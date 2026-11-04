Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn viên Thanh Sơn thông báo tin buồn

| | Lifestyle

Đông đảo khán giả gửi lời chia buồn, mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Sơn đăng tải hình ảnh cáo phó của gia đình, thông báo bà là cụ Nguyễn Thị Tiu đã qua đời vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 2/11/2026, hưởng thọ 91 tuổi. Kèm theo thông tin tang lễ, nam diễn viên viết lời tiễn biệt: "Cháu chào bà. Bà về với ông bà nhé".

Lời nhắn ngắn gọn nhưng chứa tình cảm của Thanh Sơn dành cho người bà đã khuất. Nam diễn viên không chia sẻ thêm về sự việc, song khoảnh khắc này vẫn khiến những người theo dõi anh không khỏi chạnh lòng.

Diễn viên Thanh Sơn thông báo tin buồn bà qua đời trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Theo cáo phó được gia đình đăng tải, lễ viếng cụ Nguyễn Thị Tiu sẽ diễn ra vào 9 giờ ngày 5/11/2026 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 108, số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày.

Sau lễ truy điệu, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Cồn Chùa, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin nam diễn viên chia sẻ nhận được sự quan tâm từ những người theo dõi. Nhiều người mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Đông đảo khán giả gửi lời chia buồn, mong gia đình Thanh Sơn sớm vượt qua nỗi đau mất mát và gửi lời chia buồn trước sự ra đi của người thân.

Thanh Sơn sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh bén duyên với nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sớm xác định diễn xuất là con đường mình muốn theo đuổi.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, bước ngoặt đến vào năm lớp 10, khi anh có cơ hội dàn dựng một tiết mục kịch cho chương trình ngoại khóa và nhận được sự yêu thích của mọi người. Được gia đình ủng hộ, Thanh Sơn quyết định thi vào trường sân khấu để theo đuổi đam mê.

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên tiếp tục hoạt động trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trong hơn 15 năm làm nghề, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Chạm tay vào nỗi nhớ, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Tình yêu và tham vọng, Đừng bắt em phải quên, 11 tháng 5 ngày...

Thanh Sơn bén duyên với nghệ thuật từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và sớm xác định diễn xuất là con đường mình muốn theo đuổi. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp, nam diễn viên tiếp tục hoạt động trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình, hiện công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: FBNV

Thanh Sơn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên từng kết hôn năm 25 tuổi sau khoảng 3 năm tìm hiểu và có một cô con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Tháng 9/2020, anh xác nhận đã ly hôn hơn một năm rưỡi trước đó. Sau chia tay, con gái sống cùng mẹ, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh và cùng chăm sóc con.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Thanh Sơn nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các bạn diễn nữ, đáng chú ý nhất là Khả Ngân sau khi cả hai đóng chung phim 11 Tháng 5 Ngày. Sự ăn ý trên màn ảnh và những tương tác thân thiết khiến họ được khán giả nhiệt tình ghép đôi, nhưng cả hai đều từng khẳng định chỉ là đồng nghiệp. Đầu năm 2026, nam diễn viên tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh, song chưa lên tiếng xác nhận.

Thanh Sơn là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV

'Người tình' xinh đẹp kém 9 tuổi của Thanh Sơn trên phim giờ vàng VTV là ai?

Theo Minh Ngọc

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn Nổi bật

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến Nổi bật

NSND SN 1962 quê Thanh Hóa, nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng, sống đủ đầy trong căn hộ 150m2, có câu thoại kinh điển ai cũng từng nghe

NSND SN 1962 quê Thanh Hóa, nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng, sống đủ đầy trong căn hộ 150m2, có câu thoại kinh điển ai cũng từng nghe

10:36 , 04/11/2026
Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn": Chàng là thiếu gia tập đoàn nhựa danh tiếng, nàng là á khoa Nhạc viện,

Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn": Chàng là thiếu gia tập đoàn nhựa danh tiếng, nàng là á khoa Nhạc viện,

10:31 , 04/11/2026
Lên TP.HCM với 2 triệu đồng, chuyển nhà thuê 16 lần: Cô gái 33 tuổi mua được nhà nhưng suýt mắc bẫy môi giới

Lên TP.HCM với 2 triệu đồng, chuyển nhà thuê 16 lần: Cô gái 33 tuổi mua được nhà nhưng suýt mắc bẫy môi giới

10:08 , 04/11/2026
Doãn Hải My khoe visual mẹ một con rạng rỡ, Đình Trọng tình tứ bên bà xã trên khán đài Hàng Đẫy cổ vũ CAHN

Doãn Hải My khoe visual mẹ một con rạng rỡ, Đình Trọng tình tứ bên bà xã trên khán đài Hàng Đẫy cổ vũ CAHN

10:04 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên