Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND, tiến sĩ 81 tuổi qua Mỹ bị nói sửa hết mặt

| | Lifestyle

"Tôi còn nghe người ta nói: "Bạch Tuyết đi khâu cái miệng lại cho nhỏ, chứ hồi xưa thấy miệng rộng lắm" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, trên kênh cá nhân của mình, NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết tiết lộ bí quyết có làn hơi dài để ca vọng cổ. Bà nói: "Hồi đó hơi của tôi ngắn lắm, ca vọng cổ câu dài cứ bị đứt hơi giữa chừng. Nhưng bà con khán giả thương tôi quá, nên tôi tìm cách để hơi dài và khỏe hơn.

Nữ NSND – tiến sĩ 81 tuổi qua Mỹ bị nói sửa hết mặt - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết thời trẻ

Tôi ngồi tụng kinh niệm Phật rồi tụng thật lớn, tụng theo nhịp, theo ca, theo kệ giống như đang ca vọng cổ. Cứ như thế cho tới một ngày tôi nhận ra sắc tướng của mình thay đổi, giọng hát tự nhiên khỏe và hơi dài hơn.

Ngày nay đã có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, các tế bào trong cơ thể chúng ta có sự chuyển đổi trong cách ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ và cách sống. Tôi nhận ra rằng, sắc tướng của tôi thay đổi quá nhiều nhờ việc tụng kinh niệm Phật".

Sau đó, NSND Bạch Tuyết nói về tin đồn "khâu miệng": "Hồi nhỏ, bà con thương tôi vì cái miệng rộng, hay bảo rằng tôi cười một cái là cười từ Sài Gòn tới Chợ Lớn.

Sau này, tôi thay đổi sắc tướng. Tôi ra đường, nghe thấy người ta bảo tôi đi Mỹ sửa hết mặt vì công nghệ thẩm mỹ bên Mỹ bây giờ rất tốt.

Tới khi tôi qua Mỹ biểu diễn lại nghe người ta bảo: "Việt Nam bây giờ tiến bộ quá, Bạch Tuyết nó sửa hết toàn bộ mặt nhìn đẹp hẳn ra, đẹp một cách tự nhiên".

Nữ NSND – tiến sĩ 81 tuổi qua Mỹ bị nói sửa hết mặt - Ảnh 2.

Đến nay, NSND Bạch Tuyết vẫn là tên tuổi lớn của làng nghệ thuật Việt

Tôi còn nghe người ta nói: "Bạch Tuyết đi khâu cái miệng lại cho nhỏ chứ hồi xưa thấy miệng rộng lắm".

Tôi chỉ biết cười. Tôi nghĩ có thể do hồi nhỏ hai bên thái dương của tôi bị hóp nên gò má lồi lên cao khiến miệng rộng. Sau này tôi càng ngồi thiền tụng kinh niệm Phật thì hai bên má lại ngày càng đầy đặn hơn, thế là tự nhiên cái miệng tôi bớt rộng lại".

NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết sinh năm 1945, là một trong những tượng đài lớn nhất của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo".

Bà không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga hay Kiều Nguyệt Nga, mà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học vào năm 1995.

Với sự nhiệt huyết bền bỉ, bà luôn tiên phong đổi mới, sáng tạo khi kết hợp cải lương với nhạc trẻ, tiếp cận giới trẻ trên các nền tảng số.

Năm 2024, NSND Bạch Tuyết vinh dự được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách "Forbes 50 Over 50" khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi trọn đời và cống hiến không ngừng nghỉ cho nền nghệ thuật truyền thống nước nhà.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hình ảnh mới nhất của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi: Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý, địa điểm xuất hiện cũng đặc biệt không kém

Hình ảnh mới nhất của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi: Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý, địa điểm xuất hiện cũng đặc biệt không kém Nổi bật

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến Nổi bật

Lê Khanh - vợ Quân A.P công khai loạt ảnh giấu kín gần 10 năm

Lê Khanh - vợ Quân A.P công khai loạt ảnh giấu kín gần 10 năm

09:23 , 04/11/2026
Showbiz Việt có đám cưới đạo diễn trăm tỷ nhưng chỉ mời 20 người, danh tính cô dâu kín bưng

Showbiz Việt có đám cưới đạo diễn trăm tỷ nhưng chỉ mời 20 người, danh tính cô dâu kín bưng

09:22 , 04/11/2026
Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

09:14 , 04/11/2026
Nữ nghệ sĩ, phó viện trưởng SN 1982 bán 1 biệt thự ở TP.HCM, 2 căn hộ để trả nợ ngân hàng

Nữ nghệ sĩ, phó viện trưởng SN 1982 bán 1 biệt thự ở TP.HCM, 2 căn hộ để trả nợ ngân hàng

08:42 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên