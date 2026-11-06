Công an thông báo tới người nhận tin nhắn Zalo có 3 chữ sau

Quá trình số hóa, chuẩn hóa dữ liệu đất đai đang được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cập nhật hồ sơ, điều chỉnh thông tin đất đai, các đối tượng xấu đang dựng lên nhiều kịch bản giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Giả danh cán bộ địa chính, lấy lý do cập nhật dữ liệu đất đai để tiếp cận người dân

Làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tiến trình chuyển đổi số. Việc chuẩn hóa thông tin, kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết các thủ tục liên quan.

Tuy nhiên, những thông tin gắn với quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dữ liệu định danh cá nhân cũng đang trở thành mục tiêu để các đối tượng lừa đảo khai thác.

Tại Tuyên Quang, Công an tỉnh đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ địa chính, cán bộ UBND xã, phường hoặc nhân viên cơ quan quản lý đất đai để gọi điện, nhắn tin cho người dân. Chúng thường viện dẫn những lý do như cập nhật dữ liệu đất đai, bổ sung hồ sơ, điều chỉnh thông tin sau khi sắp xếp địa giới hành chính hoặc đăng ký lịch làm việc trực tuyến nhằm tạo lòng tin.

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng một cuộc gọi có nội dung tưởng chừng liên quan đến công việc hành chính thông thường. Để tăng độ tin cậy, đối tượng có thể sử dụng chính xác họ tên, chức vụ của cán bộ địa phương khi giới thiệu bản thân.

Sau đó, chúng thông báo hồ sơ đất đai của người dân chưa được cập nhật, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần bổ sung thông tin hoặc yêu cầu rà soát dữ liệu theo quy định mới.

Thúc ép cung cấp giấy tờ, gửi đường link giả mạo để đánh cắp thông tin

Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng thường đưa ra thời hạn xử lý gấp, yêu cầu người dân "thực hiện ngay" . Chúng thậm chí đe dọa rằng nếu chậm trễ, quyền giao dịch, chuyển nhượng, thế chấp đất đai có thể bị ảnh hưởng hoặc người dân phải đối mặt với việc xử phạt.

Tâm lý lo ngại khiến nhiều người làm theo hướng dẫn mà không kiểm tra tính xác thực. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chụp ảnh, gửi căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc những dữ liệu cá nhân khác thông qua Zalo, Facebook, email và các nền tảng trực tuyến không chính thống.

Do đó, khi gặp tin nhắn yêu cầu gấp, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mọi người nên cảnh giác.

Đáng lo ngại, việc thu thập giấy tờ đôi khi chỉ là bước đầu. Ở giai đoạn tiếp theo, kẻ lừa đảo có thể gửi đường dẫn giả mạo cổng dịch vụ công hoặc đề nghị người dân tải ứng dụng mang tên như "xác thực hồ sơ", "đồng bộ dữ liệu đất đai", "hỗ trợ kê khai trực tuyến".

Nếu cài đặt ứng dụng hoặc truy cập đường link theo yêu cầu, thiết bị có nguy cơ bị cài mã độc. Từ đó, đối tượng có thể tìm cách kiểm soát điện thoại, lấy cắp thông tin ngân hàng, mã xác thực giao dịch và nhiều dữ liệu quan trọng khác.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Tuyên Quang, đã có trường hợp người dân bị rút tiền trong tài khoản hoặc thông tin cá nhân tiếp tục bị sử dụng vào những hành vi vi phạm pháp luật.

Một hình thức khác là dựng lên các khoản thu không có thật, chẳng hạn phí cập nhật dữ liệu đất đai, phí xác minh thông tin hoặc phí xử lý hồ sơ. Người dân được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền hoặc thu thập đủ dữ liệu cần thiết, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Như vậy, chỉ từ một cuộc gọi liên quan đến thủ tục đất đai, nạn nhân có thể đồng thời đối mặt với nguy cơ mất tiền và bị xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận biết phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các chiêu trò liên quan đến đất đai, căn cước, định danh điện tử và thủ tục hành chính.

Tại địa phương, lực lượng Công an xã, phường trực tiếp phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác với các cuộc gọi và tin nhắn đáng ngờ. Người dân cũng được khuyến khích chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Cần làm gì để tránh mất tiền, lộ thông tin cá nhân?

Cùng với các biện pháp từ cơ quan chức năng, ý thức cảnh giác của mỗi người dân đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Một nguyên tắc cần đặc biệt lưu ý là cán bộ cơ quan nhà nước không có quyền yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ địa chính, cán bộ UBND xã, phường hoặc nhân viên cơ quan quản lý đất đai, người dân không nên vội vàng thực hiện theo hướng dẫn. Thay vào đó, cần kiểm tra lại thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường, cơ quan có thẩm quyền hoặc đến trụ sở để được giải đáp.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các thủ tục hành chính về đất đai không được thực hiện theo hình thức yêu cầu người dân gửi giấy tờ qua những kênh không chính thống hoặc chuyển các khoản phí vào tài khoản cá nhân.

Ngoài ra, người dân cần lưu ý:

- Không công khai hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân và giấy tờ chứa thông tin định danh lên mạng xã hội.

- Không truy cập đường link lạ được gửi qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống, không cấp quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, cuộc gọi và dữ liệu thiết bị cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc mã xác thực giao dịch cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với người cao tuổi và người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng cần được quan tâm hơn. Các thành viên trong gia đình nên chủ động hướng dẫn cha mẹ, ông bà nhận diện những cuộc gọi giả danh cán bộ. Khi có người liên hệ thông báo về hồ sơ đất đai, cần dừng lại để trao đổi với người thân và xác minh qua cơ quan chức năng trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

(Theo Công an tỉnh Tuyên Quang / Ảnh minh họa: Internet)