Ăn rau, thịt hay cơm trước để giảm cân, kiểm soát đường huyết?

Hiện nhiều người, nhất là người trẻ đang truyền tai nhau mẹo đảo thứ tự ăn để kiểm soát đường huyết và giảm cân. Họ sẽ ăn rau trước, rồi mới đến đạm (thịt, cá, trứng, hải sản…), cuối cùng mới ăn tinh bột (cơm, bún, bánh mì…). Đây là cách ăn uống khá khoa học, bởi thứ tự các nhóm thực phẩm đưa vào cơ thể cũng ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng glucose và hormone insulin.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chất xơ từ rau xanh khi vào dạ dày sẽ tạo thành “lớp màng sinh học” làm chậm quá trình tiêu hóa. Tiếp theo, chất béo, chất đạm từ thịt, cá sẽ kích thích cơ thể tiết ra một loại hormone tăng cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Khi tinh bột được nạp vào cuối cùng, tốc độ chuyển hóa thành đường trong máu sẽ diễn ra từ từ, ngăn chặn đường huyết tăng đột ngột, gây tích mỡ và mệt mỏi sau ăn.

Quy tắc này cũng giúp cơ thể có cảm giác no sớm hơn, từ đó cắt giảm tự nhiên lượng tổng năng lượng nạp vào. Do đó, những người tiền tiểu đường, mỡ máu cao hay thừa cân, béo phì nên áp dụng cách ăn này. Tuy nhiên, trong mỗi bữa ăn, vẫn cần duy trì đầy đủ các nhóm chất và không nên cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để tránh ảnh hưởng xấu đến trí nhớ.

Chế độ ăn giúp kiểm soát đường huyết và giảm cân. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, chuyên gia cũng lưu ý, thứ tự ăn chỉ là giải pháp hỗ trợ, chìa khóa để giảm cân là đảm bảo năng lượng nạp vào ít hơn tiêu hao, còn để quản lý đường huyết, cần kiểm soát lượng tinh bột và tối ưu thứ tự ăn.

Bên cạnh đó, việc tăng cường vận động, duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày sẽ giúp tăng hiệu quả đốt mỡ; nếu khó giảm cân hoặc có bệnh nền, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn lộ trình điều trị an toàn.