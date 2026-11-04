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Doãn Hải My khoe visual mẹ một con rạng rỡ, Đình Trọng tình tứ bên bà xã trên khán đài Hàng Đẫy cổ vũ CAHN

| | Lifestyle

Doãn Hải My và vợ chồng Đình Trọng rạng rỡ trên khán đài cổ vũ CLB CAHN thi đấu AFC Champions League .

Tối ngày 3/11/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội bước vào lượt trận thứ 4 vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 tiếp đón đại diện đến từ Nhật Bản – Kyoto Sanga. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn dưới sân, sự xuất hiện của dàn "hậu phương" xinh đẹp trên khán đài đã nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý từ cổ động viên.

Nổi bật trên khán đài là Doãn Hải My, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Rạng rỡ trong chiếc áo đấu màu đỏ truyền thống của CLB CAHN, cô liên tục nở nụ cười tươi tắn, chăm chú theo dõi trận đấu và tiếp thêm động lực tinh thần cho chồng cùng các đồng đội. Ở trận đấu này, Đoàn Văn Hậu thi đấu trọn vẹn và thể hiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Doãn Hải My rạng rỡ trên khán đài

Ở một góc khán đài khác, trung vệ Trần Đình Trọng do không đăng ký thi đấu trận này, cũng tới dự khán. Đồng hành cùng anh là bà xã Huyền Trang (Trang Heo). Cả hai ngồi bên nhau trò chuyện vui vẻ, hào hứng hòa chung nhịp đập và cổ vũ nhiệt thành cho đội nhà.

Đình Trọng ngồi cùng vợ

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán giả nhà, CLB CAHN đã trải qua 90 phút đầy tiếc nuối. Thầy trò HLV Alexandre Polking thi đấu lấn lướt, tạo ra thế trận áp đảo và tung ra tới 17 cú dứt điểm. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút như Léo Artur cùng phong độ xuất thần của thủ môn Halls bên phía Kyoto Sanga đã khiến đại diện Việt Nam không thể ghi bàn.

CLB CAHN bị cầm hoà 0-0

Văn Hậu thi đấu năng nổ dưới sân

Kết thúc với tỷ số hòa 0-0, CLB CAHN thu về 4 điểm sau 4 lượt trận, tiếp tục giữ vững cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội tại giải đấu châu lục.

Ảnh: MD

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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