Video chưa từng công bố: Ronaldo khóc trong phòng thay đồ ở World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) vừa công chiếu đoạn video tri ân đầy cảm xúc dành riêng cho Cristiano Ronaldo, đánh dấu cột mốc lịch sử khép lại 23 năm cống hiến trọn vẹn của siêu sao này cho màu áo Đội tuyển Quốc gia.

Tâm điểm của đoạn video khiến người xem không khỏi xúc động là khoảnh khắc gục khóc nghẹn ngào của CR7 trong phòng thay đồ tại kỳ World Cup 2026. Giọt nước mắt của người thủ lĩnh ở thời điểm đối mặt với vô vàn áp lực và gánh nặng kỳ vọng đã khắc họa trọn vẹn sự tận tụy, tinh thần chiến đấu không ngơi nghỉ cùng tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho quê hương.

(Video chưa từng công bố trong phòng thay đồ tuyển Bồ Đào Nha, Video: FPF)

Trước đó, Ronaldo đã thông báo chia tay đội tuyển với tâm thư đầy xúc động: "Đã đến lúc tôi trao trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển. Tôi chưa bao giờ coi nó là của riêng mình, nhưng suốt 23 năm qua, tôi có vinh dự và trách nhiệm lớn lao khi được mặc, được bảo vệ và mang nó đến khắp các sân vận động trên thế giới. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Hành trình bắt đầu từ tháng 8 năm 2003 đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo này".

Ronaldo xúc động khóc trong phòng thay đồ ở World Cup 2026 (Ảnh: FPF)

Khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ khoác áo Đội tuyển Quốc gia, CR7 để lại một di sản vĩ đại cùng những cột mốc kỷ lục gần như không thể xô đổ, bao gồm 234 trận ra sân (kỷ lục thế giới ở cấp độ ĐTQG), 146 bàn thắng quốc tế, 2 danh hiệu lớn gồm Vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019, cùng kỷ lục 6 kỳ World Cup liên tiếp tham dự.

Sau khi nói lời chia tay chiếc áo số 7 của đội tuyển, Cristiano Ronaldo sẽ dành trọn sức lực cho giai đoạn cuối sự nghiệp ở cấp CLB trong màu áo Al-Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đã chạm cột mốc 985 bàn thắng chính thức và đang dồn toàn bộ sự tập trung để chinh phục kỷ lục mới 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.