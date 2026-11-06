Vượt Trung Quốc, Ấn Độ - Việt Nam thành công thuyết phục đại bàng Hàn Quốc đặt nhà máy đầu tiên, rộng bằng 45 sân bóng đá, vốn 1 tỷ USD

Sau 10 năm xây dựng cứ điểm sản xuất tại Hải Phòng, LG Innotek tiếp tục rót 1 tỷ USD để phát triển nhà máy chất nền bán dẫn tại thành phố cảng. Đặc biệt, đây là cơ sở sản xuất đầu tiên thuộc lĩnh vực này của tập đoàn Hàn Quốc bên ngoài quê nhà, đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Nhà máy bán dẫn 1 tỷ USD đầu tiên của LG Innotek bên ngoài Hàn Quốc

LG Innotek, thành viên của Tập đoàn LG (Hàn Quốc), lựa chọn Khu công nghiệp DEEP C Hải Phòng 2 để triển khai dự án nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Dự án có quy mô khoảng 32 ha, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng. Ngày 30/7/2026, doanh nghiệp được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án này.

Đáng chú ý, đây là nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên của LG Innotek được xây dựng bên ngoài Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành, cơ sở tại Hải Phòng được kỳ vọng trở thành một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng của tập đoàn trong lĩnh vực giải pháp bán dẫn tiên tiến.

Ảnh: DEEP C

Nhà máy dự kiến sản xuất ba dòng sản phẩm chính gồm RF-SiP, FC-CSP và FC-BGA. Đây đều là những loại chất nền có vai trò quan trọng trong quá trình đóng gói và kết nối các chip điện tử.

Trong đó, RF-SiP được sử dụng trong các mô-đun truyền thông không dây trên điện thoại thông minh và thiết bị đeo. FC-CSP phục vụ kết nối các bộ xử lý, chip nhớ và linh kiện bán dẫn trong thiết bị di động. Đáng chú ý, FC-BGA là dòng sản phẩm có giá trị cao, được ứng dụng trong CPU, GPU, máy chủ và các hệ thống xử lý dữ liệu hiệu năng lớn.

Khi nhu cầu về hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tăng mạnh, FC-BGA ngày càng trở thành linh kiện quan trọng đối với các hệ thống xử lý hiệu năng cao.

Theo LG Innotek, nhu cầu chất nền bán dẫn đang tăng nhanh, trong khi các dây chuyền sản xuất hiện có tại nhà máy Gumi ở Hàn Quốc đã hoạt động gần mức công suất tối đa. Việc xây dựng thêm cơ sở tại Việt Nam giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu từ khách hàng toàn cầu.

Dự kiến, nhà máy tại Hải Phòng hoàn thành xây dựng vào tháng 5/2027, sản xuất thử trong quý III/2027 và tiến tới sản xuất hàng loạt từ quý III/2028.

Vì sao LG Innotek tiếp tục chọn Hải Phòng?

Quyết định đầu tư thêm 1 tỷ USD diễn ra sau một thập kỷ LG Innotek xây dựng và phát triển hoạt động sản xuất tại thành phố cảng.

Năm 2016, doanh nghiệp thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Đến tháng 9/2017, nhà máy bắt đầu sản xuất hàng loạt mô-đun camera cho điện thoại di động.

Theo LG Innotek, trong quá trình lựa chọn địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất mô-đun camera, doanh nghiệp đã đánh giá nhiều địa điểm trước khi quyết định chọn Hải Phòng. Những yếu tố được cân nhắc bao gồm chất lượng nguồn nhân lực, môi trường công nghiệp, năng lực cạnh tranh của các khu kinh tế và khả năng kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp LG.

Sau 10 năm phát triển, cơ sở tại Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của LG Innotek. Tính đến năm 2026, tổng vốn đầu tư lũy kế của doanh nghiệp tại Việt Nam đạt khoảng 1,9 tỷ USD, trong khi doanh thu lũy kế đạt khoảng 25 tỷ USD.

Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn

Việc LG Innotek lựa chọn Hải Phòng xây dựng nhà máy chất nền bán dẫn 1 tỷ USD diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều dự án liên quan đến ngành công nghiệp bán dẫn.

Chất nền bán dẫn không phải là chip hoàn chỉnh, nhưng là bộ phận quan trọng trong công nghệ đóng gói, giúp kết nối chip với bảng mạch và bảo đảm khả năng truyền dẫn tín hiệu. Đối với những bộ xử lý hiệu năng cao phục vụ AI, yêu cầu về chất nền ngày càng khắt khe về mật độ kết nối và hiệu suất hoạt động.

Vì vậy, việc LG Innotek đưa nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn đầu tiên bên ngoài Hàn Quốc đến Việt Nam có ý nghĩa lớn hơn một dự án mở rộng công suất thông thường.

Đáng chú ý, dự án 1 tỷ USD này cũng là dự án đầu tiên được cấp phép trong Khu thương mại tự do Hải Phòng theo thông tin từ đơn vị phát triển hạ tầng DEEP C.