Nữ chính phim "Hoàng hậu tái hôn" thừa nhận một thứ trong cơ thể mình đã chậm lại, kết quả là tuổi 42 vẫn có vóc dáng thanh thoát

Sự trở lại của Shin Min Ah trong bộ phim Nữ hoàng tái hôn (The Remarried Empress), lên sóng Disney+ từ ngày 3/11, tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả. Trong phim, cô vào vai hoàng hậu Navier, người quyết định tái hôn sau khi bị chồng phản bội. Từ thần thái sang trọng đến nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên được nhiều khán giả khen ngợi khi hóa thân vào nhân vật được yêu thích từ nguyên tác truyện tranh và tiểu thuyết mạng.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, bí quyết giữ gìn vóc dáng và làn da của nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng được quan tâm. Để duy trì phong độ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc cho biết cô đã phải điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động và chăm sóc da khi nhận ra cơ thể không còn như trước.

1. Điều chỉnh bữa sáng, ưu tiên rau củ và món súp ít calo

Shin Min Ah cho biết trước đây cô có thể ăn uống khá thoải mái mà không cần quá lo lắng về cân nặng. Tuy nhiên, khi nhận thấy những chiếc quần quen thuộc bắt đầu chật hơn, thể lực cũng không còn sung sức như trước, cô quyết định nghiêm túc điều chỉnh chế độ ăn.

Nếu trước đây nữ diễn viên thường ăn cơm cùng các món canh hoặc súp đậm đà vào buổi sáng, hiện cô chuyển sang ưu tiên rau củ, giảm lượng tinh bột và bổ sung một phần tinh bột vừa phải trong bữa ăn. Cô cũng lựa chọn món súp rau củ được gọi là "súp phù thủy" thay cho những món canh có hàm lượng muối cao.

Súp phù thủy thực chất là món súp rau củ có cách chế biến đơn giản, thường sử dụng cà chua, bắp cải, hành tây, cần tây và ớt chuông. Các nguyên liệu được nấu chung với nước dùng để tạo thành món ăn giàu chất xơ, có thể giúp tăng cảm giác no mà không cung cấp quá nhiều năng lượng, tùy thuộc vào công thức và khẩu phần.

Món súp này từng được nhiều người áp dụng trong các chế độ giảm cân ngắn ngày. Tuy nhiên, việc chỉ ăn súp hoặc dùng món này thay thế phần lớn các bữa ăn không phải phương pháp giảm cân bền vững. Cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ protein, chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất.

Với phụ nữ bước vào tuổi 40, thay vì cắt giảm tinh bột quá mức, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn cân bằng, tăng rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein và hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm chế biến sẵn. Những thay đổi nhỏ nhưng duy trì lâu dài thường có lợi hơn các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.

2. Không tập luyện quá sức, duy trì đi bộ và kéo giãn

Về vận động, Shin Min Ah từng thử tập ballet nhưng cảm thấy bộ môn này không thực sự phù hợp với mình. Ngược lại, cô từng có trải nghiệm khá thú vị khi tập boxing để chuẩn bị cho một vai diễn. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, huấn luyện viên thậm chí từng khuyến khích cô tham gia thi đấu.

Sau khi hiểu hơn về cơ thể, Shin Min Ah lựa chọn đi bộ và các bài tập kéo giãn nhẹ nhàng để duy trì vóc dáng thay vì tập luyện cường độ cao thường xuyên.

Dù vậy, không có một hình thức vận động nào phù hợp với tất cả mọi người. Với phụ nữ sau tuổi 40, đi bộ và kéo giãn có thể giúp duy trì sự linh hoạt, nhưng tập luyện sức mạnh cũng rất quan trọng để bảo vệ khối cơ, hỗ trợ xương khớp và hạn chế tình trạng suy giảm cơ theo tuổi tác.

Một lịch vận động kết hợp đi bộ, tập sức mạnh phù hợp thể trạng và các bài tập cải thiện thăng bằng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn việc chỉ tập trung vào mục tiêu giảm cân.

3. Rửa mặt bằng gạc mềm để làm sạch da nhẹ nhàng

Một trong những thói quen chăm sóc da được Shin Min Ah chia sẻ là sử dụng gạc mềm để hỗ trợ làm sạch và loại bỏ tế bào chết.

Theo cách thực hiện được mô tả, cô tạo bọt sữa rửa mặt dịu nhẹ, thoa đều lên da rồi dùng miếng gạc sạch đã làm ẩm để massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Sau khi rửa mặt, cô nhanh chóng thoa kem dưỡng ẩm để hạn chế tình trạng mất nước.

Tuy nhiên, đây không phải phương pháp phù hợp với mọi loại da. Việc chà xát bằng gạc, kể cả khi dùng lực nhẹ, vẫn có thể gây kích ứng nếu da khô, nhạy cảm hoặc đang có mụn viêm. Với những người có làn da dễ kích ứng, rửa mặt bằng tay sạch với sản phẩm dịu nhẹ thường là lựa chọn an toàn hơn.

Điều quan trọng trong chăm sóc da không nằm ở việc tẩy tế bào chết thường xuyên mà là làm sạch vừa đủ, dưỡng ẩm phù hợp và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng.

4. Ưu tiên dưỡng ẩm, hạn chế trang điểm khi không cần thiết

Shin Min Ah cho biết cô có làn da khô và nhạy cảm. Vì vậy, khi không phải làm việc, nữ diễn viên thường hạn chế trang điểm để làn da được nghỉ ngơi, đồng thời ưu tiên các sản phẩm chăm sóc dịu nhẹ.

Sau khi rửa mặt, cô chú trọng bổ sung độ ẩm cho da thay vì để da khô trong thời gian dài. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản trong chăm sóc da khô: sử dụng sản phẩm làm sạch phù hợp, thoa kem dưỡng ẩm đều đặn và hạn chế những sản phẩm dễ gây kích ứng.

Bên cạnh đó, kem chống nắng vẫn là bước không nên bỏ qua, kể cả khi đã có thói quen dưỡng ẩm tốt. Bảo vệ da trước tia cực tím giúp hạn chế tổn thương do ánh nắng và làm chậm sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm.

5. Bổ sung vitamin C từ chế độ ăn hằng ngày

Để duy trì vẻ ngoài tươi tắn, Shin Min Ah cũng chú trọng uống đủ nước và ăn trái cây. Cô được cho là có bổ sung vitamin C khi cần thiết.

Vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Dưỡng chất này có nhiều trong ổi, cam, kiwi, dâu tây, ớt chuông và một số loại rau củ khác.

Với người khỏe mạnh, chế độ ăn đa dạng thường là cách ưu tiên để cung cấp vitamin C. Thực phẩm bổ sung có thể hữu ích trong một số trường hợp nhưng không nên tự ý sử dụng liều cao với kỳ vọng làm trắng da hoặc đảo ngược quá trình lão hóa.

Ở tuổi 42, việc duy trì vóc dáng và làn da không đơn thuần là câu chuyện của một món súp hay một bí quyết làm đẹp. Ăn uống cân bằng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và chăm sóc da đúng cách mới là nền tảng giúp cơ thể khỏe mạnh và giữ được vẻ ngoài tươi tắn theo thời gian.