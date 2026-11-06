Chủ tịch Lưu Nga kể chuyện xây dựng Elise từ 20 nhân sự đến hệ thống hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc, với hơn 2.000 nhân sự chỉ sau 7 năm

Khi hàng Việt đã đi khắp thế giới nhưng thương hiệu Việt vẫn còn khiêm tốn

Ngày 5/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhà bán hàng thường niên 2026 với chủ đề "Thương hiệu quốc gia, tỏa sáng toàn cầu", thu hút hơn 1.000 nhà bán hàng, doanh nghiệp và đối tác trong nước, khu vực.

Cũng tại sự kiện, Amazon Global Selling Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại khởi động chương trình hợp tác "Từ Thương hiệu quốc gia đến Thương hiệu toàn cầu", nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp Việt đã xây dựng được chỗ đứng tại thị trường trong nước từng bước tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của doanh nhân Lưu Nga, Chủ tịch OpenGate, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise, mang đến một góc nhìn từ người đã có hơn một thập kỷ trực tiếp xây dựng và phát triển thương hiệu Việt.

Doanh nhân Lưu Nga, Chủ tịch OpenGate, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Elise

Gần 20 năm trước, trong thời gian sinh sống tại Mỹ, bà Lưu Nga nhận thấy nhiều sản phẩm mang dòng chữ "Made in Vietnam" xuất hiện trên các kệ hàng. Hàng hóa do người Việt sản xuất đã có mặt ở những thị trường khó tính, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng quốc tế. Nhưng khi nhìn vào nhãn hiệu của những sản phẩm ấy, bà nhận ra phần lớn vẫn mang tên những doanh nghiệp nước ngoài.

"Tại sao chúng ta có thể sản xuất cho cả thế giới, nhưng lại chưa có nhiều thương hiệu Việt Nam được thế giới biết đến? Câu hỏi ấy đã theo tôi trở về Hà Nội. Và năm 2011, tôi bắt đầu xây dựng Elise", bà Lưu Nga chia sẻ.

Theo nữ doanh nhân, Việt Nam đã chứng minh được năng lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở những ngành có thế mạnh sản xuất như dệt may, da giày, đồ gỗ và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, khả năng sản xuất cho các thương hiệu quốc tế và việc xây dựng được một thương hiệu do người Việt sở hữu là hai câu chuyện khác nhau, đòi hỏi những năng lực đầu tư, quản trị và phát triển thị trường cũng rất khác nhau.

Một quốc gia có thể xuất khẩu lượng hàng hóa lớn nhưng giá trị thương hiệu, quyền định giá và mối quan hệ với người tiêu dùng cuối cùng vẫn thuộc về các doanh nghiệp nắm giữ nhãn hiệu và hệ thống phân phối.

Đây cũng là vấn đề bà Lưu Nga cho rằng các doanh nghiệp Việt cần nhìn nhận nghiêm túc nếu muốn bước lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ Elise đến OpenGate: Hành trình đi tìm giá trị cho thương hiệu Việt

Năm 2011, bà Lưu Nga bắt đầu xây dựng Elise với khoảng 20 nhân sự và những cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Xuất thân từ lĩnh vực tài chính, chưa được đào tạo chuyên sâu về thiết kế hay sản xuất thời trang, bà bước vào một thị trường đang có sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt giữa doanh nghiệp nội địa và các thương hiệu quốc tế.

Những năm đầu không dễ dàng. Elise phải giải quyết cùng lúc bài toán tài chính, chất lượng sản phẩm, nguồn cung và nhu cầu thị trường. Có những quyết định đầu tư chưa mang lại kết quả như kỳ vọng, trong khi việc xây dựng niềm tin với người tiêu dùng đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự tính.

Thay vì chỉ tìm cách gia tăng số lượng cửa hàng, bà Lưu Nga lựa chọn đầu tư vào năng lực sản xuất, tiếp cận công nghệ và các tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành thời trang Hàn Quốc, đồng thời tập trung phát triển những dòng sản phẩm phù hợp với vóc dáng, nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách hàng Việt Nam.

Theo bà, một thương hiệu muốn phát triển lâu dài phải có sản phẩm đủ tốt, hệ thống vận hành đủ ổn định và quan trọng hơn cả là tạo được lý do để khách hàng tiếp tục lựa chọn mình.

Năm 2018, Elise hợp tác với một quỹ đầu tư Nhật Bản. Từ quy mô khoảng 20 nhân sự thuở sơ khai, thương hiệu từng bước phát triển thành hệ thống hơn 150 cửa hàng trên toàn quốc, với hơn 2.000 nhân sự.

Dẫu vậy, nhìn lại hành trình ấy, nữ doanh nhân cho rằng những con số tăng trưởng chưa phải điều quan trọng nhất. Bài học lớn hơn nằm ở khả năng gây dựng niềm tin, duy trì chất lượng và xây dựng bản sắc thương hiệu trong một thị trường mà lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng phong phú.

"Thương hiệu không chỉ là cái tên trên sản phẩm. Thương hiệu là giá trị khách hàng nhận được và niềm tin mà chúng ta xây dựng qua từng ngày", bà Lưu Nga nói.

Kinh nghiệm phát triển Elise cũng trở thành nền tảng để bà tiếp tục theo đuổi OpenGate, dự án được định hướng kết nối các nguồn lực về sản phẩm, con người, công nghệ, dữ liệu và thương mại điện tử nhằm hỗ trợ nhiều thương hiệu Việt cùng phát triển.

Nếu ở Elise, bài toán đặt ra là làm thế nào để xây dựng được một thương hiệu thời trang có chỗ đứng, thì với OpenGate, nữ doanh nhân muốn tìm lời giải cho câu hỏi rộng hơn: Làm sao để những doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhưng nguồn lực hạn chế không phải tự mình trải qua toàn bộ những khó khăn mà các thương hiệu đi trước từng đối diện?

"Nếu Elise là giấc mơ xây dựng một thương hiệu thời trang Việt Nam, thì OpenGate là giấc mơ lớn hơn: tạo ra một nền tảng để nhiều thương hiệu Việt có thể cùng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng bước ra thế giới", bà chia sẻ.

Theo định hướng được giới thiệu, OpenGate hướng tới việc xây dựng một hệ thống có khả năng chia sẻ kinh nghiệm quản trị, công nghệ, dữ liệu và nguồn lực vận hành. Mỗi thương hiệu vẫn phát triển bản sắc riêng, nhưng có thể tận dụng những nền tảng chung để giảm chi phí và rút ngắn thời gian tiếp cận thị trường.

Cơ hội từ Amazon và cuộc thử sức của những thương hiệu Việt

Một nội dung được bà Lưu Nga nhấn mạnh tại hội nghị là vai trò của thương mại điện tử xuyên biên giới trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Theo số liệu được bà dẫn trong phần phát biểu, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 46 tỷ USD. Quy mô xuất khẩu cho thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt đã được thị trường quốc tế ghi nhận. Song từ sản xuất hàng hóa đến sở hữu thương hiệu, tiếp cận trực tiếp khách hàng và xây dựng khả năng định giá độc lập vẫn là một hành trình dài.

Trước đây, để đưa sản phẩm vào một thị trường lớn như Mỹ, doanh nghiệp thường phải tính đến chi phí xây dựng hệ thống phân phối, kho bãi, nhân sự, cửa hàng và hoạt động tiếp thị. Với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là rào cản không dễ vượt qua.

Sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo ra thêm những lựa chọn. Thông qua các nền tảng như Amazon, doanh nghiệp có thể thử nghiệm sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nhận phản hồi trực tiếp từ thị trường và từng bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

"Điều tôi đánh giá cao không chỉ là cơ hội bán được nhiều hàng hơn, mà còn là cơ hội để một doanh nghiệp Việt bắt đầu xây dựng thương hiệu trên thị trường quốc tế, ngay cả khi chưa đủ nguồn lực để mở cửa hàng", bà Lưu Nga nhận định.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng nhìn nhận việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mới là bước khởi đầu. Khả năng duy trì chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường, kiểm soát chi phí, giao hàng đúng cam kết và xây dựng sự tin tưởng của người tiêu dùng mới quyết định thương hiệu có thể đi được bao xa.

Từ định hướng đó, OpenGate đang phát triển những thương hiệu riêng, trong đó có VELYNIQ ở lĩnh vực túi xách và BORYNIQ ở lĩnh vực thời trang.

Theo thông tin bà Lưu Nga chia sẻ, các sản phẩm đầu tiên của hai thương hiệu đã bắt đầu được đưa lên Amazon, mở đầu cho kế hoạch kết hợp năng lực xây dựng thương hiệu với hạ tầng thương mại điện tử xuyên biên giới để tiếp cận khách hàng quốc tế.

Đây được xem là giai đoạn thử nghiệm, khi các thương hiệu cần tiếp tục nghiên cứu phản hồi thị trường, hoàn thiện sản phẩm và xác định mô hình kinh doanh phù hợp trước khi tính đến việc mở rộng quy mô.

Tại hội nghị, Amazon Global Selling Việt Nam cũng giới thiệu những giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình này, từ công cụ phân tích nhu cầu sản phẩm Product Opportunity Explorer, Discover Unmet Demand đến các ứng dụng AI như Seller Assistant, Account Health và giải pháp hỗ trợ quảng cáo.

Theo ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, Amazon ghi nhận sự tăng trưởng của các ngành hàng thế mạnh Việt Nam trên nền tảng, đồng thời nhận thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ sản xuất gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

Trong năm 2027, Amazon Global Selling Việt Nam dự kiến tăng cường các chương trình đào tạo, hỗ trợ nhà sản xuất và trang bị công cụ AI nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế.

Bà Lưu Nga kỳ vọng những chương trình hợp tác và hỗ trợ như vậy có thể tạo điều kiện cho các thương hiệu Việt tiếp cận thị trường bằng năng lực thực chất, thay vì chỉ trông chờ vào lợi thế chi phí sản xuất.

Bởi theo bà, cơ hội mở ra từ công nghệ sẽ có ý nghĩa hơn khi doanh nghiệp đủ khả năng phát triển sản phẩm, xây dựng bản sắc thương hiệu và chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.