NSND SN 1962 quê Thanh Hóa, nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng, sống đủ đầy trong căn hộ 150m2, có câu thoại kinh điển ai cũng từng nghe

Sau khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022, NSND Quốc Anh có thêm thời gian dành cho phim ảnh, sân khấu và những công việc mình yêu thích. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ vẫn nhận lời tham gia một số dự án, nhưng ngày càng kỹ tính trong việc lựa chọn kịch bản.

Đáng chú ý, NSND Quốc Anh sẽ vào vai Vua Hùng trong vở diễn thực cảnh "Hào khí Lạc Hồng" tại Đền Hùng, góp phần dẫn dắt khán giả từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh buổi đầu Văn Lang đến câu chuyện Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Hào khí Lạc Hồng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, qua đó góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, tạo thêm không gian để nhân dân, du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị văn hóa bằng những hình thức mới, phù hợp với đời sống đương đại.

NSND Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm 16 tuổi, ông rời quê ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam, nay là Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, nam nghệ sĩ từng gặp khó khăn về kinh tế, có thời điểm không đủ tiền mua vé về quê ăn Tết.

Sau nhiều năm công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam, ông giành được 6 Huy chương Vàng trong sự nghiệp. Sau đó, ông chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội, tiếp tục gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật chèo. Năm 2018, ông được bổ nhiệm quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và đảm nhiệm vị trí này đến khi nghỉ hưu vào tháng 8/2022.

Bên cạnh chèo, NSND Quốc Anh còn ghi dấu ấn ở nhiều loại hình sân khấu, đặc biệt là hài kịch và phim hài Tết. Khán giả thường nhớ đến ông qua những vai lý trưởng, quan huyện, chánh tổng có tính cách tham lam, háo sắc. Một số nhân vật tiêu biểu làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ là ông Phởn trong Lên voi, Lý Lác trong Râu quặp, Lang rỗ trong Thầy rởm, Lý trưởng trong Chôn nhời. Ở sân khấu chính kịch, vai Nguyễn Trãi trong vở Nguyễn Trãi ở Đông Quan cũng là một dấu ấn đáng nhớ.

Từng có thời điểm, NSND Quốc Anh đi diễn khoảng 20 ngày mỗi tháng, nhiều buổi làm việc kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Sau khi nghỉ hưu, lịch trình của ông thoải mái hơn, có điều kiện tham gia phim ảnh, sân khấu và các chương trình phù hợp với sở thích.

Nam nghệ sĩ từng cho biết ông không cảm thấy hụt hẫng khi rời công việc tại nhà hát bởi luôn biết cách cân bằng cuộc sống. Hiện ông vẫn tham gia một số dự án phim mới. Tuy nhiên, không phải lời mời nào ông cũng nhận lời. "Tôi là người kén kịch bản. Phim phải hay thì tôi mới tham gia", NSND Quốc Anh chia sẻ.

Ông cho biết ở tuổi này, việc kiếm thật nhiều tiền không còn là mục tiêu hàng đầu. Ông quan tâm hơn đến chất lượng tác phẩm và những vai diễn có nội dung hấp dẫn, nhân văn, để lại cảm xúc đẹp cho người xem. Theo ông, bản thân không muốn hoạt động quá xô bồ, mà cần cân nhắc vai diễn nào phù hợp với độ tuổi và khả năng của mình.

Sau khi nghỉ chế độ, NSND Quốc Anh hiện nhận lương hưu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Ông cho biết mình không phải đại gia, nhưng sau nhiều năm làm nghề cũng tích góp được một khoản tiết kiệm, đủ để không phải quá lo lắng về tài chính. Cát-xê từ các buổi biểu diễn, ông thường đưa cho vợ để lo chi tiêu gia đình.

Vợ chồng nam nghệ sĩ hiện sống trong căn hộ rộng khoảng 150m². Ông không có nhu cầu sở hữu biệt thự hay chạy theo cuộc sống xa hoa, chỉ mong nhà cửa thoải mái, thỉnh thoảng con cháu đến thăm là vui. Trong sinh hoạt hằng ngày, ông cũng khá dễ tính, đặc biệt là chuyện ăn uống. Những món như canh cua, đậu phụ luộc chấm muối tiêu có thể được ông ăn liên tục nhiều ngày.

Ngoài thời gian đi làm phim, NSND Quốc Anh thường dậy sớm tập thể dục, đọc sách và xem phim. Ông ít khi vào bếp vì tự nhận nấu ăn không ngon, phần lớn các món yêu thích đều do bà xã chuẩn bị.

Nhắc đến những tin đồn hay thị phi, nam nghệ sĩ cho biết ông không muốn mất thời gian đôi co. Ông cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội vì cho rằng đây là môi trường phức tạp, cần biết chọn lọc thông tin. Với ông, những điều vui vẻ, hạnh phúc nên được giữ lại, còn chuyện muộn phiền thì có thể bỏ qua. "Tôi nghĩ đều ở suy nghĩ của mình. Điều gì vui vẻ, hạnh phúc thì nên giữ lại còn lăn tăn, muộn phiền thì nên bỏ ra khỏi đầu, như thế cũng đã thoải mái rồi", NSND Quốc Anh bộc bạch.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)