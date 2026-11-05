Giá bạc bật tăng hơn 6,6% từ đáy 1 năm qua

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên hơn 53 USD/ounce, tiếp tục đà tăng của phiên trước đó. Giá bạc thế giới hiện ở mức 44,2 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 190.000 đồng.

Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ củng cố hy vọng về việc chấm dứt xung đột Mỹ-Iran, dẫn đến giá dầu giảm mạnh. Kim loại quý này cũng nhận được sự hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ yếu hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, làm tăng sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.

Giá dầu thấp hơn có thể làm giảm áp lực lạm phát, giảm bớt lo ngại về khả năng tăng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Nếu Fed tiếp tục giữ quan điểm thận trọng trước áp lực lạm phát, dư địa suy yếu của đồng USD có thể bị hạn chế. Khi đó, giá bạc sẽ khó duy trì đà tăng mạnh trong thời gian dài.

Một dữ liệu đáng chú ý khác là tỉ lệ giá vàng so với giá bạc hiện ở quanh mức 77, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 50 vào cuối năm 2011. Điều này cho thấy bạc vẫn đang được định giá tương đối thấp hơn vàng xét theo mối tương quan giữa hai kim loại.

Trong ngắn hạn, báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ công bố vào cuối tuần sẽ là yếu tố có thể tạo ra biến động mới. Nếu dữ liệu việc làm khiến kỳ vọng lãi suất thay đổi và đồng USD tiếp tục suy yếu, giá bạc có thêm cơ hội mở rộng đà phục hồi. Ngược lại, sự trở lại của đồng USD mạnh có thể khiến kim loại quý này chịu áp lực bán trở lại.