Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"

| | Lifestyle

Nhà khoa học này có gì mà chấn động vậy trời?

Bò Sữa Bay đang là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý trước thềm ra rạp ngày 6/11. Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang đến câu chuyện có màu sắc hài hước, tình cảm, hành động đan xen yếu tố kỳ ảo. Bên cạnh nội dung mới lạ cùng dàn diễn viên trẻ, một trong những cái tên khiến khán giả đặc biệt chú ý là Ngọc Xuân - nữ chính đảm nhận vai nhà khoa học Linh San.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 1.

Ngọc Xuân cùng các diễn viên nam trong Bò Sữa Bay

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của Bò Sữa Bay được hé lộ, Ngọc Xuân đã khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác lạ. Tạm biệt mái tóc dài nữ tính, nữ diễn viên cắt tóc ngắn để hóa thân thành San - một cô gái cá tính, giỏi giang và chăm chỉ. Tóc ngắn vốn khá kén gương mặt, dễ khiến diện mạo người diện trở nên phần già dặn hơn. Thế nhưng, Ngọc Xuân với mái tóc tém không những chẳng làm giảm đi nét dịu dàng vốn có mà còn giúp cô trở nên mới mẻ, cuốn hút hơn hẳn.

Trong phim, San là nhà khoa học vừa trở về từ Cuba, con gái của giám đốc nông trường và cũng là người nghiên cứu ra công thức sữa đặc biệt. Cô xuất hiện với hình ảnh một nữ trí thức trẻ trong những bộ trang phục thập niên 1990, từ áo sơ mi, váy liền thân đến những bộ đồ giản dị khi làm việc tại nông trường. Mái tóc ngắn gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn của Ngọc Xuân. Nhân vật có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa trí thức giữa không gian nông trường xưa.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 2.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 3.

Thậm chí, có một câu hát trong nhạc phim do Nguyễn Hùng sáng tác sinh ra đúng là để dành riêng cho nhân vật San của Ngọc Xuân: "Tóc ngắn da trắng với nụ cười xinh rạng ngời". Nhan sắc của nhà khoa học này gần như hội tụ đủ những nét khiến người xem khó lòng rời mắt.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 4.

Không chỉ trên màn ảnh, Ngọc Xuân ngoài đời cũng tỏa sáng không kém. Mới đây tại buổi premiere Bò Sữa Bay ở Hà Nội, cô gây ấn tượng với thần thái nhẹ nhàng cùng mái tóc ngắn cá tính mà mềm mại. Khi chiếc váy trắng thanh lịch, nữ diễn viên mang đến hình ảnh vừa thanh thoát vừa sang trọng. Visual này khiến netizen không khỏi trầm trồ, thi nhau bình luận tán dương như "Bé Xuân ngày càng xinh", "Xinh nức nỏ luôn Xuân ơi" hay "Ngọc Xuân ơi, ăn gì mà đẹp thế?". Quả thực, nếu trong phim, San khiến người ta nhớ đến một nhà khoa học nghiêm túc nhưng vẫn có nét đáng yêu thì Ngọc Xuân ngoài đời lại cho thấy sức hút riêng, càng ngắm càng mê.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 5.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 6.

Sinh năm 1999, Ngọc Xuân là gương mặt diễn viên trẻ từng được khán giả chú ý qua MV Vì Sao Sáng của Lam Trường. Sau đó, cô dần ghi dấu trên màn ảnh rộng với những dự án như Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Tử Chiến Trên Không. Mỗi vai diễn lại mang đến một màu sắc khác nhau, giúp nữ diễn viên từng bước tạo dựng dấu ấn thay vì chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Đặc biệt, hình ảnh nàng thơ dịu dàng trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình từng giúp Ngọc Xuân nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 7.

Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 8.

Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 9.

Tử Chiến Trên Không

Với Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân tiếp tục có cơ hội làm mới bản thân khi thử sức với một nhân vật có tạo hình và tính cách khác biệt. Có thể nói, San không đơn thuần là một vai diễn giúp Ngọc Xuân khoe nhan sắc mà còn là dịp để nữ diễn viên cho thấy sự chủ động trong việc tìm tòi, làm mới mình trên màn ảnh. Càng ngắm Ngọc Xuân, khán giả càng phải cảm thán đây đúng là nữ diễn viên đẹp từ phim đến ngoài đời.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 10.

Nhà khoa học viral khắp MXH Việt Nam lúc này, tài sắc 100 điểm tuyệt đối: "Ngọc Xuân ơi, em ăn gì mà đẹp thế?"- Ảnh 11.

Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chuẩn bị đưa 14 đoàn tàu đặc biệt, được thiết kế riêng sang Việt Nam: Chạy 100 km/h, phục vụ công trình hạ tầng được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, vận hành ngay năm sau

Trung Quốc chuẩn bị đưa 14 đoàn tàu đặc biệt, được thiết kế riêng sang Việt Nam: Chạy 100 km/h, phục vụ công trình hạ tầng được đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, vận hành ngay năm sau Nổi bật

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng ngành, cùng lớp: Khởi nghiệp cùng buôn máy xây dựng, nay có tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng

Phát hiện 2 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân học cùng ngành, cùng lớp: Khởi nghiệp cùng buôn máy xây dựng, nay có tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng Nổi bật

Nữ ca sĩ hạng A thất nghiệp phải bán hết 800 đôi giày hàng hiệu để sống qua ngày, kết hôn với đại gia hơn 6 tuổi vào ngày 26/12

Nữ ca sĩ hạng A thất nghiệp phải bán hết 800 đôi giày hàng hiệu để sống qua ngày, kết hôn với đại gia hơn 6 tuổi vào ngày 26/12

08:35 , 06/11/2026
"Báu vật nhan sắc" Tân Cương: 34 tuổi vẫn đẹp mê hồn từ visual đến style, xứ Trung say đắm không lối thoát

"Báu vật nhan sắc" Tân Cương: 34 tuổi vẫn đẹp mê hồn từ visual đến style, xứ Trung say đắm không lối thoát

07:45 , 06/11/2026
Nữ chính phim "Hoàng hậu tái hôn" thừa nhận một thứ trong cơ thể mình đã chậm lại, kết quả là tuổi 42 vẫn có vóc dáng thanh thoát

Nữ chính phim "Hoàng hậu tái hôn" thừa nhận một thứ trong cơ thể mình đã chậm lại, kết quả là tuổi 42 vẫn có vóc dáng thanh thoát

07:22 , 06/11/2026
LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng: Không thể để Ronaldo ra đi trong lặng lẽ

LĐBĐ Bồ Đào Nha lên tiếng: Không thể để Ronaldo ra đi trong lặng lẽ

07:15 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên