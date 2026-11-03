NSND SN 1952 mang quân hàm Đại tá, nghỉ hưu nhận lương gần 20 triệu đồng/tháng, U75 vẫn được khen trẻ hơn con trai 53 tuổi

Hơn 50 năm theo nghiệp diễn

NSND Trần Nhượng sinh năm 1952 tại Hải Dương, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Đêm hội Long Trì, Chủ tịch tỉnh, Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm… Ông thường được giao những nhân vật có tính cách phức tạp, quyền lực hoặc mang màu sắc phản diện.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của nam nghệ sĩ bắt đầu từ năm 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông từng đăng ký thi vào khoa Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhưng không đỗ. Đúng thời điểm Đoàn Ca múa kịch Hải Hưng tuyển diễn viên, ông được bạn bè động viên đi thử sức và trúng tuyển. Dù gia đình ban đầu phản đối, NSND Trần Nhượng vẫn quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

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Năm 1983, ông chuyển về Đoàn Nghệ thuật Công an nhân dân và gắn bó với đơn vị này cho đến khi nghỉ hưu. Trong quá trình công tác, ông đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Công an nhân dân và mang quân hàm Đại tá trước khi rời lực lượng.

Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; đến năm 2015, ông tiếp tục được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, NSND Trần Nhượng ghi dấu ấn ở cả sân khấu lẫn màn ảnh, đặc biệt với những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Đến nay, nam nghệ sĩ vẫn là một trong những “cây đa, cây đề" của sân khấu và màn ảnh miền Bắc, được nhiều thế hệ diễn viên trẻ ngưỡng mộ và học tập.

Nghỉ hưu vẫn bận rộn, lấy công việc làm niềm vui

Dù đã nghỉ hưu hơn 10 năm, NSND Trần Nhượng không chọn cuộc sống an nhàn. Trái lại, ông cho biết bản thân làm việc nhiều hơn trước. Theo đó, nam nghệ sĩ tích cực tham gia các dự án nghệ thuật, sự kiện và hoạt động của những câu lạc bộ. Khi còn đương nhiệm, công việc quản lý và chỉ đạo biểu diễn khiến ông ít có thời gian nhận lời đóng phim. Sau khi nghỉ hưu, ông có điều kiện tham gia nhiều dự án hơn.

Đầu năm 2026, trong một lần chia sẻ với truyền thông, NSND Trần Nhượng cho biết khoản lương hưu gần 20 triệu đồng/tháng hiện là nguồn thu nhập chính của ông. Theo nam nghệ sĩ, khoản tiền này đủ để trang trải cuộc sống nếu chỉ ở nhà. Tuy nhiên, vì vẫn yêu thích công việc và không muốn sống an nhàn, ông tiếp tục nhận lời đi diễn, tham gia các sự kiện.

Ảnh: Báo Lao động

Dù có nguồn lương hưu ổn định, Trần Nhượng từng chia sẻ bản thân không có nhiều tài sản tích lũy. Ông cho biết từng đầu tư vào đất đai, du lịch và một số dự án theo lời mời của người quen nhưng gặp thất bại, thậm chí có thời điểm gần như trắng tay.

Ở tuổi 74, NSND Trần Nhượng vẫn tự lái xe đến các tỉnh để biểu diễn. Có tuần, ông nhận 4-5 chuyến đi, mỗi chặng kéo dài vài trăm kilomet. Nam nghệ sĩ cho biết, thù lao từ những chuyến diễn đôi khi chỉ vừa đủ trang trải chi phí đi lại, ăn ở. Dù vậy, ông vẫn duy trì công việc bởi tình yêu nghệ thuật đã gắn bó với mình suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh câu chuyện công việc và thu nhập, ngoại hình của nam nghệ sĩ cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Vào tháng 10/2026, đạo diễn Trần Bình Trọng, con trai cả của ông, chia sẻ hình ảnh hai bố con cùng diện vest lịch lãm. Bức ảnh nhận được nhiều bình luận hài hước từ người xem, trong đó có ý kiến nhận xét NSND Trần Nhượng trông trẻ trung, phong độ hơn cả con trai sinh năm 1973.

Hiện tại, NSND Trần Nhượng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục làm nghề và tận hưởng niềm vui từ những vai diễn. Với ông, được sống với nghệ thuật và tự chủ cuộc sống ở tuổi ngoài 70 đã là điều đáng quý.

(Tổng hợp)