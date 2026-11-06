Cận cảnh tòa chung cư như "tàu viễn dương" giữa lòng thành phố, có tiền cũng chưa chắc mua được

Nếu có một công trình kiến trúc nào vừa đóng vai trò là chứng nhân lịch sử, vừa là biểu tượng văn hóa thanh lịch của Thượng Hải (Trung Quốc) qua hơn một thế kỷ, thì đó chắc chắn phải là Tòa nhà Wukang (Wukang Mansion). Nằm kiêu hãnh tại ngã tư giao giữa các con phố cổ kính ở khu Từ Hối (Xuhui), tòa nhà khoác lên mình hình dáng độc đáo hệt như một mũi tàu khổng lồ đang rẽ sóng rẽ gió. Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ ngoài "sống ảo" đỉnh cao, Wukang Mansion còn ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, nghệ thuật và phong cách sống thượng lưu đầy cuốn hút.

Wukang Maision có thiết kế hình mũi tàu đẹp tuyệt tác

Tòa nhà Wukang (tên gọi ban đầu là Normandie Apartments) được xây dựng vào năm 1924, thiết kế bởi kiến trúc sư thiên tài người Hungary - László Hudec. Do nằm tại giao điểm chéo góc của đường Huaihai Trung và đường Wukang, Hudec đã tận dụng triệt để địa hình hình tam giác hẹp để tạo ra một kiệt tác kiến trúc Phong cách Phục hưng Pháp. Góc nhọn của tòa nhà vươn ra phía trước được vuốt tinh xảo, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ như mũi của một con tàu viễn dương đang neo đậu hoặc lướt đi giữa dòng người và xe cộ tấp nập. Sự kết hợp giữa tông gạch đỏ sậm ở phần thân, các dãy ban công uốn cong thanh thoát cùng đường nét gờ chỉ cổ điển giúp tòa nhà mang một vẻ đẹp quyến rũ, vừa hoài cổ lại vừa kiêu hãnh. Vào những năm 1920 - 1930, Wukang Mansion không chỉ là một trong những chung cư phong cách cao cấp đầu tiên tại Thượng Hải mà còn là nơi hội tụ của giới thượng lưu, trí thức và các ngôi sao điện ảnh thời Dân Quốc. Nhiều tên tuổi lẫy lừng của nền nghệ thuật Trung Hoa như đạo diễn Tôn Đạo Lâm hay các minh tinh màn bạc thời bấy giờ từng chọn nơi đây làm chốn an cư. Tiêu chuẩn sống tại Wukang Mansion thời đó vượt xa chuẩn mực thông thường.

Các căn hộ tại Wukang Mansion đều thuộc hàng đắt đỏ

Ngày nay, Wukang Mansion vẫn giữ trọn vai trò là một khu chung cư dân sinh. Với vị trí "kim cương" nằm ngay trái tim khu cựu Tô giới Pháp cùng giá trị lịch sử độc bản, mức giá sở hữu một căn hộ tại đây luôn ở ngưỡng vô cùng đắt đỏ, dao động từ vài chục đến cả trăm tỷ đồng tùy theo diện tích. Minh chứng cho sức hút này, một căn hộ rộng 176,2m² tại tòa nhà từng gây xôn xao thị trường khi được rao bán với giá 30,5 triệu Nhân dân tệ (khoảng 106 tỷ đồng ở thời điểm đó). Dù vậy, với nhiều người, giá trị của Wukang Mansion không chỉ dừng lại ở những con số niêm yết trên thị trường bất động sản, mà nằm ở giá trị di sản. Việc sở hữu hay sinh sống tại đây giống như nắm giữ một mảnh ký ức không thể thay thế của Thượng Hải - nơi từng bức tường, hành lang hay ô cửa sổ đều nhuốm màu thời gian và lưu giữ trọn vẹn hơi thở của một thời kỳ hoàng kim.

Nhìn chung, việc sở hữu một căn hộ tại Wukang Mansion không phải cứ có tiền là dễ dàng mua được. Các căn hộ lịch sử tại đây không chỉ có giá trị đắt đỏ mà còn thuộc top bất động sản khan hiếm trên thị trường. Thêm vào đó, Wukang Mansion được xếp hạng là Di sản văn hóa, do đó việc mua bán, chuyển nhượng hay thậm chí là sửa chữa, cải tạo không gian bên trong cũng vô cùng khắt khe.

Mukang Vison là một trong những tọa độ check-in không thể bỏ qua khi đến Thượng Hải

Không chỉ là công trình mang giá trị di sản kiến trúc, Wukang Mansion còn là nơi sinh sống của nhiều cư dân Thượng Hải và là tọa độ check-in nổi tiếng thu hút đông đảo du khách khi đến thành phố này. Du khách từ khắp nơi trên thế giới khi ghé thăm Thượng Hải đều muốn một lần lưu lại khoảnh khắc bên tòa nhà có hình dáng tựa "con tàu viễn dương" độc đáo. Góc chụp ảnh đắt giá nhất chính là vỉa hè đối diện ngã tư, nơi có thể thu trọn vào khung hình phần góc nhọn đặc trưng của công trình. Dưới ánh nắng ban ngày hay khi phố phường lên đèn, Wukang Mansion đều mang một vẻ đẹp riêng, vừa cổ kính vừa lãng mạn.