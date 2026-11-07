Buổi tối của thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển trong căn biệt thự

Dù bận rộn với hàng loạt trọng trách tại ngân hàng và tập đoàn lớn, Đỗ Quang Vinh - con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) vẫn luôn ưu tiên dành trọn thời gian buổi tối cho các con.

Sau khi công khai trở thành bố đơn thân của cặp song sinh Gấu và Thỏ (sinh năm 2019) và một bé gái sinh năm 2025, Đỗ Quang Vinh luôn lựa chọn lối sống kín tiếng về đời tư nhưng lại rất cởi mở trong việc chia sẻ hành trình làm cha. Với anh, các con chính là động lực lớn nhất để nỗ lực mỗi ngày.

Dù cuộc sống gia đình luôn có sự hỗ trợ của ông bà nội và người thân trong đại gia đình, vị Phó Chủ tịch sinh năm 1989 vẫn tự tay chăm sóc và sát sao từng chút một trong việc học hành, định hình nhân cách cho các con.

Khoảnh khắc đời thường ấm áp sau ánh đèn công sở

Đỗ Quang Vinh khiến nhiều người thích thú khi cởi bỏ dáng vẻ chỉnh chu, quyền lực của một lãnh đạo tập đoàn tài chính. Anh diện áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi ngay ngắn bên bàn học cùng cặp song sinh Gấu và Thỏ.

Đỗ Quang Vinh ngày đi làm ngân hàng, tối về dạy con học bài (Ảnh: FBNV)

Hai em bé chăm chú nắn nót từng nét chữ trong không gian ấm cúng của gia đình, trong khi bố Vinh kiên nhẫn quan sát, hướng dẫn từng bài học tiếng Việt. Khoảnh khắc "gác lại việc công sở để làm thầy giáo" gần gũi như biết bao ông bố có con ở tuổi đi học khác.

Đỗ Quang Vinh luôn dành thời gian chăm sóc các con dù tất bật với công việc (Ảnh: FBNV)

Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989 tại Hà Nội) từ lâu đã trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho thế hệ doanh nhân kế thừa (F2) tại Việt Nam.

Trái ngược với sự quyết đoán, nghiêm túc khi làm việc, Đỗ Quang Vinh ngoài đời là một nhân vật thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng nhờ phong cách sống hiện đại, chỉn chu và gu thời trang thanh lịch.

Anh khá cởi mở khi chia sẻ các quan điểm sống tích cực, truyền cảm hứng làm việc cho giới trẻ.