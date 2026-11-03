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Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh nói thẳng về việc không được thi quốc tế

| | Lifestyle

Hoa hậu Trúc Linh chia sẻ cảm xúc trước thềm kết thúc nhiệm kỳ của mình.

Sáng 3/11, buổi họp báo trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức diễn ra. Một trong những tâm điểm tại sự kiện là màn xuất hiện của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng 2 Á hậu. Sau thời gian đương nhiệm, nàng hậu sinh năm 2004 gây chú ý với diện mạo ngày càng rạng rỡ, thần thái tự tin và phong cách trưởng thành hơn.

Tại sự kiện, Hà Trúc Linh lựa chọn những thiết kế dạ hội tông trắng, pastel nhẹ nhàng và đội vương miện lấp lánh. Nếu hai Á hậu ghi điểm với vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch thì Trúc Linh thu hút ánh nhìn trong chiếc váy cúp ngực, thiết kế ôm sát tôn vóc dáng và khéo léo khoe bờ vai trần.

Không còn vẻ bỡ ngỡ của cô gái vừa đăng quang, nàng hậu hiện tại xuất hiện với nụ cười tự tin, cách tạo dáng chuyên nghiệp và thần thái rạng rỡ. Khoảnh khắc Top 3 cùng đọ sắc cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi lại hành trình đáng nhớ của ba người đẹp kể từ đêm chung kết năm 2024.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 rạng rỡ, khoe sắc chung khung hình

Tại sự kiện, Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc trong những ngày cuối cùng đương nhiệm. Về việc không thi quốc tế, nàng hậu gen Z trải lòng: "Hoa hậu Việt Nam là danh hiệu mà bất cứ cô gái nào cũng muốn đạt được, tôi rất trân trọng danh hiệu này. Nếu có cơ hội bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế thì đó là may mắn của mình. Nhưng trước khi đại diện nhan sắc Việt Nam, quảng bá đất nước với bạn bè quốc tế thì Trúc Linh không bao giờ quên giá trị cốt lõi của một cô Hoa hậu Việt Nam là gì.

Việc có tham gia cuộc thi quốc tế hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Đã là Hoa hậu Việt Nam thì chúng ta phải có trách nhiệm quảng bá đất nước, phụng sự quốc gia, kiến tạo nên giá trị cốt lõi của một người phụ nữ Việt Nam".

Theo Trúc Linh, nếu không có cơ hội đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam tại các diễn đàn sắc đẹp, cô vẫn có thể tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực ở những lĩnh vực khác, chẳng hạn như văn hóa và học thuật. Người đẹp mong muốn được chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, đóng góp tiếng nói của mình tại các diễn đàn phù hợp, đồng thời không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân để xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Trúc Linh nói về cơ hội thi quốc tế

Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết dù không thi quốc tế nhưng điều đó không phải là sự thiệt thòi

Hà Trúc Linh chia sẻ tiếp tục sứ mệnh lan toả giá trị tích cực của người phụ nữ Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Bên cạnh màn hội ngộ của Top 3 đương nhiệm, họp báo còn là dịp giới thiệu 25 thí sinh sẽ bước vào đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Đây là đêm thi quan trọng để các người đẹp thể hiện bản lĩnh, nhan sắc, trí tuệ và những giá trị mà cuộc thi hướng đến trước khi tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện mới.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nhan sắc Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Một số hình ảnh ở các sự kiện

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi

Các thí sinh trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Theo Liên Hoa

Đời sống & Pháp luật

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