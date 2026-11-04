Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSND SN 1962 quê Thanh Hóa, nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng, sống đủ đầy trong căn hộ 150m2, có câu thoại kinh điển ai cũng từng nghe

| | Lifestyle

Khán giả thường nhớ đến ông qua nhiều vai diễn nổi tiếng trong hài Tết.

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022, NSND Quốc Anh có thêm thời gian dành cho phim ảnh, sân khấu và những công việc mình yêu thích. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời tham gia một số dự án, nhưng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản.

Đáng chú ý, NSND Quốc Anh sẽ vào vai Vua Hùng trong vở diễn thực cảnh "Hào khí Lạc Hồng" tại Đền Hùng, góp phần dẫn dắt khán giả từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu Văn Lang đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Hào khí Lạc Hồng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, tạo thêm không gian để nhân dân, du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng những hình thức mới, phù hợp với đời sống đương đại.

NSND Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm 16 tuổi, ông rời quê ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam, nay là Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, nam nghệ sĩ từng gặp khó khăn về kinh tế, có thời điểm không đủ tiền mua vé về quê ăn Tết.

Sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, ông giành được 6 Huy chương Vàng trong sự nghiệp. Sau đó, ông chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật chèo. Năm 2018, ông được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và đảm nhiệm vị trí này đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022.

Bên cạnh chèo, NSND Quốc Anh còn ghi dấu ấn ở nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là hài kịch và phim hài Tết. Khán giả thường nhớ đến ông qua những vai lý trưởng, quan huyện, chánh tổng có tính cách tham lam, háo sắc. Một số nhân vật tiêu biểu làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ là ông Phởn trong Lên voi, Lý Lác trong Râu quặp, Lang rỗ trong Thầy rởm, Lý trưởng trong Chôn nhời. Ở sân khấu chính kịch, vai Nguyễn Trãi trong vở Nguyễn Trãi ở Đông Quan cũng là một dấu ấn đáng nhớ.

Từng có thời điểm, NSND Quốc Anh đi diễn khoảng 20 ngày mỗi tháng, nhiều buổi làm việc kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Sau khi nghỉ hưu, lịch trình của ông thoải mái hơn, có điều kiện tham gia phim ảnh, sân khấu và các chương trình phù hợp với sở thích.

Nam nghệ sĩ từng cho biết ông không cảm thấy hụt hẫng khi rời công việc tại nhà hát bởi luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Hiện ông vẫn tham gia một số dự án phim mới. Tuy nhiên, không phải lời mời nào ông cũng nhận lời. "Tôi là người kén kịch bản. Phim phải hay thì tôi mới tham gia", NSND Quốc Anh chia sẻ.

Ông cho biết ở tuổi này, việc kiếm thật nhiều tiền không còn là mục tiêu hàng đầu. Ông quan tâm hơn đến chất lượng tác phẩm và những vai diễn có nội dung hấp dẫn, nhân văn, để lại cảm xúc đẹp cho người xem. Theo ông, bản thân không muốn hoạt động quá xô bồ, mà cần cân nhắc vai diễn nào phù hợp với độ tuổi và khả năng của mình.

Sau khi nghỉ chế độ, NSND Quốc Anh hiện nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Ông cho biết mình không phải đại gia, nhưng sau nhiều năm làm nghề cũng tích góp được một khoản tiết kiệm, đủ để không phải quá lo lắng về tài chính. Cát-xê từ các buổi biểu diễn, ông thường đưa cho vợ để lo chi tiêu gia đình.

Vợ chồng nam nghệ sĩ hiện sống trong căn hộ rộng khoảng 150m². Ông không có nhu cầu sở hữu biệt thự hay chạy theo cuộc sống xa hoa, chỉ mong nhà cửa thoải mái, thỉnh thoảng con cháu đến thăm là vui. Trong sinh hoạt hằng ngày, ông cũng khá dễ tính, đặc biệt là chuyện ăn uống. Những món như canh cua, đậu phụ luộc chấm muối tiêu có thể được ông ăn liên tục nhiều ngày.

Ngoài thời gian đi làm phim, NSND Quốc Anh thường dậy sớm tập thể dục, đọc sách và xem phim. Ông ít khi vào bếp vì tự nhận nấu ăn không ngon, phần lớn các món yêu thích đều do bà xã chuẩn bị.

Nhắc đến những tin đồn hay thị phi, nam nghệ sĩ cho biết ông không muốn mất thời gian đôi co. Ông cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội vì cho rằng đây là môi trường phức tạp, cần biết chọn lọc thông tin. Với ông, những điều vui vẻ, hạnh phúc nên được giữ lại, còn chuyện muộn phiền thì có thể bỏ qua. "Tôi nghĩ đều ở suy nghĩ của mình. Điều gì vui vẻ, hạnh phúc thì nên giữ lại còn lăn tăn, muộn phiền thì nên bỏ ra khỏi đầu, như thế cũng đã thoải mái rồi", NSND Quốc Anh bộc bạch.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)

NSND SN 1962 quê Thanh Hóa, nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng, sống đủ đầy trong căn hộ 150m2, có câu thoại kinh điển ai cũng từng nghe - Ảnh 5.NSND SN 1956 nghỉ hưu sớm từ 1993, vẫn nhận lương hưu 9 triệu đồng/tháng, có giọng nói mà ai cũng từng nghe

NSND Hương Dung sinh năm 1956, là gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Theo Nhật Linh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hình ảnh mới nhất của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi: Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý, địa điểm xuất hiện cũng đặc biệt không kém

Hình ảnh mới nhất của nàng dâu tỷ phú Phương Nhi: Nhan sắc ngọt ngào gây chú ý, địa điểm xuất hiện cũng đặc biệt không kém Nổi bật

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến

Việt Nam sắp có thêm quần thể rộng 45 ha, vốn 575 tỷ đồng tại nơi được ví như “Sa Pa thứ 2”: Xây khách sạn cao cấp giữa thiên đường mây vừa được vinh danh hàng đầu châu Á, đã có mốc khởi công dự kiến Nổi bật

Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn": Chàng là thiếu gia tập đoàn nhựa danh tiếng, nàng là á khoa Nhạc viện,

Việt Nam có cặp vợ chồng nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn": Chàng là thiếu gia tập đoàn nhựa danh tiếng, nàng là á khoa Nhạc viện,

10:31 , 04/11/2026
Lên TP.HCM với 2 triệu đồng, chuyển nhà thuê 16 lần: Cô gái 33 tuổi mua được nhà nhưng suýt mắc bẫy môi giới

Lên TP.HCM với 2 triệu đồng, chuyển nhà thuê 16 lần: Cô gái 33 tuổi mua được nhà nhưng suýt mắc bẫy môi giới

10:08 , 04/11/2026
Doãn Hải My khoe visual mẹ một con rạng rỡ, Đình Trọng tình tứ bên bà xã trên khán đài Hàng Đẫy cổ vũ CAHN

Doãn Hải My khoe visual mẹ một con rạng rỡ, Đình Trọng tình tứ bên bà xã trên khán đài Hàng Đẫy cổ vũ CAHN

10:04 , 04/11/2026
8 kiểu tiết kiệm không bao giờ lỗi thời

8 kiểu tiết kiệm không bao giờ lỗi thời

09:56 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên