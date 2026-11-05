Ở tuổi 40, tôi mới nhận ra: Tiết kiệm tiền suốt 10 năm không khiến cuộc sống thiếu thốn, ngược lại còn giúp tôi sống theo cách mình muốn

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì phải không ngừng mua sắm, nâng cấp đồ dùng và tự thưởng cho bản thân những thứ mình thích. Thế nhưng, sau nhiều năm chi tiêu, thứ tôi nhận lại chủ yếu là một căn nhà ngày càng nhiều đồ đạc, trong khi tài khoản tiết kiệm chẳng tăng lên bao nhiêu.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi bắt đầu nghiêm túc với việc quản lý tiền bạc. Đến tuổi 40, sau 10 năm kiên trì tiết kiệm, tôi mới hiểu rằng chính những đồng tiền không tiêu đi đã mang lại cho mình cuộc sống mong muốn.

1. Tiết kiệm tiền cũng có thể mang lại niềm vui như mua sắm

Trước kia, niềm vui của tôi thường đến từ việc mua được một bộ quần áo đẹp, chiếc túi mới hay món đồ gia dụng yêu thích. Nhưng cảm giác ấy thường chỉ kéo dài vài ngày.

Ngược lại, niềm vui từ tiết kiệm lại có khả năng duy trì lâu hơn. Khi tích lũy được 10 triệu đồng, tôi bắt đầu mong đến ngày có 20 triệu. Khi tài khoản đạt 50 triệu, mục tiêu tiếp theo là 100 triệu đồng.

Mỗi lần nhìn số dư tăng lên, tôi đều cảm thấy những nỗ lực của mình có kết quả. Dần dần, tiết kiệm không còn là một nhiệm vụ bắt buộc mà trở thành thói quen mang lại sự hào hứng.

Điều quan trọng nhất là tôi hiểu rằng mỗi khoản tiền tích lũy đều giúp mình tiến gần hơn đến cuộc sống mong muốn.

2. Tiền tiết kiệm không chỉ là con số mà còn là quyền lựa chọn

Có người cho rằng tiền nằm trong tài khoản ngân hàng chỉ là những con số vô tri. Nhưng với tôi, mỗi đồng tiết kiệm đều có giá trị lớn hơn thế.

Một khoản dự phòng giúp tôi không quá hoảng hốt khi gia đình phát sinh chi phí bất ngờ. Một khoản tích lũy dài hạn cho phép tôi cân nhắc thay đổi công việc, nghỉ ngơi hoặc dành thời gian cho những điều quan trọng.

Trước đây, tôi thường lo lắng mỗi khi nghĩ đến chuyện mất việc hay thu nhập giảm sút. Hiện tại, dù chưa phải người giàu có, tôi đã có sự bình tĩnh nhất định trước những biến động tài chính.

Hóa ra, cảm giác an toàn cũng là một dạng hạnh phúc mà tiền bạc có thể mang lại.

3. Muốn tiết kiệm được tiền, hãy thay đổi thứ tự chi tiêu

Sai lầm lớn nhất của tôi khi còn trẻ là luôn tiêu tiền trước rồi mới nghĩ đến tiết kiệm.

Mỗi tháng nhận lương, tôi thanh toán hóa đơn, mua sắm, ăn uống và tự nhủ sẽ để dành số tiền còn lại. Nhưng thực tế, gần như tháng nào tài khoản cũng cạn trước ngày nhận lương tiếp theo.

Sau này, tôi áp dụng một nguyên tắc đơn giản:

Thu nhập – Tiết kiệm = Chi tiêu.

Thay vì chờ cuối tháng, tôi chuyển ngay một phần thu nhập sang tài khoản tích lũy khi vừa nhận lương.

Chẳng hạn, với thu nhập 20 triệu đồng, nếu điều kiện cho phép, tôi dành trước 6 triệu đồng để tiết kiệm và chỉ sử dụng 14 triệu đồng còn lại cho sinh hoạt.

Tỷ lệ 30% không phải công thức bắt buộc cho mọi gia đình. Điều quan trọng là chọn mức phù hợp và duy trì đều đặn, thay vì chỉ tiết kiệm khi có tiền dư.

4. Chi tiêu ít hơn không đồng nghĩa với sống kém chất lượng

Trước đây, tôi từng nghĩ chất lượng cuộc sống tỷ lệ thuận với số tiền bỏ ra. Nhưng sau nhiều năm tiết kiệm, quan điểm ấy đã thay đổi.

Một bữa cơm tự nấu vẫn có thể ngon miệng và ấm cúng. Một buổi đi bộ cùng gia đình chẳng tốn nhiều tiền nhưng mang lại cảm giác thư giãn. Những bộ quần áo phù hợp, sử dụng thường xuyên có giá trị hơn một tủ đồ đắt đỏ nhưng ít khi mặc.

Tôi không từ bỏ mọi nhu cầu cá nhân. Tôi chỉ học cách phân biệt điều thực sự khiến mình hạnh phúc với những món đồ mua vì cảm xúc nhất thời.

Khi giảm được những khoản chi không cần thiết, tôi có thêm tiền dự phòng mà vẫn giữ được những niềm vui trong cuộc sống.

5. Sau 10 năm, điều quý giá nhất là khả năng làm chủ cuộc sống

Điều khiến tôi bất ngờ nhất không phải số tiền tích lũy được, mà là sự thay đổi của chính mình.

Tôi trở nên kiên nhẫn hơn, biết lập kế hoạch và không còn dễ bị cuốn theo thói quen mua sắm của người khác.

Vợ chồng tôi cũng nhận ra rằng, ngoài khoản trả góp nhà, gia đình có thể duy trì cuộc sống tương đối thoải mái với ngân sách sinh hoạt được kiểm soát chặt chẽ. Phần thu nhập còn lại được ưu tiên cho tiết kiệm và những mục tiêu dài hạn.

Ở tuổi 40, tôi không còn quá quan tâm đến việc người khác sở hữu những gì. Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc gia đình có đủ tiền dự phòng hay không, tương lai có được chuẩn bị tốt không và bản thân có đang sống đúng với điều mình mong muốn.

Sau cùng, tiết kiệm tiền không phải để sống kham khổ hôm nay, mà để có thêm quyền lựa chọn ngày mai. Và nếu được quay lại 10 năm trước, điều duy nhất tôi muốn thay đổi là bắt đầu thói quen này sớm hơn.