên ngoài chi phối hạnh phúc riêng.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)