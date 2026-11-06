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Truy tìm Đặng Thị Hiền SN 1971: Ai phát hiện hoặc có thông tin trình báo ngay cho công an theo SĐT 0912.838.286

| | Sống

Công an Hải Phòng đang truy tìm Đặng Thị Hiền (SN 1971) sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của một số người dân liên quan vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/11, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an xã Vĩnh Am đã ban hành thông báo số 1046 về việc truy tìm Đặng Thị Hiền (SN 1971), liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thông báo truy tìm đối tượng có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"

Trước đó, Công an xã Vĩnh Am tiếp nhận, xác minh đơn tố cáo của một số người dân đối với bà Đặng Thị Hiền, sinh ngày 8/3/1971. Theo thông tin từ cơ quan công an, bà Hiền có nơi thường trú trước đây tại thôn 2, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, nay là thôn Tâm Thượng, xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định hiện bà Hiền không có mặt tại địa phương nên ra thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Công an xã Vĩnh Am đề nghị công an các xã, phường, đặc khu và đồn khu công nghiệp trên toàn quốc phối hợp truy tìm người phụ nữ nói trên.

Khi phát hiện hoặc có thông tin về bà Đặng Thị Hiền, người dân đề nghị thông báo ngay cho đồng chí Nguyễn Văn Đức, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Vĩnh Am, qua số điện thoại 0912.838.286 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hải Phòng

Theo Nam An

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