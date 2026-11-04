Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn": Chàng là thiếu gia tập đoàn nhựa danh tiếng, nàng là á khoa Nhạc viện,

Cặp đôi vàng của showbiz Việt

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Khi mới 2 tuổi, cô cùng gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống. Từ thời đi học, nữ ca sĩ đã bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường THPT Marie Curie.

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Đông Nhi từng thử sức tại Vietnam Idol 2007 nhưng không vượt qua vòng thử giọng. Không từ bỏ đam mê, cô tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp và sau đó đỗ á khoa đầu vào ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM.

Ảnh: FBNV

Từ năm 2008, Đông Nhi bắt đầu thu hút sự chú ý khi phát hành các ca khúc trên Internet. Những bản hit như Khóc, Bối rối, Lời thú tội ngọt ngào nhanh chóng được giới trẻ yêu thích, giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ trưởng thành từ thị trường nhạc trực tuyến.

Thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ tuổi teen, Đông Nhi từng bước làm mới phong cách và thử nghiệm nhiều dòng nhạc. Các sản phẩm như Bad Boy, Boom Boom, Love Me Too góp phần định hình hình ảnh một nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc hiện đại, chú trọng cả phần nghe lẫn trình diễn sân khấu.

Năm 2015 đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Cô giành chiến thắng tại chương trình The Remix – Hòa âm ánh sáng, sau đó được vinh danh ở hạng mục Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2015. Đây là giải thưởng quốc tế đáng chú ý, ghi nhận những nỗ lực của Đông Nhi trong quá trình hoạt động âm nhạc.

Những năm tiếp theo, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình, đảm nhận vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, đồng thời duy trì hoạt động biểu diễn và phát hành sản phẩm mới. Năm 2019, cô được trao giải Ca sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Sinh năm 1986 tại TP.HCM, Ông Cao Thắng là thiếu gia của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này có lịch sử hoạt động lâu năm, cung cấp các sản phẩm nhựa phục vụ nhiều lĩnh vực như gia dụng, y tế, nhà hàng và công nghiệp thực phẩm.

Dù sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh, Ông Cao Thắng lại rất đam mê nghệ thuật. Anh được khán giả biết đến khi tham gia nhóm nhạc Weboys vào những năm 2000, với các ca khúc như Phân vân, Anh sẽ quay về. Nam ca sĩ cũng từng hoạt động solo trước khi nhóm tan rã vào cuối năm 2010.

Về học vấn, Ông Cao Thắng tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2010. Sau khi khép lại hoạt động với Weboys, anh bắt đầu thử sức trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí. Năm 2012, anh thành lập Công ty Cổ phần Giải trí Giác quan Thứ sáu (Sixth Sense Entertainment), hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí. Công ty từng tham gia quản lý, phát triển nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc như UNI5, LipB, Anh Tú.

Năm 2015, Ông Cao Thắng dừng công việc ca hát để tập trung vào vai trò quản lý, sản xuất và hỗ trợ các dự án âm nhạc của Đông Nhi. Từ một ca sĩ từng đứng trên sân khấu, anh dần chuyển sang hoạt động phía sau hậu trường, đồng hành cùng vợ trong quá trình xây dựng sự nghiệp.

17 năm bên nhau, từ tình yêu đến tri kỷ

Đông Nhi và Ông Cao Thắng quen biết khi cùng làm MC cho một chương trình ca nhạc vào năm 2009. Thời điểm đó, cả hai đều là những ca sĩ trẻ đang xây dựng tên tuổi. Sau khi nảy sinh tình cảm, họ giữ kín mối quan hệ trong một thời gian trước khi chính thức công khai vào cuối năm 2011.

Trong suốt những năm yêu nhau, cặp đôi không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn thường xuyên kết hợp trong các sản phẩm âm nhạc. Năm 2013, họ ra mắt ca khúc Nắm tay anh nhé. Sau đó, những dự án chung như Ta là của nhau tiếp tục trở thành dấu ấn trong hành trình tình cảm của hai người.

Ảnh: FBNV

Tháng 7/2019, sau 10 năm gắn bó, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ nhận lời và chia sẻ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Đến ngày 9/11 cùng năm, cả hai tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc với sự tham dự của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Sau khi kết hôn, Ông Cao Thắng tiếp tục đảm nhận vai trò quản lý, nhà sản xuất và người đồng hành trong các dự án nghệ thuật của vợ. Đông Nhi từng chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có chồng ở bên, hỗ trợ mình trong công việc. Với nữ ca sĩ, sự đồng hành ấy giúp cô yên tâm theo đuổi đam mê, đồng thời cân bằng cuộc sống gia đình.

Ảnh: FBNV

Tổ ấm của cặp đôi càng thêm trọn vẹn khi họ lần lượt đón hai con gái. Năm 2025, sau thời gian dành cho gia đình và sinh con thứ hai, Đông Nhi trở lại với âm nhạc bằng album Theater Of Dreams – Nhà hát của những giấc mơ. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nữ ca sĩ nhắc đến sự hỗ trợ của chồng và cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi có người bạn đời luôn ở phía sau đồng hành.

Đến nay, sau hơn 17 năm bên nhau, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn là một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm, ngưỡng mộ của showbiz Việt.

(Tổng hợp)