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Ronaldo dứt áo ra đi, HLV ĐT Bồ Đào Nha: "Tôi tha thiết mong cậu ấy ở lại"

| | Lifestyle

"Tôi đã tha thiết mong cậu ấy ở lại, nhưng đành chấp nhận", HLV trưởng Jorge Jesuslên tiếng sau khi siêu sao 41 tuổi quyết định khép lại hành trình lịch sử cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên kênh Canal 11, HLV Jorge Jesus đã chính thức lên tiếng về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không giấu giếm việc từng tìm mọi cách để giữ chân thủ quân của mình, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước quyết tâm của siêu sao 41 tuổi.

"Tất cả đều là quyết định từ phía cậu ấy. Chúng tôi từng có dịp trao đổi thẳng thắn với nhau trước đợt tập trung đầu tiên. Tôi đã tha thiết mong Ronaldo tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển vì tôi rất cần sự hiện diện của cậu ấy ở bên cạnh. Tuy nhiên, khi đối diện với nguyện vọng quá lớn từ Ronaldo, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tôn trọng và chấp nhận", HLV Jorge Jesus chia sẻ.

HLV Jorge Jesus rất mong muốn có sự đồng hành của Ronaldo (Ảnh: A Bola)

Đáng chú ý, quyết định của CR7 còn gây xôn xao bởi chi tiết hậu trường, tiền đạo này đã chủ động thông báo việc giã từ cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença trước, thay vì trao đổi trực tiếp với HLV trưởng Jorge Jesus.

Nhấn mạnh về di sản của Ronaldo, thuyền trưởng tuyển Bồ Đào Nha khẳng định ảnh hưởng của CR7 đã vượt xa ranh giới của một cầu thủ bóng đá:

"Ronaldo là một biểu tượng toàn cầu, một niềm tự hào của Bồ Đào Nha và là linh hồn của Đội tuyển Quốc gia. Những gì cậu ấy cống hiến suốt từng ấy năm qua là vô giá. Cậu ấy là nguồn cảm hứng lớn nhất cho giới trẻ Bồ Đào Nha. Từng có thời gian một năm làm việc cùng cậu ấy tại Al Nassr, tôi hiểu rất rõ giá trị đó. Ronaldo sẽ mãi mãi là một phần không thể tách rời trong lịch sử và văn hóa của đất nước chúng ta".

HLV Jorge Jesus cũng tiết lộ một hành động đặc biệt ngay tại đại bản doanh FPF: "Tại khán phòng chung của đội, tôi đã cho treo một bức ảnh khổng lồ của Ronaldo. Tôi muốn mỗi ngày, tất cả các tuyển thủ trẻ và toàn bộ đồng đội bước vào đây đều có thể nhìn thấy biểu tượng ấy, để di sản của cậu ấy luôn hiện diện và truyền cảm hứng cho từng người".

Khép lại cuộc phỏng vấn, thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định:

"Ronaldo sẽ luôn sống trong trái tim người dân Bồ Đào Nha. Không gì có thể thay đổi được thực tế rằng cậu ấy mãi mãi là biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha".

8 chiếc đồng hồ giá gần 200 tỷ đồng của Ronaldo

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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