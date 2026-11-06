Tình hình hiện tại của Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) hiện đang theo học tại Đại học Stanford (Mỹ) - ngôi trường thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới. Lịch trình học tập cùng những trải nghiệm ở nước ngoài khiến cô nàng ngày càng ít cập nhật vlog.

Jenny Huỳnh

Trong một video đăng tải vào tháng 10 vừa qua, Jenny cũng thẳng thắn nói về chuyện làm YouTube hiện tại và đặt câu hỏi cho khán giả về những nội dung họ muốn xem trong thời gian tới.

Cụ thể, nữ YouTuber chia sẻ: "Nếu bạn chưa biết thì mình đã nghĩ đến việc YouTube có thể sẽ không còn là nơi mình đăng video thường xuyên nữa. Hiện tại, mình cảm giác như cứ khoảng 2 tháng mình mới đăng video một lần. Và đó thực sự là một vấn đề.

Hồi cấp 3, mình từng đăng video gần như mỗi tuần một lần. Nhưng càng lớn, cuộc sống càng bận rộn và mình cũng không còn nhiều thời gian để chỉnh sửa video. Kiểu như, lấy đâu ra 20 tiếng mỗi tuần chỉ để ngồi edit video được, đúng không?".

Thay vì đưa ra một thông báo chính thức về việc dừng làm YouTube, Jenny muốn lắng nghe ý kiến từ người xem. Cô nàng mong muốn phần bình luận trở thành nơi khán giả gợi ý ý tưởng, giúp mình lựa chọn những nội dung thực sự đáng để đầu tư thời gian sản xuất. Jenny cũng nhấn mạnh rằng cô rất thích làm những video mang lại niềm vui và sự thích thú cho mọi người.

Jenny Huỳnh trong clip chia sẻ về việc làm YouTube

Hiện tại, Jenny Huỳnh đang theo học tại Đại học Stanford. Trên MXH, cô nàng vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng bạn bè, các hoạt động trong trường và trải nghiệm cá nhân. Gần nhất - trong dịp Halloween 2026, Jenny cũng cùng hội bạn tham gia hóa trang, tận hưởng không khí lễ hội.

Trước đó - khoảng giữa năm 2026, nữ YouTuber từng có khoảng thời gian tham gia chương trình giao lưu sinh viên tại Đại học Oxford (Anh). Đây là ngôi trường mà Jenny đặc biệt yêu thích bởi kiến trúc cổ kính, gợi nhớ đến thế giới trong loạt phim Harry Potter - tác phẩm mà cô nàng rất yêu thích.

Hành trình đến Oxford của Jenny không hề dễ dàng. Cô tiết lộ đã nộp hồ sơ tới 3 lần mới có thể được nhận vào chương trình trao đổi sinh viên. Lần đầu tiên vào khoảng tháng 1/2024, khi đang học năm nhất, Jenny bị từ chối. Đến lần thứ hai, cô lọt vào danh sách chờ (waitlist) nhưng sau đó chủ động rút tên. Phải đến tháng 10/2025, nữ YouTuber mới nhận được thông báo trúng tuyển để tham gia chương trình vào năm 2026.

Trong quãng thời gian học ở Anh, Jenny Huỳnh cũng có nhiều trải nghiệm mới như đi du lịch một mình ở Thụy Sĩ. Ngoài ra cô cũng check-in ở nhiều nước khác nhau như Iceland, Nhật Bản, Pháp, Italia,...

Jenny Huỳnh đi du lịch nhiều nơi

Trước Oxford, hành trình đại học của Jenny cũng có nhiều trải nghiệm đáng chú ý. Đầu năm 2025, cô được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ. Sau đó, Jenny trở lại Stanford để tiếp tục chương trình học.

Jenny Huỳnh sinh năm 2005, bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến từ khi còn học trung học ở Việt Nam qua những vlog ghi lại cuộc sống thường ngày, chuyện học tập, sinh hoạt và các trải nghiệm cá nhân. Cách kể chuyện tự nhiên, gần gũi giúp các video của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng. Hiện tại, Jenny sở hữu hơn 4,22 triệu người đăng ký trên YouTube, 7,4 triệu người theo dõi trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,6 triệu trên Facebook.

Gây chú ý bởi hoạt động sáng tạo nội dung, Jenny cũng có những dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực truyền thông. Năm 2023, Jenny được đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards. Một năm sau, cô được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật tại Việt Nam.

Cuối năm 2025, Jenny tiếp tục lọt danh sách đề cử Young ID tại WeYoung by WeChoice Awards. Cũng trong năm này, cô được Forbes Asia vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia ở lĩnh vực sáng tạo nội dung, trở thành gương mặt Việt trẻ tuổi được ghi nhận tại danh sách này.