3 cây cảnh tốt nhất để trồng trước nhà

Trong đó, cây lộc vừng, cây sung và cây cau là 3 loại cây quen thuộc, thường được nhiều gia đình Việt lựa chọn trồng quanh nhà.

Cây lộc vừng

Lộc vừng là một trong những loại cây cảnh được nhiều người yêu thích bởi vẻ đẹp của tán lá, thân cây và đặc biệt là những chùm hoa đỏ rủ xuống khi nở.

Ngay từ tên gọi, cây lộc vừng đã mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Chữ "lộc" gợi liên tưởng đến tài lộc, tiền bạc và những điều may mắn. Chữ "vừng" thường được liên tưởng đến sự sinh sôi, phát triển dồi dào.

Trong quan niệm phong thủy, trồng cây lộc vừng trước nhà được cho là mang đến may mắn, tài lộc, giúp gia chủ có cuộc sống sung túc, công việc thuận lợi. Những chùm hoa đỏ còn tượng trưng cho niềm vui, sự may mắn và sức sống.

Trồng cây lộc vừng trước nhà (Ảnh minh họa)

Không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, lộc vừng còn là cây bóng mát có giá trị cảnh quan. Khi trưởng thành, cây có thể tạo tán rộng, giúp không gian sân vườn xanh mát hơn.

Tuy nhiên, khi trồng lộc vừng, gia chủ nên lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và diện tích phù hợp để cây phát triển. Không nên trồng cây quá sát lối đi hoặc khiến bộ rễ ảnh hưởng đến nền móng công trình.

Cây sung

Cây sung cũng là loại cây quen thuộc trong văn hóa và đời sống của người Việt. Không chỉ được trồng làm cảnh, quả sung còn xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết ở nhiều gia đình.

Theo quan niệm dân gian, cây sung tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và viên mãn. Tên gọi của cây gắn với mong muốn về một cuộc sống không thiếu thốn, gia đình hòa thuận, con cháu đông vui, công việc và cuộc sống ngày càng phát triển.

Đặc biệt, hình ảnh cây sung sai quả được nhiều người xem là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, tài lộc dồi dào. Bởi vậy, không ít gia đình lựa chọn cây sung bonsai để trang trí sân vườn, ban công hoặc đặt ở những vị trí phù hợp trong khuôn viên nhà.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây sung còn có những giá trị thiết thực. Quả sung có thể sử dụng làm thực phẩm, chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc. Cây cũng tương đối dễ chăm sóc, có thể tạo dáng bonsai đẹp mắt nếu được cắt tỉa thường xuyên.

Khi trồng cây sung, nên chọn nơi có ánh sáng tự nhiên, đất tơi xốp và khả năng thoát nước tốt. Người trồng cần chú ý cắt tỉa cành già, cành sâu bệnh để cây thông thoáng, giữ được dáng đẹp và hạn chế sâu bệnh.

Cây cau

Hình ảnh hàng cau trước sân nhà từ lâu đã trở nên quen thuộc trong đời sống làng quê Việt Nam. Không chỉ tạo cảnh quan thanh bình, cây cau còn gắn với nhiều quan niệm văn hóa và phong thủy tốt đẹp.

Theo quan niệm dân gian, cây cau có thân thẳng, dáng cao thanh thoát, tượng trưng cho sự ngay thẳng, vững vàng và phát triển. Trồng cau trước nhà được nhiều người tin rằng giúp không gian sống thông thoáng, đón nhận sinh khí và mang lại cảm giác bình an cho gia đình.

Một điểm đáng chú ý là cây cau có tán lá tập trung ở phần ngọn, không phát triển thành tán rộng che kín không gian phía trước. Vì vậy, cây thường được lựa chọn trồng trong sân vườn, dọc lối đi hoặc trước nhà.

Xét về cảnh quan, cây cau có dáng đẹp, tạo điểm nhấn cho kiến trúc nhà ở, đặc biệt là những ngôi nhà mang phong cách truyền thống. Hàng cau xanh còn gợi cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạo không gian thoáng đãng.

Khi trồng cau, gia chủ nên lựa chọn vị trí có đủ ánh sáng, đất ẩm nhưng không bị ngập úng. Cần thường xuyên loại bỏ lá khô, lá già để giữ cho cây sạch đẹp và tránh nguy cơ lá rụng gây mất an toàn.