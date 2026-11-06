Quốc Trường công khai gọi mỹ nhân kém 12 tuổi là em yêu, đặc biệt tới mức trở thành ngoại lệ

Vừa qua, tại premiere phim điện ảnh Bò Sữa Bay diễn ra tại TP.HCM, sự xuất hiện của nam diễn viên Quốc Trường khiến không ít khán giả bất ngờ. Đến đây lần này, Quốc Trường cho biết mình muốn dành sự ủng hộ cho Tiểu Vy. Trước đó, mỹ nhân gen Z và nam diễn viên từng hợp tác trong dự án Ốc Mượn Hồn.

Tại sự kiện, khi được hỏi: "Hôm nay anh đến ủng hộ 'em yêu' Tiểu Vy ạ?", Quốc Trường bật cười trả lời: "Đúng rồi, em yêu Tiểu Vy". Nam diễn viên còn tự nhận nhan sắc của mình đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ nên ít khi xuất hiện tại các sự kiện công khai. "Cũng lâu rồi Trường không đi sự kiện. Nhan sắc bây giờ cũng đã tàn phai, chưa trở về được đỉnh điểm đẹp trai như ngày xưa. Nhưng mà vì tình cảm yêu thương Tiểu Vy cho nên bữa nay xuất hiện tại đây", anh chia sẻ.

Quốc Trường gọi Tiểu Vy là "em yêu"

Không chỉ đến chung vui cùng "ngoại lệ", Quốc Trường còn dành lời chúc nhiệt tình cho đàn em kém 12 tuổi ra mắt bộ phim mới. Bò Sữa Bay là phim điện xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng) - chàng công nhân nghèo được giao nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa đặc biệt của nhà khoa học San (Ngọc Xuân), nhưng rồi lại nảy sinh tình cảm với cô. Trong phim, Tiểu Vy vào vai Mai cũng dành tình yêu cho Trâu và không ít lần phải tìm cách thể hiện “chủ quyền” khi nhận ra người mình thương đang hướng về một cô gái khác. Để hóa thân vào vai diễn này, Tiểu Vy rũ bỏ hình ảnh hoa hậu thường thấy để làm một nữ công nhân mộc mạc, chân chất, yêu hết mình và cũng ghen hết sức. Với sự trở lại lần này của đàn em, Quốc Trường bày tỏ hy vọng Bò Sữa Bay sẽ có một buổi công chiếu thật tốt, đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng và đặc biệt là vai diễn của Tiểu Vy được khán giả yêu thương.

Thực tế, đây không phải lần đầu Quốc Trường và Tiểu Vy khiến khán giả chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Cả hai từng đóng chung trong Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, bộ phim ra rạp hồi tháng 6/2026. Trong tác phẩm này, Quốc Trường đảm nhận vai Quân, một đạo diễn đào hoa, lịch lãm nhưng có nhiều góc khuất trong đời sống tình cảm. Trong khi đó, Tiểu Vy vào vai Ngọc, cô gái bị cuốn vào một câu chuyện kỳ bí liên quan đến hoán đổi thân xác với An (Yên Đan).

Trên màn ảnh, Quân và Ngọc có mối quan hệ vừa thân mật, vừa căng thẳng, giằng co về tâm lý. Những hình ảnh quảng bá đầu tiên của bộ phim từng gây chú ý bởi loạt khoảnh khắc tình tứ giữa hai diễn viên, đặc biệt là cảnh ôm hôn trong không gian tối. Sự đối lập giữa vẻ ngoài có phần lạnh lùng, toan tính của Quốc Trường và nét mong manh nhưng chủ động của Tiểu Vy cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho cặp nhân vật.

Vì vậy, việc Quốc Trường dành sự ủng hộ đặc biệt cho Tiểu Vy tại premiere Bò Sữa Bay càng thêm đáng chú ý. Từ những tương tác trên màn ảnh đến cách nam diễn viên dành lời cổ vũ, thậm chí không ngại gọi đàn em là "em yêu" ngoài đời cho thấy sự thân thiết, thoải mái trong mối quan hệ đồng nghiệp này.

Trước đó, cũng tại premiere Bò Sữa Bay, Quốc Trường đã đính chính tin đồn chuẩn bị tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh. Nam diễn viên cho biết những thông tin này khiến nhiều phóng viên liên hệ với quản lý để xác minh. Anh khẳng định: "Thì đâu có đâu. Tình cảm yêu quý thôi chứ đám cưới gì đâu. Đừng có đồn làm bậy bạ tội nghiệp người ta".

Quốc Trường cũng cho biết bản thân không quá bận tâm khi liên tục bị ghép đôi với những mỹ nhân khác nhau, nhưng lại lo ngại những đồng nghiệp nữ có thể bị ảnh hưởng. Khi được hỏi có sợ việc thường xuyên bị ghép đôi sẽ khiến mình mất duyên hay không, nam diễn viên đáp: "Không. Anh đã mất rồi còn sợ gì nữa. Gần bốn chục tuổi rồi còn chưa có vợ là mất duyên rồi. Sợ gì nữa".