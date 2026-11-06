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Bạc trong nước về ngang giá quốc tế

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Giá bạc trong nước quay đầu giảm nhẹ sau khi bật tăng hơn 6% trong phiên hôm qua.

Sáng ngày 6/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,571 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,620 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 41,893 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 43,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), hạ nhiệt sau khi bật tăng hơn 6% trong phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,608-1,659 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 42,88 - 44,24 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,806 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,871 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,885 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc gần 52 USD/ounce, tương đương 42,9 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước chỉ khoảng 30.000 đồng. Mức chênh lệch hiện nay gần như không đáng kể. Thậm chí nếu trừ đi các loại thuế phí nhập khẩu, giá bạc trong nước còn thấp hơn giá bạc quốc tế.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Thị trường kỳ vọng đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy chấm dứt xung đột Iran, điều này có thể đẩy giá dầu xuống thấp hơn, giảm áp lực lạm phát và giảm khả năng tăng lãi suất mạnh hơn. Các nhà đầu tư cũng dự đoán rằng một chính phủ chia rẽ có thể hạn chế chương trình tài chính của Tổng thống Donald Trump, giới hạn chi tiêu và vay nợ của chính phủ, đồng thời giảm bớt lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu gia tăng trong bối cảnh lo ngại rằng đảng Dân chủ có thể áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo và hạn chế mở rộng trung tâm dữ liệu, dẫn đến một số hoạt động bán tháo kim loại quý do nhu cầu thanh khoản. Tuy nhiên, những áp lực này đã được bù đắp bởi nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với trái phiếu an toàn, đẩy lợi suất xuống thấp hơn và hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời như bạc.

Khánh Vy

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