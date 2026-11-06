Giật mình với ngoại hình hiện tại của "nam thần" Hữu Vi sau thời gian ở ẩn

Mới đây, Hữu Vi thu hút sự chú ý khi cập nhật hình ảnh vóc dáng vạm vỡ trên trang cá nhân. Trong khoảnh khắc cởi trần tại công viên, nam diễn viên để lộ hình thể săn chắc cùng những khối cơ sắc nét. Kèm theo bức ảnh, anh cho biết mức cân nặng hiện tại là 73kg và đang đặt mục tiêu đạt 76kg để chuẩn bị cho một giải đấu sắp tới. Diện mạo nam tính, rắn rỏi này khiến công chúng không khỏi bất ngờ, đặc biệt là sau một thời gian dài Hữu Vi liên tục vướng phải những luồng ý kiến trái chiều về phong độ ngoại hình.

Hình ảnh mới gây bất ngờ của Hữu Vi khi khoe body vạm vỡ, săn chắc ở thời điểm hiện tại sau thời gian dài vắng bóng.

Tuổi 34 phong độ của mỹ nam sinh năm 1992.

Thực tế, trong những năm gần đây, diện mạo của Hữu Vi luôn là tâm điểm bàn tán. Đầu năm 2024, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện với mái tóc để dài ngang vai, mang đến cảm giác xuề xòa và sụt giảm phong độ.

Đỉnh điểm là tạo hình trong dự án Tiểu Tam Không Có Lỗi cặp kính kỳ lạ cùng mái tóc vướng víu của anh đã khiến khán giả phải "kêu cứu" thay, thậm chí đùa vui rằng Hữu Vi là "con ghẻ" của nhà sản xuất.

Trước đó, tại một sự kiện họp báo, anh cũng từng gây lo lắng khi lộ diện với thân hình hốc hác, ánh mắt bơ phờ cùng mái tóc xơ xác. Dù khẳng định sức khỏe ổn định, Hữu Vi thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều biến cố, dẫn đến sự thay đổi lớn trong cả tính cách lẫn tư duy.

Tạo hình tóc dài, luộm thuộm của nam diễn viên trong "Tiểu Tam Không Có Lỗi" từng khiến khán giả phải "kêu cứu" thay.

Chuỗi biến đổi ngoại hình này thực chất đã bắt nguồn từ nhiều năm trước, xen kẽ giữa những lần bùng nổ và các nốt trầm đáng tiếc. Giai đoạn 2018, Hữu Vi từng gỡ gạc lại hình tượng rất thành công với vai diễn Thượng sĩ Bảo Huy lạnh lùng, nam tính trong Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt. Đây được xem là cú lội ngược dòng ngoạn mục nhằm xóa mờ "khủng hoảng visual" nghiêm trọng nhất sự nghiệp của anh tại The Face Vietnam 2017.

Vẻ ngoài phong trần, nam tính của Thượng sĩ Bảo Huy (Hậu Duệ Mặt Trời) từng giúp Hữu Vi lội ngược dòng nhan sắc thành công sau The Face 2017.

Khi đảm nhận vai trò host của mùa giải năm đó, việc lên sóng với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mái tóc dài đeo bờm luộm thuộm cùng phong cách thời trang lạc quẻ đã biến Hữu Vi thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Hình tượng mỹ nam bấy lâu của anh cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng nặng nề.

Diện mạo "bóng dầu", thời trang dìm dáng của Hữu Vi tại The Face 2017 từng trở thành meme trứ danh trên mạng xã hội.

Sự khắt khe và tiếc nuối của công chúng phần lớn xuất phát từ việc Hữu Vi từng sở hữu một xuất phát điểm ngoại hình quá đỗi ấn tượng. Với bệ phóng là danh hiệu Á vương 3 tại Mister Global 2014, anh nhanh chóng vươn lên thành một trong những mỹ nam đắt giá nhất Vbiz. Thời kỳ hoàng kim, Hữu Vi phủ sóng hàng loạt tạp chí thời trang và liên tục góp mặt trong các dự án đình đám như Chiến dịch chống ế hay Điệp vụ chân dài.

Visual "cực phẩm" thời kỳ đỉnh cao khi Hữu Vi giành danh hiệu Á vương 3 Mister Global 2014.

Trải qua một thập kỷ với nhiều thăng trầm và những màn biến hóa ngoại hình khó lường, việc Hữu Vi xuất hiện với hình thể rắn rỏi ở thời điểm hiện tại là một tín hiệu đầy tích cực. Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng nam diễn viên đang thực sự nỗ lực tập luyện, sẵn sàng tìm lại phiên bản phong độ nhất của chính mình.