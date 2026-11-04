Hình ảnh mới nhất của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi: Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý, địa điểm xuất hiện cũng đặc biệt không kém

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Á hậu Phương Nhi tại Bảo tàng Đạo Mẫu. Nam nghệ sĩ viết ngắn gọn: “Á hậu Phương Nhi đến thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu”.

Sự xuất hiện của Phương Nhi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kể từ khi trở thành nàng dâu của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người đẹp khá kín tiếng, không thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân như trước.

Trong những bức ảnh được Xuân Hinh đăng tải, Phương Nhi lựa chọn trang phục trắng thanh lịch gồm áo sơ mi dài tay kết hợp quần ống suông đồng màu. Người đẹp để tóc dài tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng và tạo dáng thoải mái bên nam nghệ sĩ cùng một cô gái khác.

Không cần trang phục cầu kỳ hay phụ kiện nổi bật, Phương Nhi vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài dịu dàng, trong trẻo. Thiết kế đơn giản cũng phù hợp với không gian mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống của Bảo tàng Đạo Mẫu.

Trong một số khoảnh khắc, nàng hậu mỉm cười, tạo dáng giơ tay chữ V bên Xuân Hinh. Ở những bức hình khác, cả ba cùng ngồi trên chiếc ghế dài trước công trình kiến trúc bằng gạch cổ, phía sau là những hàng cây xanh mát. Đặc biệt, loạt ảnh còn hé lộ một góc không gian yên bình của bảo tàng với lối đi lát gạch, hồ nước, bụi tre và những bức tường gạch mộc mạc.

Phương Nhi kín tiếng sau khi trở thành nàng dâu hào môn

Phương Nhi sinh năm 2002, được nhiều khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng nhận được sự yêu mến nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và phong cách thời trang nữ tính.

Tháng 1/2025, người đẹp tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ diễn ra tại quê nhà của cô dâu ở Thanh Hóa, với sự góp mặt của gia đình hai bên. Sau khi công khai chuyện tình cảm và bước vào cuộc sống hôn nhân, Phương Nhi hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Những hình ảnh của cô trong các hoạt động đời thường vì thế thường nhận được sự quan tâm từ công chúng.

So với thời điểm còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, phong cách hiện tại của Phương Nhi vẫn giữ nét thanh lịch quen thuộc. Người đẹp ưu tiên trang phục kín đáo, màu sắc nhã nhặn và cách phối đồ không quá cầu kỳ. Trong lần xuất hiện tại Bảo tàng Đạo Mẫu, bộ trang phục trắng giúp Phương Nhi nổi bật giữa sắc xanh của cây cối và màu nâu đỏ của những bức tường gạch cổ. Bên cạnh sự chú ý dành cho nàng hậu, địa điểm được nghệ sĩ Xuân Hinh lựa chọn để tiếp đón Phương Nhi cũng khiến nhiều người tò mò.

Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh: Công trình đặc biệt giữa không gian xanh ở Sóc Sơn

Bảo tàng Đạo Mẫu tọa lạc tại khu vực Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, là công trình văn hóa được nghệ sĩ Xuân Hinh dành nhiều năm tâm huyết xây dựng.

Bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Nguyễn Hà cùng nhóm cộng sự, với diện tích dự án được công bố khoảng 5.500 m². Công trình gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa kiến trúc đương đại và những vật liệu gắn liền với không gian làng quê Bắc Bộ.

Điểm đặc biệt nằm ở việc sử dụng hàng triệu viên ngói và gạch cổ được nghệ sĩ Xuân Hinh sưu tầm trong nhiều năm. Thay vì lựa chọn những bức tường bê tông được trang trí cầu kỳ, công trình tận dụng vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu truyền thống để tạo nên ngôn ngữ kiến trúc riêng.

Nhìn từ bên ngoài, bảo tàng nổi bật với những khối kiến trúc cao, bề mặt được tạo nên từ các lớp ngói xếp liên tiếp. Những bức tường mang sắc nâu trầm nằm xen giữa cây xanh, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa có phần huyền bí.

Ảnh: Facebook Xuân Hinh.

Không gian bên trong được bố trí để lưu giữ, giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống. Nơi đây còn có khu vực lưu giữ sách, tranh và những tư liệu liên quan đến hát văn, hầu đồng, quan họ.

Không chỉ được chú ý trong nước, công trình còn nhận được sự quan tâm từ giới kiến trúc quốc tế. Thiết kế Bảo tàng Đạo Mẫu góp phần giúp kiến trúc sư Nguyễn Hà được vinh danh tại giải thưởng Moira Gemmill Prize for Emerging Architecture năm 2024.

Điều làm nên nét riêng của bảo tàng không chỉ là quy mô hay vật liệu xây dựng, mà còn nằm ở cách công trình hòa vào cảnh quan tự nhiên. Những lối đi nhỏ, hàng cây lâu năm, khoảng sân rải sỏi và hồ nước được giữ lại để tạo nên không gian tĩnh lặng.

Qua các hình ảnh được nghệ sĩ Xuân Hinh đăng tải, có thể thấy Phương Nhi đã ghé thăm nhiều góc kiến trúc đặc trưng của công trình, từ khu vực sân vườn rợp bóng cây đến những bức tường gạch cổ ấn tượng.

Đáng chú ý, Bảo tàng Đạo Mẫu hiện chưa mở cửa đón khách tham quan đại trà. Theo thông tin được Xuân Hinh chia sẻ gần đây, công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện định hướng hoạt động, trong đó có việc chuẩn bị nhân sự và phương án giới thiệu giá trị văn hóa tới du khách. Nam nghệ sĩ mong muốn bảo tàng có thể phát triển thành không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống theo cách tiếp cận hiện đại hơn.

Bởi vậy, loạt ảnh mới của Phương Nhi không chỉ mang đến một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của nàng hậu mà còn giúp công chúng có dịp ngắm nhìn thêm những góc không gian đặc biệt tại Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh.