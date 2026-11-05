Thanh niên sống chui trong TTTM suốt 6 tháng, người qua lại tấp nập mà không ai hay biết: Thậm chí còn bày biện phòng vô cùng tiện nghi

Năm 2023, một thanh niên được phát hiện sống dưới chân cầu thang của một trung tâm thương mại tại Thượng Hải (Trung Quốc) suốt 6 tháng trước khi bị bắt.

Người đàn ông (chưa xác định danh tính) đã dựng một căn hộ dã chiến trong khoảng không gian ẩn dưới cầu thang của trung tâm thương mại và hầu như không bị ai phát hiện trong hơn nửa năm.

Dù diện tích chỉ khoảng 10 mét vuông, anh vẫn tạo được một không gian khá thoải mái tại đây, trang bị đầy đủ lều, nệm, bàn, máy tính và ghế công sở. Theo các báo cáo, thỉnh thoảng anh sẽ ra khu vực trung tâm thương mại để sạc thiết bị, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và cả ấm đun nước điện.

Không gian sống của thanh niên đủ để phục vụ những nhu cầu thiết yếu

Người đàn ông này lần đầu tiên bị bảo vệ trung tâm thương mại phát hiện vài tháng trước đó, nhưng nhân viên bảo vệ đã đồng ý cho anh ở lại khi anh giải thích rằng mình cần một nơi yên tĩnh để ôn thi đại học, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Kỳ thi đại học quốc gia (Cao khảo - Gaokao) tại Trung Quốc cực kỳ khốc liệt. Trong năm 2023 đó, có gần 13 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi kéo dài hai ngày này, và tỷ lệ trúng tuyển đạt dưới 50%.

Tuy nhiên, kỳ thi đại học diễn ra vào tháng 6 và nam thanh niên này đã không chuyển đi như đúng lời hứa. Anh đã bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Đoạn video quay lại khoảng không gian chật hẹp của anh thanh niên đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội sau khi tin tức được báo chí đăng tải. Một số người dùng mạng xã hội thậm chí còn khen ngợi anh vì đã tìm ra giải pháp thông minh để tiết kiệm tiền thuê nhà.

"Đúng là một cách hay để tiết kiệm tiền thuê nhà ở một thành phố như Thượng Hải," một tài khoản bình luận trên Douyin (phiên bản TikTok tại Trung Quốc), theo SCMP.

"Anh ấy được dùng điện, internet và nước miễn phí, lại có tới hàng chục nhà vệ sinh để lựa chọn," một người khác chia sẻ.

Cũng theo SCMP, giá thuê nhà trung bình tại Thượng Hải vào thời điểm năm 2023 rơi vào khoảng 15 USD/m² mỗi tháng. Điều này có nghĩa là một căn hộ rộng 100 mét vuông sẽ có giá thuê khoảng 1.500 USD/tháng (38 triệu VNĐ) - một khoản chi phí quá sức đối với một người trẻ chưa có bằng đại học.

Đáng ngạc nhiên là đây không phải trường hợp duy nhất có người tự biến trung tâm thương mại thành nhà ở.

Trong một vụ việc nổi tiếng khác, nghệ sĩ Michael Townsend đã biến một không gian bỏ trống trong một trung tâm thương mại ở Providence, tiểu bang Rhode Island (Mỹ) thành một căn hộ dã chiến và sống ở đó hơn 4 năm trước khi bị phát hiện.

Michael Townsend sống trong trung tâm thương mại

Theo trang Mirror đưa tin, Townsend từng đối mặt với nguy cơ bị trục xuất và vô gia cư sau khi tòa nhà nơi ông thuê căn hộ với giá chỉ 350 USD/tháng vào đầu những năm 2000 bị một nhà phát triển bất động sản mua lại để cải tạo thành khu căn hộ cao cấp. Ngày nay, các căn hộ trong tòa nhà đó có giá thuê hơn 2.000 USD/tháng.

Vì vậy, sau khi ghé thăm trung tâm thương mại - cũng là một bất động sản khác của nhà phát triển này - Townsend đã quyết định chuyển đến đây sống.

"[Các nhà phát triển đô thị đó] nghĩ rằng nếu tìm thấy một khu vực chưa được khai phá, họ có trách nhiệm phải phát triển nó," Townsend chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Mirror. "Dưới góc nhìn đó, khi chúng tôi đi khám phá trung tâm thương mại và nhìn thấy tòa nhà khổng lồ ấy, chúng tôi đã tìm thấy một khoảng không gian chưa được phát triển, nên chúng tôi nghĩ mình có trách nhiệm công dân là phải phát triển nó."

Suốt 4 năm, Townsend sống trong không gian công nghiệp bỏ trống rộng khoảng 70 mét vuông bên trong trung tâm thương mại, trang trí căn nhà mới bằng những đồ dùng như bộ đồ ăn bằng sứ và máy chơi game Playstation 2. Cuối cùng, không gian này đã bị bảo vệ trung tâm thương mại phát hiện, ông bị bắt giữ và bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp.

Một bộ phim tài liệu về căn nhà dã chiến của Townsend do Jeremy Workman làm đạo diễn đã được thực hiện.

Nguồn: All That’s Interesting