Buổi hẹn hò kỷ niệm 500 ngày bên nhau của Subeo và bạn gái

Được công chúng quan tâm từ khi còn nhỏ, hành trình trưởng thành của Subeo - con trai Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà - luôn nhận được sự chú ý nhất định. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng và có điều kiện, cậu bé khá kín tiếng trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, Subeo lại khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo ngày càng cao lớn, chững chạc và ra dáng thiếu gia.

Đặc biệt, chuyện tình cảm của con trai Cường Đô La cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận khi cậu công khai có bạn gái và nhận được sự ủng hộ từ cả bố lẫn mẹ. Tối 6/11, cô gái đang hẹn hò với Subeo tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại buổi hẹn hò nhân dịp cả hai kỷ niệm 500 ngày bên nhau. Trong những khung hình được đăng tải, Subeo xuất hiện với trang phục đơn giản, nở nụ cười tươi rói khi cùng bạn gái dùng bữa tối tại một không gian sang trọng.

Đáng chú ý, con trai Cường Đô La còn chuẩn bị hoa và một chiếc nhẫn làm quà tặng. Một buổi hẹn hò riêng tư, món quà được chuẩn bị chu đáo khiến nhiều người nhận xét chuyện tình cảm của cả hai vừa đáng yêu, nhẹ nhàng lại vừa đậm mùi "hào môn".

Subeo và bạn gai cùng nhau ăn tối kỷ niệm 500 ngày bên nhau

Cả hai có cách thể hiện tình cảm nhẹ nhàng, dễ thương

Subeo mua hoa, nhẫn để tặng bạn gái trong ngày đặc biệt

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của doanh nhân Cường Đô La và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Dù có bố mẹ đều là những gương mặt nổi tiếng, cậu được gia đình bảo vệ đời tư khá kỹ. Những năm gần đây, Subeo thỉnh thoảng xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường do bố mẹ chia sẻ và thường nhận được lời khen bởi ngoại hình ngày càng trưởng thành, chiều cao nổi bật cùng phong thái điềm đạm.

Hồi tháng 4/2026, Subeo từng gây chú ý khi xuất hiện công khai cùng bạn gái tại một sự kiện của mẹ. Cả hai có nhiều cử chỉ quan tâm tự nhiên như nắm tay, đứng cạnh nhau giữa đám đông hay giúp đối phương cầm đồ. Những khoảnh khắc này nhanh chóng được cư dân mạng chú ý và nhận xét cả hai khá tình cảm.

Trên mạng xã hội, Subeo cũng từng có động thái công khai thể hiện tình cảm khi gắn tài khoản bạn gái trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái ngọt ngào. Cô gái cũng có hành động tương tự. Không chỉ tương tác qua lại, cả hai còn sử dụng hình ảnh chụp chung làm ảnh đại diện, cho thấy sự thoải mái khi chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau.

Cường Đô La từng có buổi gặp gỡ, ăn tối cùng với Subeo và bạn gái

Trước sự quan tâm của công chúng, Hồ Ngọc Hà từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm của con trai. Nữ ca sĩ cho biết cô và ông xã Kim Lý ủng hộ, đồng thời chủ động tạo sự kết nối với bạn bè của Subeo. Cô bộc bạch: "Tôi ủng hộ chuyện tình cảm của con, như một người đàn ông trưởng thành thật sự, không vấn đề gì hết. Tôi và Kim Lý cùng đi ăn với các bạn, cùng trò chuyện, đặc biệt là ngồi trên xe, cùng nghe những bản nhạc gọi là cùng 'gu' với nhau, mặc dù là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau như thế. Tôi vui vì mình vẫn phù hợp với các bạn, như vậy thì gia đình có sự kết nối hơn, có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đó là điều mà tôi thấy tự hào.

Không ai dám nói trước được điều gì cả. Bản thân tôi cũng thế. Nên bây giờ chúng ta cứ vui được ngày nào, con cảm thấy thoải mái được ngày nào thì mình cảm thấy trọn vẹn. Quan tâm được con đã là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng đừng áp đặt các con quá hoặc nói những lời hơi mạnh vì các con cũng không như tôi được. Tôi có thể nghe quen rồi và cũng biết chắt lọc. Còn các con còn rất trẻ và đang đi học nên hy vọng mọi người yêu thương, dành những lời nói ngọt ngào cho các con".

Subeo cũng từng đưa cô gái này đến sự kiện của Hồ Ngọc Hà



