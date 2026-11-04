Chiếc iPhone cũ đã giảm 26 triệu đồng

Ra mắt năm 2019, iPhone 11 Pro là chiếc iPhone đầu tiên Apple gắn tên “Pro” và cũng là mẫu đầu tiên có cụm ba camera sau. Khi lên kệ chính hãng tại Việt Nam ngày 01/11/2019, máy có giá 30,99 triệu đồng cho bản 64GB, 34,99 triệu đồng cho bản 256GB và 40,99 triệu đồng cho bản 512GB.

Ở thời điểm hiện tại, đầu tháng 11/2026, khảo sát cho thấy iPhone 11 Pro 64GB đã qua sử dụng được chào bán trên thị trường từ khoảng 5 triệu đồng. Mức giá cụ thể vẫn thay đổi tùy tình trạng máy, dung lượng và chính sách bảo hành của từng nơi bán.

Cụ thể, ghi nhận ngày 03/11/2026, bản 64GB cũ được các hệ thống bán lẻ niêm yết trong khoảng 4,99-6,39 triệu đồng. Máy có ngoại hình trầy xước nhẹ hoặc đạt khoảng 98% thường nằm quanh mức 5-5,9 triệu đồng. Máy đẹp, ngoại hình từ 99% trở lên hoặc được phân loại “like new” thường có giá khoảng 5,5-6,4 triệu đồng.

Các phiên bản dung lượng cao hơn chỉ đắt thêm vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng. Bản 256GB cũ được chào bán khoảng 5,8-7,5 triệu đồng, còn bản 512GB khoảng 6,3-7 triệu đồng tùy tình trạng.

So với giá 30,99 triệu đồng lúc mở bán, mức thấp nhất khoảng 5 triệu đồng tương đương khoảng 16% giá ban đầu, còn mức 6,39 triệu đồng tương đương khoảng 21%. Nói cách khác, sau gần 7 năm, chiếc iPhone Pro đầu tiên đã mất giá khoảng 24,6-26 triệu đồng.

Dù đã cũ, iPhone 11 Pro vẫn nằm trong danh sách cập nhật iOS 27 mà Apple công bố tháng 06/2026. Trước đó, một số nguồn rò rỉ cho rằng dòng iPhone 11 sẽ bị loại khỏi danh sách này. Tuy vậy, máy không hỗ trợ Apple Intelligence: theo Apple, nhóm tính năng này chỉ có trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và các mẫu iPhone 16 trở lên.

Về phần cứng, iPhone 11 Pro dùng chip A13 Bionic, màn hình OLED 5,8 inch, khung thép không gỉ và cổng Lightning, không hỗ trợ 5G. Với máy đã qua 7 năm, pin là điểm người mua cần kiểm tra kỹ nhất, và nhiều nơi bán hiện phân loại máy theo mức pin 8x% hoặc 9x%.

Người mua cũng cần phân biệt máy cũ thông thường với máy “lock”, tức máy bị khóa mạng nhà mạng nước ngoài. Loại này được rao bán rẻ hơn, khoảng 3,8-4,9 triệu đồng cho bản 64GB, nhưng có thể gặp hạn chế khi dùng SIM trong nước.

Ở các đời Pro kế nhiệm, giá máy cũ đầu tháng 11/2026 cao hơn đáng kể. iPhone 12 Pro 128GB được chào bán từ khoảng 8 triệu đồng, iPhone 13 Pro 128GB khoảng 9,5-10,5 triệu đồng, iPhone 14 Pro 128GB từ khoảng 12 triệu đồng và iPhone 15 Pro 128GB từ khoảng 14 triệu đồng. Khoảng chênh gần 3 triệu đồng giữa iPhone 11 Pro và 12 Pro chủ yếu đến từ kết nối 5G và thiết kế khung vuông. Nếu cần Apple Intelligence, iPhone 15 Pro là mẫu Pro đời cũ nhất đáp ứng được.