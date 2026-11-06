Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm, tiết lộ 2 điều muốn biết trong ngày thử vai

Sự trở lại của nữ diễn viên với điện ảnh sau hơn một thập kỷ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, cô đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu - nhân vật có số phận và chiều sâu tâm lý phức tạp.

Chia sẻ về quyết định trở lại, Tăng Thanh Hà cho biết cô đón nhận lời mời từ Madam Đinh Hương với cảm xúc đặc biệt. Nữ diễn viên ví khoảnh khắc ấy như ngọn lửa trong tim được đánh thức sau một khoảng thời gian rất dài.

Tăng Thanh Hà ví khoảnh khắc ấy như ngọn lửa trong tim được đánh thức sau một khoảng thời gian rất dài. Ảnh: NSX.

"Khi mà mình nhận được lời mời của chị Đinh Hương thì mình mang trong người một cái cảm xúc nó rất là đặc biệt. Giống như là có một cái ngọn lửa ở trong tim nó đang bập bùng, nó cháy lại sau một khoảng thời gian rất là lâu", cô chia sẻ.

Dù vậy, Tăng Thanh Hà không lập tức nhận lời. Sau 13 năm rời xa phim trường để tập trung cho gia đình và công việc riêng, cô hiểu rằng quyết định này không còn đơn thuần là lựa chọn cá nhân. Nữ diễn viên phải cân nhắc nhiều vai trò, vị trí và trách nhiệm khác nhau trong cuộc sống.

Vì thế, cô đề nghị được đọc kịch bản trước khi đưa ra phản hồi với ê-kíp. Sau một ngày dành thời gian nghiên cứu câu chuyện, Tăng Thanh Hà cho biết mình thực sự xúc động trước số phận của các nhân vật.

"Mình cảm thấy mình rất là xúc động. Tại vì tất cả các nhân vật trong câu chuyện này ai cũng có cái tình yêu, cái sự cô đơn, sự tổn thương và khao khát được yêu thương như tất cả chúng ta", nữ diễn viên bày tỏ.

Hai điều Tăng Thanh Hà muốn biết trước khi nhận vai

Một chi tiết đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị trở lại là việc Tăng Thanh Hà chủ động đề nghị ê-kíp tổ chức buổi thử tạo hình và diễn xuất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo chia sẻ của đạo diễn Bảo Nhân, ê-kíp khá bất ngờ trước sự cẩn trọng của nữ diễn viên. Ngay sau đề xuất này, một buổi thử tạo hình và quay thử đã được tổ chức, với sự tham gia của nam diễn viên Marando – người đảm nhận vai Bảo Đại.

Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà trở lại phim trường sau 13 năm và gặp Marando ngoài đời.

Nói về lý do muốn có buổi thử nghiệm trực tiếp, nữ diễn viên cho biết cô muốn bản thân, hai đạo diễn và toàn bộ ê-kíp có cái nhìn rõ ràng hơn về mức độ phù hợp của mình với nhân vật.

Tăng Thanh Hà chủ động đề nghị ê-kíp tổ chức buổi thử tạo hình và diễn xuất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ảnh: NSX.

"Thực sự thì ngày hôm đó mình có hai cái câu trả lời, đó là Hà có phù hợp với nhân vật hay không và cái chemistry giữa Hà và Đô nó như thế nào", cô nói.

Trong buổi thử vai, Tăng Thanh Hà trải qua các công đoạn thử phục trang, trang điểm, chụp hình và diễn thử cùng bạn diễn. Không chỉ có hai đạo diễn, buổi làm việc còn có sự tham gia của nhà sản xuất, đạo diễn hình ảnh (DOP), đội ngũ sáng tạo và marketing.

Nữ diễn viên ý thức được rằng mọi người đều đang quan sát và đánh giá khả năng hóa thân của mình. Với cô, đây không chỉ là một buổi thử vai thông thường mà còn là cơ hội để tự kiểm chứng liệu bản thân có thể đảm nhận nhân vật sau quãng nghỉ dài hay không.

Khi nhận thấy sự hài lòng từ đạo diễn, Tăng Thanh Hà cho biết cô cảm thấy rất vui. Cô xem khoảnh khắc ấy là bước đi đầu tiên trong hành trình trở lại với điều mình từng rất yêu.

"Và cũng chính cái khoảnh khắc đó mình đã bước đi những bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình quay trở lại với cái điều mà mình đã rất là yêu", nữ diễn viên chia sẻ.

Về phía ê-kíp, đạo diễn Bảo Nhân cho biết việc tìm kiếm diễn viên cho vai Nam Phương Hoàng hậu từng là một thử thách. Hàng trăm hồ sơ được gửi về, nhiều diễn viên và người đẹp tham gia casting nhưng chưa có gương mặt nào thực sự thuyết phục hai đạo diễn.

Theo ê-kíp, nhân vật Nam Phương trong phim không chỉ cần có nhan sắc mà còn phải thể hiện được thần thái của một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến cố, đặc biệt là những tổn thương trong đời sống hôn nhân.

Dàn diễn viên chính trong phim. Ảnh: NSX.

Buổi thử tạo hình và diễn xuất sau đó trở thành bước ngoặt giúp ê-kíp tìm được gương mặt phù hợp cho vai diễn. Với Tăng Thanh Hà, hành trình trở lại điện ảnh lần này bắt đầu từ một lời mời đặc biệt, những cân nhắc thận trọng và cuối cùng là quyết định bước lên phim trường sau 13 năm.

Màn tái xuất được chờ đợi nhưng cũng vấp nhiều tranh luận

Dù nhận được sự chú ý lớn nhờ màn trở lại sau 13 năm, việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận từ khán giả. Ngay sau khi dàn diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng được công bố ngày 2/7, nữ diễn viên trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả cho rằng vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại của Tăng Thanh Hà chưa thực sự tương đồng với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ thường được mô tả có nét đẹp dịu dàng, phúc hậu và phong thái thanh tao. Bên cạnh đó, khoảng cách 11 tuổi giữa cô và Ma Ran Đô, người đảm nhận vai vua Bảo Đại, cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự ăn ý của cặp đôi trên màn ảnh.

Kỳ vọng khán giả dành cho cả phim, lẫn dàn diễn viên là có cơ sở. Ảnh: NSX.

Không chỉ dừng ở lựa chọn diễn viên, quá trình casting của bộ phim cũng gây tranh luận. Sau khi ê-kíp tổ chức tuyển chọn công khai với hàng trăm hồ sơ, việc các vai chính cuối cùng được giao cho những gương mặt nổi tiếng khiến một số khán giả nghi ngờ tính thực chất của hoạt động này. Đạo diễn Bảo Nhân sau đó khẳng định quá trình tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc, đồng thời cho biết ê-kíp từng mong muốn tìm kiếm những gương mặt mới nhưng chưa có ứng viên đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Tranh luận tiếp tục mở rộng sau khi trailer phim ra mắt ngày 7/7. Một số nhà nghiên cứu bày tỏ băn khoăn về độ chính xác của phục trang cung đình triều Nguyễn. Những phản ánh này sau đó được Cục Điện ảnh tiếp nhận và chuyển tới ê-kíp tham khảo trong quá trình hoàn thiện tác phẩm.

Như vậy, trước cả khi chính thức ra rạp, Hoàng Hậu Cuối Cùng đã trở thành tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận, từ lựa chọn diễn viên đến cách tái hiện lịch sử. Với Tăng Thanh Hà, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu không chỉ đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng mà còn đặt ra kỳ vọng lớn về khả năng thuyết phục khán giả bằng diễn xuất.

Tổng hợp

Minh Ngọc