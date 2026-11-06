Chiếc ca nhựa giá 60 nghìn đồng trong biệt thự 50 tỷ của Ngọc Trinh

Lướt qua những hình ảnh đời thường của Ngọc Trinh, bên cạnh những bộ đồ hiệu, túi xách đắt tiền hay không gian sống sang trọng, có một món đồ khá đặc biệt thường xuyên lọt vào khung hình của cô: Chiếc ca nhựa đựng nước đậm chất miền Tây.

Đây là dạng ca có thiết kế đơn giản, kích thước khá lớn, thường được dùng để đựng nước lọc, pha trà đá hoặc trà đá đường. Không phải món đồ gia dụng cầu kỳ hay có giá trị đặc biệt, chiếc ca lại xuất hiện bên cạnh Ngọc Trinh với tần suất khiến nhiều người phải chú ý. Nhìn vào là có thể liên tưởng ngay đến những chiếc ca quen thuộc trong căn bếp của các gia đình miền Tây.

Ca nước thường xuất hiện trong các khung hình của Ngọc Trinh khiến nhiều người chú ý

Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người nhận ra mình cũng có chiếc ca tương tự ở nhà, thậm chí còn xem đây là món đồ rất tiện lợi vì đựng được nhiều nước, dễ sử dụng. Có người còn thích thú khi thấy một món đồ bình dân như vậy lại trở thành vật dụng quen thuộc bên cạnh một người đẹp vốn nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh.

Thực tế, nếu thường xuyên theo dõi Ngọc Trinh, có thể thấy chiếc ca nước này không phải chi tiết duy nhất gợi nhắc đến nếp sinh hoạt miền Tây của cô.

Ngọc Trinh từng khoe trong kho có rất nhiều ca nhựa. Được biết mức giá ca được bán trên website là khoảng 66.000 đồng

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê ở Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz và kinh doanh, người đẹp sở hữu cuộc sống sung túc, thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhà cửa rộng rãi, nội thất chỉn chu, những món đồ hàng hiệu và các trải nghiệm mua sắm, nghỉ dưỡng đắt đỏ.

Thế nhưng, trong những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh Ngọc Trinh lại có không ít chi tiết rất gần gũi. Từ chiếc ca nước nhựa dùng để pha trà đá đến những món ăn quen thuộc, người đẹp vẫn giữ nhiều thói quen gắn với quê nhà. Sự đối lập giữa không gian sống hiện đại, tiện nghi và những vật dụng dân dã như vậy cũng là điều khiến dân mạng cảm thấy thú vị.

Đặc biệt, chuyện ăn uống của Ngọc Trinh từ lâu đã cho thấy cô vẫn dành nhiều tình cảm cho hương vị quê hương. Trong những lần chia sẻ về cuộc sống thường ngày, cô nhiều lần xuất hiện bên các món ăn đậm chất miền Tây như cá kho, canh chua, khô cá, mắm chưng hay xoài ăn cùng cơm.

Căn biệt thự trị giá khoảng 50 tỷ đồng của Ngọc Trinh

Gu ăn uống của Ngọc Trinh cũng đậm chất miền Tây

Gần đây, trong loạt hình ảnh về mâm cơm nhà được chia sẻ, Ngọc Trinh tiếp tục gây chú ý với những bữa ăn khá bình dị. Có khi chỉ là cơm, canh rau, khô cá và trái cây. Bên cạnh đó, cô cũng yêu thích những món đặc sản quê nhà như bún nước lèo, cơm tấm Tri Tôn.

Trước đó, Ngọc Trinh từng đưa ê-kíp về quê thưởng thức bún nước lèo, hào hứng giới thiệu cách ăn món đặc sản này. Cô cũng nhiều lần nhắc đến một quán hủ tiếu quen thuộc mà bản thân yêu thích đến mức gọi vui là quán hủ tiếu ngon nhất thế giới. Mỗi lần có dịp về quê, người đẹp đều tranh thủ ghé thưởng thức.