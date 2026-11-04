Showbiz Việt có đám cưới đạo diễn trăm tỷ nhưng chỉ mời 20 người, danh tính cô dâu kín bưng

Bước chân vào làng giải trí từ khoảng năm 2007, Khương Ngọc dần khẳng định vị trí bằng khả năng biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Hoa Dã Quỳ, Scandal, Ống Kính Sát Nhân, Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội... Không đóng khung bản thân trong vai trò diễn viên, Khương Ngọc còn thử sức với công việc đạo diễn và ghi dấu ấn qua những dự án điện ảnh có tổng doanh thu hơn trăm tỷ như Cục Vàng Của Ngoại (80 tỷ), Chị Dâu (113 tỷ), Lên Hương (95 tỷ) . Dù hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nam nghệ sĩ lại đặc biệt kín tiếng về cuộc sống cá nhân.

Khương Ngọc có những thành công nhất định khi lấn sân sang công việc đạo diễn

Hồi tháng 5/2022, công chúng bất ngờ khi loạt hình ảnh trong đám cưới của Khương Ngọc hé lộ. Theo đó, nam diễn viên và bà xã Hải Yến đã tổ chức hôn lễ ấm cúng tại một bãi biển ở Nha Trang. Buổi tiệc chỉ có khoảng 20 khách mời thân thiết, không phô trương hay thu hút truyền thông. Đáng chú ý, thời điểm hôn lễ diễn ra trước đó gần như không được tiết lộ, mãi sau này khán giả mới có dịp nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi.

Khương Ngọc và vợ tổ chức lễ cưới riêng tư ở biển cách đây 4 năm

Hôn lễ của cả hai đơn giản, chỉ có tầm 20 người thân, bạn bè tham dự

Bà xã Khương Ngọc tên Hải Yến, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và cũng hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phim ảnh. Tuy nhiên, khác với chồng, cô không mặn mà xuất hiện trước công chúng hay truyền thông. Cả hai đã có khoảng 5 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới.

Nói về người bạn đời, Khương Ngọc từng dành nhiều lời chia sẻ đầy tình cảm: "Với nhiều người tôi cũng cảm thấy có duyên nhưng như những bánh răng ấy, đâu đó chúng tôi chưa khớp lắm. Còn với cô ấy, tôi thấy chúng tôi vừa có duyên vừa có nợ. Phải có nợ mới gắn bó lâu dài. Tôi không mong muốn sự hoàn hảo nhưng ở một số nhận định, quan điểm cần có sự hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại có điều đó.

Tôi gặp cô ấy tình cờ và ấn tượng cô ấy xinh đẹp, thông minh. Thường những người phụ nữ thông minh mà không theo kiểu biểu hiện ra rất dễ cuốn hút người khác. Họ có bản tính rất phụ nữ và khá giống tôi ở điểm không nói khi không cần. Nhưng một khi nói họ rất thuyết phục".

Vợ Khương Ngọc trở thành "hậu phương" vững chắc trong sự nghiệp của chồng

Một chi tiết đặc biệt khác trong đám cưới là cặp đôi lần đầu công khai hình ảnh con gái đầu lòng. Trước đó, nam diễn viên gần như không chia sẻ thông tin về việc đã lên chức bố. Vì vậy, khoảnh khắc anh xuất hiện bên bà xã và con gái trong ngày trọng đại khiến nhiều khán giả bất ngờ. Có thể nói, hôn lễ không chỉ là dấu mốc trong chuyện tình cảm mà còn là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ hé lộ trọn vẹn về gia đình nhỏ của mình.

Cặp đôi cũng đã có con gái đầu lòng, nhóc tỳ cũng diện váy công chúa xuất hiện trong đám cưới bố mẹ

Khương Ngọc từng cho biết anh muốn giữ không gian riêng tư cho những người thân yêu, tránh để gia đình bị cuốn vào những ồn ào không đáng có. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hiện vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng, dành sự ưu tiên cho tổ ấm bên vợ và con gái. Với anh, những điều quan trọng nhất dường như không nằm ở sự chú ý của công chúng mà ở hành trình đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia cùng gia đình.

Khương Ngọc vẫn giữ kín chuyện đời tư sau khi kết hôn



