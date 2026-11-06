Lần đầu tiên, Hà Nội tổ chức đại lễ hội ẩm thực quốc tế rộng 43.000 m²: Quy tụ hơn 200 thương hiệu, gần 100 đầu bếp Việt Nam và thế giới, dự kiến phục vụ 150.000 người

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) công bố tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Firebeat World Festival 2026. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27–29/11 tại sân Nam Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, với chủ đề "Bừng vị năm châu – Chung nhịp toàn cầu".

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội có quy mô hơn 43.000 m², tương đương hơn 4,3 ha, quy tụ trên 200 thương hiệu ẩm thực. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 lượt khách trong ba ngày, đưa Firebeat trở thành một trong những điểm hẹn văn hóa, giải trí đáng chú ý tại Thủ đô dịp cuối năm.

Đáng chú ý, đây là mùa tổ chức đầu tiên của Firebeat tại Hà Nội, với định hướng phát triển thành một thương hiệu lễ hội quốc tế thường niên.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu trong Họp

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing VEC, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Firebeat thành một sản phẩm văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Theo bà Hiền, mỗi mùa lễ hội sẽ có chủ đề mới, tạo thêm lý do để du khách quay trở lại Hà Nội, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm Việt Nam và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Khác với các sự kiện ẩm thực đơn thuần, Firebeat 2026 được xây dựng theo mô hình kết hợp ăn uống, giải trí và giao lưu văn hóa. Chương trình có bốn hoạt động lớn gồm Giải vô địch BBQ quốc tế, Lễ hội Ẩm thực Thế giới, Đại nhạc hội quốc tế và Không gian Văn hóa Năm châu.

Đại diện các đơn vị đồng hành tổ chức tham gia nghi thức "thắp lửa" đặc biệt

Gần 100 đầu bếp Việt Nam và thế giới hội tụ, những màn tranh tài BBQ đặc biệt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của lễ hội là sự hội tụ của các đầu bếp, nghệ nhân trong nước và quốc tế. Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 70 đầu bếp, nghệ nhân Việt Nam cùng gần 30 đầu bếp quốc tế, với sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA).

Ông Don David, Chủ tịch WBQA khu vực châu Á và Đông Âu, cho biết ông cùng các đầu bếp quốc tế sẽ mang tới Firebeat những món BBQ được chuẩn bị riêng, đồng thời tham gia các hoạt động trình diễn, giao lưu và hướng dẫn nấu ăn.

Đặc biệt, theo nội dung phát biểu của ông Hà Hải Đoàn, Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Hà Nội, lễ hội dự kiến có chuỗi 7 cuộc thi nướng xuyên suốt ba ngày, nổi bật là những màn tranh tài giữa phong cách BBQ Việt Nam với Mỹ và châu Âu.

Không chỉ các đầu bếp chuyên nghiệp, sinh viên ngành ẩm thực, những người yêu thích nấu nướng và trẻ em cũng có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm. Trong đó, trẻ từ 7–10 tuổi dự kiến được hướng dẫn tự tay làm burger cùng đầu bếp quốc tế.

Ông Don David, Chủ tịch WBQA khu vực châu Á và Đông Âu

Một chi tiết thú vị khác là các đầu bếp nước ngoài sẽ cùng đồng nghiệp Việt Nam chế biến những món ăn quen thuộc như bún chả Hà Nội, bò lá lốt, qua đó giới thiệu hương vị Việt Nam dưới góc nhìn của những người làm bếp đến từ nhiều nền văn hóa.

Không gian ẩm thực được chia thành năm phân khu chủ đề. Tại đây, thực khách có thể khám phá brisket hun khói Texas (Mỹ), picanha Brazil, asado Argentina, braai Nam Phi, yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc hay gà tandoori Ấn Độ.

Trong khi đó, phân khu Vị Hà Nội dành riêng không gian tôn vinh những món ăn truyền thống như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cốm làng Vòng và cà phê trứng. Du khách có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân chế biến món ăn và tìm hiểu những câu chuyện phía sau nghề truyền thống.

Không chỉ có ẩm thực, Hà Nội kỳ vọng tạo điểm hẹn văn hóa quốc tế mới

Bên cạnh hàng trăm thương hiệu ẩm thực, Firebeat 2026 còn dự kiến mang tới nhiều trải nghiệm giải trí khác biệt.

Bà Phạm Thị Hiền cho biết lễ hội sẽ có những hoạt động như thưởng thức ẩm thực trên khinh khí cầu, trải nghiệm toa tàu "Chợ Đồng Xuân" và thanh toán không tiền mặt bằng công nghệ một chạm.

Đại nhạc hội Firebeat Global Concert dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ, DJ, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu lấy cảm hứng từ lửa. Trong khi đó, Không gian Văn hóa Năm châu sẽ giới thiệu các tiết mục nghệ thuật, phong tục và đời sống của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá sức hấp dẫn của ẩm thực Thủ đô không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Việc tổ chức một lễ hội quốc tế kết hợp ẩm thực, âm nhạc và trải nghiệm được kỳ vọng góp phần đưa những giá trị văn hóa Hà Nội đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn cho thành phố.

Theo thông tin trên website VinWonders, Firebeat 2026 dự kiến mở cửa từ 10h đến 23h trong ba ngày 27–29/11. Ban tổ chức đã công bố các gói buffet và combo ẩm thực với nhiều mức giá để khách tham dự lựa chọn.

Với mùa tổ chức đầu tiên, Firebeat 2026 không chỉ hướng tới mục tiêu phục vụ khoảng 150.000 lượt khách mà còn được kỳ vọng tạo nền tảng cho một lễ hội thường niên, nơi ẩm thực Việt Nam giao thoa cùng những tinh hoa thế giới ngay tại Thủ đô Hà Nội.