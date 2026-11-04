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Điều gì đằng sau cú tăng 4% của giá bạc?

| | Tài chính quốc tế

Giá bạc thế giới tăng gần 4%, lên sát ngưỡng 51,85 USD/ounce trong phiên giao dịch tại châu Âu ngày 4/11, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo FXStreet, giá bạc giao ngay (XAG/USD) tăng gần 4%, lên khoảng 51,85 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đà tăng diễn ra sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi đảng Dân chủ giành đa số ghế tại cả hai viện của Quốc hội. Tại Việt Nam, tính đến chiều 11/4, bạc Phú Quý có giá 43,4 triệu đồng/kg bán ra.

Kết quả này làm dấy lên những nghi ngại về khả năng duy trì các chính sách hiện hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Những bất ổn về định hướng chính sách và triển vọng kinh tế Mỹ đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Trong khi đó, đồng USD có nguy cơ chịu thêm áp lực khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chứng khoán công nghệ Mỹ đối mặt sức ép, USD có thể suy yếu

Các chuyên gia tại Commerzbank cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq với tỷ trọng lớn các doanh nghiệp công nghệ, có thể chịu áp lực sau kết quả bầu cử.

Theo ngân hàng này, sức mạnh gần đây của đồng USD có mối liên hệ chặt chẽ với sự lạc quan của nhà đầu tư đối với chứng khoán Mỹ và dòng vốn quốc tế chảy vào thị trường này.

Do đó, nếu cổ phiếu Mỹ suy yếu, đồng bạc xanh có thể tiếp tục mất giá. Commerzbank nhận định, trong trường hợp hoạt động đầu tư bắt đầu chững lại, thị trường có thể chuyển sang dự báo một giai đoạn tăng trưởng yếu hơn của kinh tế Mỹ, qua đó gây sức ép lên đồng USD.

Trong thời gian tới, một trong những yếu tố quan trọng chi phối diễn biến giá bạc là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 6/11. Số liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, đưa lãi suất điều hành lên khoảng 4-4,25%.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo thay đổi việc làm ADP và chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 10 của Mỹ để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Giá bạc vẫn đối mặt áp lực kỹ thuật

Dù tăng mạnh trong phiên giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy triển vọng ngắn hạn của giá bạc vẫn chưa thực sự tích cực.

Trên biểu đồ ngày, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 51,77 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA), hiện ở khoảng 54,83 USD/ounce. Việc chưa thể vượt qua ngưỡng này cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt 36,69 điểm. Dù đã phục hồi khỏi vùng quá bán, chỉ báo này vẫn chưa cho thấy động lực tăng giá đủ mạnh.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự gần nhất nằm tại 54,83 USD/ounce, tương ứng với đường EMA 20 ngày. Giá bạc cần vượt qua và duy trì trên ngưỡng này để cải thiện triển vọng kỹ thuật.

Trong khi đó, vùng 48,62 USD/ounce, mức thấp nhất trong 11 tháng, được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá xuyên thủng mốc này, áp lực bán có thể gia tăng và kéo bạc xuống những vùng giá thấp hơn.

Hồng Duy

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
bạc, giá bạc

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