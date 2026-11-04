Phim Hàn vừa chiếu đã khiến MXH Việt bùng nổ: Hay tới mức phải tức tốc ra mắt sớm, dàn cast x4 visual đẹp kinh khủng!

Ngày 3/11, The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) chính thức ra mắt khán giả toàn cầu trên nền tảng Disney+. Tuy nhiên, đây vốn không phải lịch phát hành ban đầu của bộ phim. Theo kế hoạch trước đó, tác phẩm sẽ lên sóng vào ngày 4/11, nhưng sau khi nhận được phản hồi tích cực tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, ekip đã quyết định đẩy lịch chiếu lên sớm một ngày. Thông tin bất ngờ này được công bố ngay trong buổi họp báo ra mắt phim tại Seoul sáng 3/11, đồng nghĩa với việc khán giả có thể thưởng thức tác phẩm ngay trong ngày dàn diễn viên vừa xuất hiện trước truyền thông. Bốn tập đầu tiên hiện đã được phát hành đồng loạt trên Disney+ toàn cầu.

Sự quan tâm dành cho bộ phim nhanh chóng thể hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay trong đêm công chiếu, từ khóa The Remarried Empress đã trở thành chủ đề hot được chú ý trên Facebook Việt Nam. Trong khi đó, tên phim Hoàng Hậu Tái Hôn cũng ghi nhận lượng tìm kiếm tăng mạnh trên Google Trends Việt Nam (tăng 5000% so với 24h trước), lọt vào nhóm từ khóa được người dùng quan tâm.

The Remarried Empress là từ khóa đang phổ biến trên Facebook

Hoàng Hậu Tái Hôn là từ khóa đang hot ở Google Việt Nam

Trên các diễn đàn phim ảnh, hình ảnh của bộ tứ diễn viên chính liên tục được chia sẻ, kéo theo những cuộc thảo luận về nhan sắc, khí chất và độ phù hợp với nhân vật. Không quá lời khi nói The Remarried Empress đang có một màn chào sân đầy lợi thế khi chỉ cần nhìn vào dàn cast cũng đủ khiến người ta muốn bấm xem ngay lập tức.

Điểm thu hút đặc biệt của The Remarried Empress nằm ở màn kết hợp giữa bốn gương mặt đình đám của màn ảnh Hàn Quốc. Đảm nhận vai nữ chính Navier là Shin Min Ah - nữ diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, nụ cười rạng rỡ và khí chất dịu dàng. Tuy nhiên, trong tác phẩm lần này, cô mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác: một vị hoàng hậu quyền quý, thông minh, điềm tĩnh và luôn giữ được phong thái cao ngạo. Những bộ trang phục cầu kỳ cùng thần thái quý tộc giúp Shin Min Ah trở thành tâm điểm trong nhiều khung hình.

Đối diện với cô là Joo Ji Hoon trong vai Hoàng đế Sovieshu, người chồng phản bội Navier. Sở hữu gương mặt góc cạnh, chiều cao nổi bật cùng vẻ ngoài nam tính, Joo Ji Hoon đặc biệt phù hợp với hình tượng một vị hoàng đế nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Đây cũng là màn kết hợp đáng chú ý giữa hai diễn viên thực lực, hứa hẹn tạo nên nhiều màn đối đầu giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Lee Jong Suk đảm nhận vai Hoàng tử Heinrey của Đế quốc phương Tây. Nam diễn viên vốn được yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, đường nét gương mặt thanh tú và khí chất vừa lãng tử vừa bí ẩn. Nhân vật Heinrey cũng là một trong những cái tên được độc giả nguyên tác đặc biệt yêu thích. Sự xuất hiện của Lee Jong Suk bên cạnh Shin Min Ah khiến những khung hình chung của cả hai trở thành tâm điểm bàn luận.

Mảnh ghép cuối cùng là Lee Se Young trong vai Rashta - người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của Navier đổ vỡ. Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt to tròn và khả năng biến hóa biểu cảm linh hoạt, Lee Se Young được đánh giá là lựa chọn thú vị cho nhân vật có vẻ ngoài ngây thơ nhưng đóng vai trò quan trọng trong những biến cố chốn hoàng cung.

Bốn diễn viên, bốn màu sắc nhan sắc khác nhau nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể vô cùng mãn nhãn. Không chỉ đẹp ở ngoại hình, họ còn mang đến những khí chất riêng biệt, phù hợp với thế giới hoàng gia xa hoa mà bộ phim xây dựng.

The Remarried Empress được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon đình đám cùng tên, thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng. Câu chuyện xoay quanh Navier, vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông. Cô thông minh, tài giỏi, có địa vị và luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Thế nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn mỹ lại đứng trước nguy cơ tan vỡ khi Hoàng đế Sovieshu đem lòng yêu Rashta, một nữ nô lệ bỏ trốn, rồi quyết định ly hôn với Navier.

Điều khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn nằm ở phản ứng của nữ chính. Thay vì đau khổ níu kéo hay chấp nhận bị phế truất trong cay đắng, Navier đồng ý ly hôn nhưng đưa ra một điều kiện khiến cả hoàng cung sửng sốt: cô muốn tái hôn với Hoàng tử Heinrey của Đế quốc phương Tây.

Từ một cuộc hôn nhân tan vỡ, câu chuyện mở ra những cuộc đấu trí, tranh giành quyền lực và mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Đây cũng là lý do nguyên tác sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, với bản webtoon ghi nhận gần 3 tỷ lượt xem.